Josico: "El resultado que hemos conseguido es el que nos hemos ganado" | Foto: VaVel.

Josico, entrenador del Atlético Baleares, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Toledo, el cual acabó con el resultado de 1-0.

Josico asegura que el resultado es justo: "El resultado que hemos conseguido es el que nos hemos ganado. Ellos han llegado dos o tres veces muy peligrosas y nosotros otras dos o tres, y hemos sido nosotros los que hemos conseguido hacer un gol. El resultado que llevamos es peligroso, si en la vuelta jugamos a encerrarnos no nos va a salir nada. Tenemos que salir igual que contra Villarreal o Espanyol, jugar todo lo bien que sabemos".

Aun la renta que llevarán en el partido de vuelta, deberán seguir trabajando para sacar adelante la eliminatoria: "Es un resultado que nos va a hacer trabajar igual que si hubiéramos ganado 2-0. El Toledo es un buen equipo que tienen un campo muy grande donde nos va a hacer trabajar al 100%. En defensa vamos a tener que trabajar muy bien y confiar en nuestro trabajo que creo que está siendo bueno".

El entrenador balear muestra su deseo de haber agrandado el resultado: "Me hubiera gustado hacer algún gol más, sobretodo después de hacerles el primero. Sabía que ellos buscarían arriesgar más y tendríamos que haber buscado más espacio para hacerles más daño. El partido estaba para trabajar, para hacerse fuerte y no encajar gol, y creo que hemos hecho un buen encuentro".

También dio justificación sobre los cambios en el once sacado en Son Malferit: "Valoramos muchas cosas. Manu es un jugador que venía jugando, aunque en los últimos partidos se había quedado fuera, pero lo he visto para este partido. Owusu es un hombre potente con mucha llegada y por ahí con Manu me daba mucha seguridad. No ha habido muchas ocasiones para los dos equipos. El juego ha estado muy parejo y yo lo veo un resultado justo, aunque ellos han tenido dos o tres peligrosas pero no han entrado.