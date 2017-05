Malik: "Tenemos que seguir jugando nuestro estilo"

Foto: cdatb.com

Malik, jugador del Atlético Baleares, compareció en zona mixta tras la victoria de su equipo por 1-0 en Son Malferit ante el Toledo, correspondiente al partido de ida de la primera ronda de la promoción de ascenso.

El jugador alemán fue el autor del solitario gol con el que los baleares tomaron ventaja en la eliminatoria, yendo por tanto al partido de vuelta con muy buena renta, ya que tampoco encajaron gol: "Es un gol especial para mí. No hago muchos goles. Hoy lo he intentado y de repente he metido un gol". Además del gol, también se satisface por la victoria y explica cómo hizo para marcar el gol inicial y definitivo del partido, cuando recibió el balón el defensa balear en la frontal del área y logró sacarse un obús imposible para Alcolea, con el que se adelantaron los baleares: "Muy contento por la victoria. Algunas veces es mejor no pensar cuando te viene la pelota".

Malik dio su opinión sobre el resultado obtenido, pero recuerda que no deben de confiarse debido a que el Toledo es un buen y peligroso equipo que nunca se rinde y pueden remontarle el resultado: "Yo pienso que está bien el resultado. Jugamos contra un equipo muy fuerte y en casa no recibimos gol. Ahora tenemos que luchar mínimo como ellos fuera de casa para seguir".

Así, Malik da la clave de cómo tendrán que luchar en el partido de vuelta el próximo domingo en el Salto del Caballo para conservar o aumentar el resultado y así pasar a la siguiente ronda tras eliminar a un segundo clasificado: "Tenemos que jugar nuestro estilo que es presionar y luchar hasta el final. Así yo pienso que vamos a seguir".