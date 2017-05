Informe VAVEL ‘playoffs’ 2017: CD Alcoyano

Google Plus

José Mendoza │VAVEL

El Collao volverá a vestirse de gala para animar a los suyos en la lucha por retornar al fútbol profesional. Tras tres temporadas de sinsabores y sin sentir los nervios propios de estas eliminatorias a vida o muerte, Toni Seligrat, en su primer año en el banquillo local, ha devuelto al Alcoyano a pelear de tú a tú con los primeros espadas de la categoría de bronce. El objetivo propuesto a principios de temporada está cumplido. Ahora esperan colocar la guinda al pastel.

En el último suspiro de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División de la temporada 2012-2013, Diego Jiménez, que había sido capitán blanquiazul hasta la temporada anterior, clavó un derechazo lejano en la portería entonces defendida por Unai Alba y clasificó al Eibar para la siguiente ronda que abría las puertas de su inminente ascenso. El Alcoyano quedaba apeado a las primeras de cambio. Cuatro temporadas después, el equipo de la moral regresa al playoff para tratar de revivir las dulces sensaciones que deja un ascenso a la categoría de plata. Los de Seligrat, con 67 puntos, han terminado subcampeones del Grupo III de la Segunda División B, solamente superados por el filial del FC Barcelona.

Dos derrotas en la primera vuelta

A finales de mayo del pasado 2016, Toni Seligrat cogía el timón de la nave blanquiazul, después de un año más sin pena ni gloria en el que el CD Alcoyano, dirigido por el exportero internacional Andrés Palop, solamente había logrado in extremis la clasificación para la Copa del Rey. El técnico de Torrent se propuso hacer más con menos. Y lo ha conseguido. El Alcoyano afrontó para esta temporada una reducción de presupuesto significativa, pero, a pesar de ello, el club de El Collao ha potenciado sus intangibles y, haciéndose fuerte en su estadio, arropado por una fiel y animosa afición, ha logrado clasificarse entre los cuatro primeros de su grupo.

Ya desde el principio de temporada, el Alcoyano dio indicios de ello. Amparándose en una prácticamente impecable media inglesa, el equipo de Seligrat contaba por victorias la mayor parte de los encuentros en su feudo. Así, en la primera vuelta de la competición regular, cayeron en El Collao el líder y futuro campeón del grupo, el Barça B, además de otros rivales de la categoría como Llagostera, Eldense, Lleida, Ebro, Prat y Hércules. Solamente pudieron rascar un punto de su paso por el vetusto estadio alcoyano el Cornellà y el Atlético Baleares, que lograron sendos empates a un tanto.

Sin embargo, a diferencia de las anteriores temporadas, en los que cada desplazamiento suponía una agonía para los blanquiazules, este año los de la moral también han mejorado sus registros lejos de casa. En concreto, en la primera mitad de la temporada, vencieron en sus visitas al campo de los filiales de Mallorca, Espanyol y Villarreal y regresaron con un punto de sus viajes a Gavà, Sabadell, Valencia Mestalla, Badalona y Atlético Levante.

Hubo que esperar a la undécima jornada del campeonato para que el conjunto de Toni Seligrat mordiese la lona por primera vez en la temporada. Perdió en su visita a la Feixa Llarga de L’Hospitalet y poco después también cayó ante el Atlético Saguntino en el Nou Camp de Morvedre. El césped artificial amenazaba con ser el peor enemigo de las alcoyanistas y así sería, puesto que en el segundo tramo de competición, el Alcoyano también cedería en sus visitas a los campos del Cornellà y del Prat. Las dos únicas derrotas sobre césped natural fueron en el Camp d’Esports de Lleida y en El Collao, la única de toda la temporada, frente al Atlético Saguntino. De todas formas, el CD Alcoyano terminó la primera vuelta en segunda posición, con 37 puntos, merced a diez triunfos, siete empates y dos derrotas.

Segunda vuelta de contrastes

El mercado de invierno tuvo en saldo mínimo en las oficinas de la Calle Oliver, pero los escasos movimientos producidos fueron significativos. La única incorporación fue Pau Bosch, polivalente zaguero ilerdense y hombre de confianza de Toni Seligrat tras su paso por el Lleida, que aterrizaba en el club de El Collao tras medio año de aventura asiática enrolado en las filas del Kitchee SC de Hong Kong. Su fichaje comportó una salida y quien abandonó el club de su vida fue el hasta entonces capitán Jorge Devesa, que recaló en las filas del Cornellà. Además, los jugadores sub-23 Perujo y Salomé, con ficha del filial pero habituales en los entrenamientos y las convocatorias del primer equipo, también rescindieron sus contratos.

Ya con la plantilla definitiva que debía cumplir el objetivo de volver a disputar un playoff de ascenso, el Alcoyano inició el segundo tramo de la competición regular con las mismas sensaciones que el primero: inexpugnable en casa y duro de roer como visitante. En El Collao solamente cedió una derrota en todo el curso, la ya mencionada ante el Atlético Saguntino. Ese único borrón no empaña una temporada muy poderosa de los hombres de Seligrat en sus encuentros como local. En la segunda vuelta cayeron derrotados Mallorca B, Gavà, Valencia Mestalla, L’Hospitalet y Espanyol. No obstante, en el último tramo de campaña, el conjunto alcoyano ha cosechado, al margen de la derrota ante los de Guti, diversos empates. Sabadell, Badalona, Villarreal B y Atlético Levante se llevaron un punto del hogar blanquiazul.

Inexpugnable en casa y duro de roer como visitante

También perdió el Alcoyano más partidos lejos de su estadio que en la primera vuelta. De hecho, regresaron de vacío de sus desplazamientos a Cornellà, el Prat y Lleida. Sin embargo, los de Seligrat lograron los tres puntos ante las aficiones de Llagostera, Eldense y Hércules, y firmaron tablas ante el Ebro y el Barcelona B, en un encuentro dominado de principio a fin por los blanquiazules, en el que los culés lograron la igualada con un tanto de Gumbau de falta directa en el último minuto del encuentro. No paró el tren del liderato en la estación alcoyanista en esa ocasión y, en otras, no los jugadores del Alcoyano llegaron tarde al andén. Pese a no conseguir el título del grupo, el plantel de Seligrat selló el subcampeonato en la penúltima jornada de liga y rara vez vio peligrar dicha segunda plaza, puesto que mantuvo a sus más inmediatos perseguidores a una distancia constante de cinco puntos.

El estandarte del Alcoyano: Jony Ñíguez

Si por algo se ha caracterizado el CD Alcoyano de esta temporada es por ser un conjunto rocoso en el que el bloque prima por encima de las individualidades. Por eso, con unos jugadores que llevan hasta el límite la definición de la palabra ‘equipo’, resulta complicado escoger a un futbolista por encima del resto. Con todo, uno de los fichajes que aterrizaron en El Collao este curso se ha convertido en una pieza clave del esquema de Seligrat. Se trata del mediocentro ilicitano Jony Ñíguez, con más de 3.000 minutos en sus piernas.

El hermano mayor de los también futbolistas Aarón y Saúl ha formado esta temporada un doble pivote casi infranqueable, acompañado de Fran Miranda. Además, las acciones a balón parado, una de las principales armas ofensivas de este Alcoyano, nacían de sus botas. Jony Ñíguez ha sido en muchas ocasiones el encargado de poner en juego el balón en las jugadas de estrategia. Y cuando era otro compañero quien ponía la pelota en circulación, Jony se sumaba al remate y se convertía en una amenaza más para la defensa rival.

Jony Ñíguez es, además, el encargado de lanzar las penas máximas. Su efectividad desde el punto fatídico explica, en parte, que se haya convertido en el máximo goleador esta temporada del CD Alcoyano, con 11 dianas. Barça B, Espanyol B y Eldense en dos ocasiones, Valencia Mestalla, Badalona, Prat, Mallorca B y Atlético Baleares sufrieron el destape anotador del mediocentro ilicitano, que en sus anteriores equipos nunca había superado la cifra de dos goles por temporada.

Estadísticas

El subcampeonato conseguido por el CD Alcoyano se debe, en gran medida, a su gran rendimiento defensivo. Los conjuntos de Toni Seligrat solían caracterizarse por ser huesos duros de roer para los ataques rivales y esta no ha sido la excepción. Solamente superado, al igual que en la clasificación, por el FC Barcelona B, el Alcoyano ha encajado tan solo 32 goles en toda la temporada regular. De hecho, tanto Marc Martínez como Miguel Bañuz, han dejado su portería a cero en 12 encuentros.

La solidez defensiva no está reñida, ni mucho menos, con dificultades para traspasar la línea de meta rival. De hecho, el equipo blanquiazul es el cuarto mayor realizador del grupo, solo por detrás de tres filiales con enorme potencial ofensivo, como son los de FC Barcelona, Valencia y Villarreal. El gol ha sido un premio muy repartido entre los componentes de la plantilla alcoyanista. En la cima de máximos goleadores se sitúa Jony Ñíguez, con 11 dianas. Le siguen David Torres con 9 y Gato con 7, las referencias ofensivas del equipo. Con 6 goles ha terminado la temporada regular la grata sorpresa de la temporada, el canterano Ángel López. El extremeño Fran Miranda y el zamorano Jorge Hernández anotaron 4 tantos cada uno. Con tres le siguen el punta Mariano y el central Tomás Ruso. Dos para Navarro, José García, López Silva y Mario Fuentes. Cierra la lista de goleadores el mediocentro Mario Arques, con un gol.

Todo ello ha contribuido a que el CD Alcoyano solamente haya cedido siete derrotas en el global de la temporada. Excepto una en El Collao ante el Atlético Saguntino, los otros seis partidos perdidos han sido lejos del vetusto coliseo blanquiazul, concretamente en Lleida, L’Hospitalet, Sagunto, Cornellà, Prat y Palma de Mallorca ante el Atlético Baleares. Salvo el Camp d’Esports de la capital ilerdense, el resto de estadios cuentan con césped artificial, el principal rival del Alcoyano esta temporada.

La fortaleza como local y la obtención de puntos a domicilio ha devuelto al Alcoyano a la lucha por el ascenso como subcampeón de grupo. De los 19 partidos ante su afición, salió triunfante en 12 y firmó tablas en otros seis encuentros, al margen de la ya mencionada derrota ante los de Morvedre. La fiabilidad en El Collao pasa por ser una constante en los últimos años. Sin embargo, los desplazamientos significaban una tortura la pasada temporada para los blanquiazules, pero esta situación se ha modificado esta temporada, en la que los de Seligrat han logrado 25 puntos lejos de su estadio.

Resultados generales en liga

PJ PUNTOS G E P GF GC DG 38 67 18 13 7 56 32 24

Resultados en liga como local

PJ PUNTOS G E P GF GC DG 19 42 12 6 1 36 15 21

Resultados en liga como visitante

PJ PUNTOS G E P GF GC DG 19 25 6 7 6 20 17 3

Resultados en liga en la primera vuelta

PJ PUNTOS G E P GF GC DG 19 37 10 7 2 31 16 15

Resultados en liga en la segunda vuelta

PJ PUNTOS G E P GF GC DG 19 30 8 6 5 25 16 9

Análisis táctico: orden y transiciones veloces

Bien resguardados atrás, en ocasiones con diez futbolistas por detrás de la línea de balón, crearle ocasiones de gol al Alcoyano es tarea harto compleja. Los futbolistas del conjunto blanquiazul son unos expertos en cerrar los huecos al ataque rival, gracias al orden defensivo del que hacen gala. En la primera temporada de Toni Seligrat a los mandos de la nave alcoyanista, el preparador de Torrent ha logrado imprimir a su equipo esos rasgos distintivos que caracterizan a la práctica totalidad de los conjuntos a los que dirige.

El Alcoyano combina momentos de repliegue, dejando que el rival domine la posesión del balón de forma inerte, con instantes de presión adelantada. De todas maneras, las transiciones ofensivas tras recuperación son vertiginosas. La incorporación de los laterales al ataque aporta más mordiente al ataque blanquiazul. Asimismo, los puntas de referencia, David Torres y Mariano, dominan a la perfección el juego de espaldas y aguantan el balón mientras el equipo adelanta su posición y llegan los jugadores de segunda línea. Además, el Alcoyano cuenta con futbolistas diferenciales en Segunda B, como Gato, Álvaro García, José García o el propio David Torres. En todo caso, las individualidades aparecen siempre al servicio del equipo.

Las jugadas a balón parado, claves en una categoría como esta, constituyen otra arma utilizada a la perfección por el Alcoyano. La pizarra de Toni Seligrat ha dado sus frutos en numerosas ocasiones a lo largo de la temporada. El equipo blanquiazul cuenta con buenos lanzadores como Jony Ñíguez, Álvaro García o el canterano Ángel López, que tiene un guante en su pierna izquierda. Los centímetros y el buen juego de cabeza de futbolistas como Ruso, Mario Fuentes, Fran Miranda, David Torres o Mariano provocan que cada saque de esquina o cada falta cercana al área de castigo se convierta en una acción de peligro a favor de los alcoyanistas.

La experiencia también juega. Y la plantilla del Alcoyano es veterana y está curtida en mil batallas. De hecho, los futbolistas del plantel blanquiazul acumulan 37 promociones de ascenso, además de las tres en las que ya ha participado Toni Seligrat. Y esta experiencia cristaliza también en el dominio del llamado ‘otro fútbol’. Esa picardía es otra de las características fundamentales que describen al Alcoyano de esta temporada.

El once ideal

Pese a ser una plantilla corta de efectivos y lastrada por sanciones y lesiones de larga duración como las de Mario Fuentes o Mario Arques, los futbolistas han ofrecido lo mejor de sí mismos, muchas veces jugando fuera de sus posiciones habituales. Como consecuencia, el Deportivo Alcoyano ha alcanzado su objetivo de clasificarse entre los cuatro primeros del grupo.

La portería blanquiazul la han compartido Marc Martínez y Miguel Bañuz, con mayor peso para el primero. El guardameta catalán ha sido el guardián de la portería alcoyanista en 30 encuentros y solamente ha encajado 25 tantos, por lo que es el Zamora de la categoría de bronce del fútbol nacional. Por su parte, el portero ilicitano Miguel Bañuz fue el encargado de suplir a su compañero durante el mes que Marc Martínez permaneció alejado de los terrenos de juego por su lesión muscular. Las buenas actuaciones de Bañuz en este tramo de competición hicieron que Seligrat le premiase con la titularidad en los últimos encuentros de la liga regular. En total, el meta de Elche ha encajado siete goles en los ocho partidos que defendió los palos.

Barreda fue el primer fichaje del Alcoyano para este curso. El futbolista oscense, que ya estuvo a las órdenes de Toni Seligrat en el Lleida, llegó para ocupar el flanco derecho de la defensa blanquiazul. Pero las constantes lesiones de otros miembros de la retaguardia ha provocado que el de Binéfar jugase gran parte de la temporada actuando como central. La polivalencia de Barreda convierte al lateral en un multiusos defensivo para Seligrat, que en ocasiones también lo ha empleado como lateral zurdo.

Como Barreda desplazó su posición hasta el centro de la zaga, el carril derecho lo ocupó Álvaro García. Segunda etapa del de La Romana en El Collao, protagonista del último ascenso blanquiazul a la división de plata. Álvaro, que también comenzó la temporada pasada a las órdenes de Seligrat en el Huracán, ya desempeñó las tareas de lateral derecho en el tramo final de la temporada anterior defendiendo la camiseta del Hércules. Su vocación ofensiva ha contribuido a aportar más efectivos al ataque blanquiazul, aunque el ejercicio de sus labores como lateral le ha impedido anotar goles en la liga regular.

Quien sí anotó dos tantos en esta liga es el lateral izquierdo, Antonio Navarro. El lateral de Novelda vive a sus 33 años una segunda juventud. Notable en todas las facetas del juego, Navarro es un futbolista fundamental en el esquema de Seligrat. Defiende su carril y se incorpora al ataque cuando así lo necesita el equipo. Es el único lateral izquierdo especifico de la plantilla y sus escasas ausencias han sido paliadas, no sin dificultades, por Álvaro, Barreda o Ángel López.

Otro viejo conocido de Seligrat, que ya fue su entrenador en el Huracán es Tomás Ruso. El central valenciano, de 31 años, es otro de los futbolistas clave en la columna vertebral del Alcoyano. Ruso, que actúa como central izquierdo, ha acompañado en el eje de la zaga a Barreda, Fran Miranda, Pau Bosch –fichaje invernal- o Mario Fuentes. Pero el central madrileño, capitán del equipo, ha pasado gran parte de la temporada apartado de los terrenos de juego por sus continuas roturas fibrilares.

El doble pivote del Alcoyano lo componen Fran Miranda y Jony Ñíguez. El mediocentro extremeño cumple la segunda temporada en su segunda etapa como blanquiazul y es un seguro en el centro del campo. Abarca una amplia zona del terreno de juego y constituye un muro prácticamente infranqueable, difícil de batir por bajo y también por alto, debido a su 1’90 metros de estatura. Jony Ñíguez, además de ser el máximo goleador del alcoyano, es el complemento ideal para el extremeño. El hermano mayor de Aarón y Saúl es el encargado de distribuir el juego y surtir de balones a los atacantes. Además, también recae sobre él la responsabilidad de transformar los penaltis y resulta frecuente que el ilicitano ponga en juego las jugadas de estrategia. Mario Arques completa la terna de mediocentros, pero lleva desde enero en el dique seco por una lesión en su rodilla izquierda.

La grata sorpresa de la temporada blanquiazul es el canterano Ángel López. El futbolista de Sax se ha convertido en un comodín para Seligrat, que lo ha utilizado como interior por ambas bandas, como mediocentro e incluso como lateral izquierdo y el lateral ha rendido a gran nivel. Además, siempre que está sobre el césped, es él quien bota las acciones a balón parado, puesto que posee una precisión milimétrica en su bota izquierda. Los seis tantos que lleva hasta el momento así como sus 19 años, han llamado la atención de varios equipos y se especula con que su futuro pase por un potente filial.

Los futbolistas de banda de este Alcoyano son Álvaro, López Silva y José García. Como el primero de ellos ha actuado la mayor parte de la temporada como lateral, el peso ofensivo en las alas lo han llevado entre el onubense y el joven pamplonica. López Silva llegó el último día del mercado estival a Alcoy pero poco a poco entró en los planes de Seligrat y se ha convertido en uno de los habituales. José García aterrizó en El Collao tras ascender a Primera División con Osasuna. El navarro empezó la temporada como titular indiscutible pero en los últimos partidos ha empezado desde el banquillo y ha saltado al campo en la segunda mitad, actuando eficazmente como revulsivo.

Cuatro delanteros completan la plantilla del Alcoyano, y tienen entre sí características distintas y complementarias. Tanto David Torres como Mariano son futbolistas muy corpulentos, especialistas en aguantar el balón de espaldas a la portería rival y esperar la llegada de los futbolistas de segunda línea. Además de su trabajo incansable, el punta de Petrer suma 9 goles, mientras que el benidormí, lastrado por las lesiones, lleva tres goles. Gato y Jorge Hernández son futbolistas más habilidosos y pillos. Mientras que Gato sostuvo al Alcoyano en la fase inicial de la temporada anotando sus siete goles en la primera vuelta, el de Zamora ha explotado en la recta final del campeonato.

Desde dentro...

"La afición tiene que ser nuestro jugador número 12". Así de tajante se mostró el capitán Mario Fuentes tras conocer el primer rival del Alcoyano en la fase de ascenso a Segunda División. El central madrileño destacó la experiencia y la calidad de los futbolistas que componen la plantilla del FC Cartagena pero confía en que los aficionados que llenen las gradas de El Collao en el partido de vuelta sean un factor determinante.

En la misma línea se movió el entrenador Toni Seligrat, quien alabó la calidad y el potencial del bloque albinegro, que cuenta con mayores recursos económicos que el blanquiazul. El técnico se deshizo en elogios para su rival, de quien dijo que es "un bloque experimentado y con el claro objetivo de regresar al fútbol profesional. Monteagudo, su entrenador cuenta con una gran experiencia y es en consecuencia es un rival de máxima dificultad".

La plantilla

Marc Martínez (portero). Segunda campaña del portero catalán guardando las redes de la meta blanquiazul. Ha disputado 30 partidos esta temporada y es el guardameta menos goleado de Segunda B. Sus paradas milagrosas y su oficio han contribuido a poner el cerrojo a la portería alcoyanista.

Miguel Bañuz (portero). El guardameta ilicitano, criado en las categorías inferiores del FC Barcelona, llegó esta temporada al club de El Collao y ocupó la portería durante 8 encuentros. Sus excelentes actuaciones durante el mes en el que Marc Martínez estuvo lesionado le han valido para terminar la temporada ostentando la titularidad.

Carlos Barreda (lateral derecho). Polivalencia en estado puro. El lateral de Binéfar, primer fichaje alcoyanista esta temporada, llegó para adueñarse del carril derecho, pero las lesiones de otros miembros de la retaguardia han convertido a Barreda en un multiusos que ha rendido siempre a gran nivel ya sea en el lateral derecho, en el izquierdo o en el eje de la zaga.

Mario Fuentes (central). El capitán del equipo blanquiazul ha pasado gran parte de la temporada fuera de los terrenos de juego debido a constantes e inoportunas lesiones musculares. Sin embargo, el central madrileño es el líder indiscutible del vestuario y una pieza fundamental en el entramado defensivo alcoyanista.

Tomás Ruso (central). El Alcoyano había tanteado temporadas atrás el fichaje del central valenciano y este año lo consiguió. Y el zaguero ha cumplido las expectativas. Expeditivo, contundente al corte y con dominio del juego aéreo, hecho que le ha permitido anotar tres tantos en el transcurso de la temporada.

Pau Bosch (central). El eterno capitán del Lleida Esportiu regresó a la categoría de bronce del fútbol español tras su bree aventura asiática y lo hizo para ponerse al servicio del que ya fuese su entrenador en tierras ilerdenses. Toni Seligrat tiene en Pau Bosch a otro comodín defensivo que bien puede actuar de central, de lateral o como mediocentro defensivo.

Antonio Navarro (lateral izquierdo). Incombustible. Solvente en defensa y peligroso en sus incorporaciones al ataque, razón por la cual ha firmado dos goles. El lateral de Novelda es un seguro de vida en la retaguardia de Seligrat y siempre rinde a un nivel notable.

Jony Ñíguez (mediocentro). Insustituible en el doble pivote, el centrocampista ilicitano ha sorprendido gratamente a la afición alcoyanista destapando su faceta anotadora, con 11 dianas. Es el encargado de lanzar los penaltis y frecuentemente pone en circulación jugadas a balón parado.

Fran Miranda (mediocentro). Segunda temporada de la segunda etapa del extremeño vistiendo la camiseta del Alcoyano. El centrocampista domina a la perfección el juego de posición y abarca una amplia extensión del rectángulo de juego. Sus centímetros lo convierten en una seria amenaza para los remates de las acciones de estrategia.

Mario Arques (mediocentro). Procedente del filial del Sporting, Mario Arques llegó a El Collao como el más técnico de los tres mediocentros del equipo. El ilicitano dio muestras de su calidad en la primera mitad de la temporada, en la que también se desenvolvió como mediapunta, pero una lesión en la rodilla izquierda lo alejó de los terrenos de juego cerca de cinco meses.

Álvaro García (interior). El futbolista clave en el último ascenso del Alcoyano a Segunda División regresó este verano a la disciplina blanquiazul. Las lesiones y la escasez de defensas han provocado que Álvaro juegue la mayor parte de la temporada como lateral derecho, posición que conoció la pasada campaña en el Hércules y en la que ha cuajado grandes actuaciones.

López Silva (interior). Llegó sobre la bocina el 31 de agosto y entró paulatinamente en el once de Seligrat hasta convertirse en uno de los habituales. El onubense ha dado muestras de su calidad en forma de detalles técnicos exquisitos y de pases y centros precisos.

Ángel López (interior). La grata sorpresa de la temporada. El canterano encandiló a propios y extraños con su descaro. Seligrat premió su esfuerzo con minutos ya desde las primeras jornadas y el de Sax no decepcionó. Ha rendido a la perfección como interior por ambas bandas, como lateral izquierdo y como mediocentro. Seis goles han salido del guante que tiene en la pierna izquierda.

José García (interior). Llegó a Alcoy un mes después de ascender a Primera División con Osasuna. El navarro combina a la perfección la calidad y la osadía con el trabajo y el esfuerzo incansable. Comenzó como titular indiscutible pero en el último tramo de competición, Seligrat lo viene utilizando como un revulsivo que hiere a las defensas rivales ya más cansadas.

Joan Francés (interior). Otra de las perlas de la cantera del Alcoyano. El talento y la madurez de su juego contrastan con sus 18 años. Seligrat pule la próxima joya del club de El Collao y lo ha convertido en un habitual en los entrenamientos y en las convocatorias del primer equipo y ya ha debutado en Segunda B. El jugador se desenvuelve en cualquiera de las posiciones de ataque.

Jorge Hernández (delantero). El de Zamora ha ido de menos a más. Empezó la temporada como titular pero perdió ese privilegio mediada la primera vuelta. Sin embargo, el ex del Sestao ha explotado en esta segunda vuelta. Para el recuerdo, su gol ante el Llagostera.

Gato (delantero). Segunda etapa también para otro de los ídolos de la afición del Alcoyano. Procedente del Hércules, Gato sostuvo el peso ofensivo blanquiazul durante la primera vuelta, en la que llegaron sus siete goles. Su trabajo incansable no ha tenido el premio del gol en la segunda parte de la competición.

Mariano (delantero). Lucha, brega y pelea incansable. El delantero de Benidorm es el primer defensa del equipo. La presión que ejerce en la salida del balón rival ha dado sus frutos en innumerables ocasiones. Dos lesiones a inicios de temporada retrasaron su incorporación al once titular y minimizaron su faceta goleadora. Aun así, ha visto portería en tres ocasiones.

David Torres (delantero). Nueve tantos contemplan al delantero de Petrer, que también iniciaba su segunda etapa en el Alcoyano tras ascender a Primera División con el Alavés. Experto en aguantar el balón de espaldas a portería y esperar la llegada de sus compañeros de segunda línea.