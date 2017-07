El Mestalla 17/18 echa a andar

Google Plus

Jugadores de Mestalla celebrando el pase en Murcia | www.valenciacf.com

Se acabó el sueño de un Valencia CF Mestalla que se quedó con la miel en los labios al ver como no podían lograr el ascenso -que hubiera sido histórico- en el Carlos Belmonte de Albacete. Momentos duros los vividos en la ciudad manchega por los integrantes del Mestalleta una vez sonó el pitido final, pero ahora llega uno de los momentos difíciles: tras la buena campaña realizada por los de Curro Torres, ¿qué pasará con el filial?

Existen dos posibilidades: la primera de ellas -quizá la menos probable- es que se mantenga el grueso de la plantilla actual y desde las altas esferas se apueste por un proyecto ambicioso que pase por intentar lograr el ascenso; mientras que la segunda -y más probable- es que se produzca una salida masiva de jugadores importantes durante este año, pues han llamado la atención de cantidad de equipos, y toque hacer una regeneración de la gran mayoría del plantel.

La gran temporada que ha hecho el VCF Mestalla, que llegó a la final del play-off de ascenso, no ha pasado desapercibida para equipos de mayor categoría, es por ello que la continuidad de muchos de los integrantes de la plantilla del filial valencianista está en duda, empezando con la del propio Curro Torres, técnico y artífice del funcionamiento del segundo equipo ché.

Jugadores del Mestalla frente al Badalona | Raúl González (www.vavel.com)

En la rampa de salida

Parece que se va definiendo el VCF Mestalla de la próxima temporada: Sergio Ayala, Charlie, Diego Caballo, Quim Araujo y Ariday no seguirán en el filial valencianista la próxima temporada al finalizar contrato con la entidad ché, tal y como informaba Salva Gomis. Los porteros Ferrán Ferri y Ángel Ovejero finalizan contrato y no seguirán en el club valencianista. Y parece que no serán los únicos que salgan en los próximos días.

Quien podría salir también es Curro Torres. El técnico, tras 3 años al frente del filial valencianista, en los que ha crecido muchísimo, podría buscar dar el salto de categoría, y se dice que tendría ofertas para ello. Sin embargo, comentaban diferentes medios valencianos que el Valencia CF le habría hecho una propuesta de renovación, cuya respuesta dependería del proyecto que le ofrecieran, aunque se antoja complicada su continuidad al frente del VCF Mestalla. El Lorca, único banquillo de Segunda División sin inquilino, sería el posible destino del técnico, según medios valencianos.

Charlie ha sido el primero en abrir la veda. El central inglés comunicaba a través de sus redes sociales que, tras 2 años, el Valencia CF dejaba de contar con él. El jugador se despidió de la afición mediante un comunicado en sus redes en el que decía irse "con la cabeza bien alta". Otro que abandona el filial es Grego Sierra, que pone rumbo a Soria para enrolarse en las filas del CD Numancia. Diego Caballo y Ariday también han anunciado su adiós.

Jugadores del Mestalla agradeciendo a su público | www.valenciacf.com

Un paso adelante

No se sabe qué jugadores pueden llegar al filial para suplir las bajas, pues no ha habido tiempo para reestructurar el equipo al haber disputado el play-off, pero lo que sí es seguro es que jugadores jóvenes y con contrato en vigor habrán de dar un paso al frente para hacerse fijos en el once o con un hueco en el filial. Hablamos de los Javi Jiménez, Marc Ferris, Cifu, Alberto Gil -que ha renovado- o Fran Villalba, jugadores que han tenido participación con el filial, pero deberán hacerse notar para tirar del carro del Mestalla en el futuro para continuar con la buena dinámica. Además, el Mestalla contará la próxima temporada con Salva Ruíz, que ha renovado con el Valencia CF y tendrá ficha con el filial, quien aportará experiencia y veteranía al segundo equipo valencianista.

Por otra parte, parece claro que se seguirá con la política de continuar contando con jugadores que acaban su etapa de juveniles y que deben -por edad y/o calidad- dar el salto al segundo equipo, como pueden ser los medios Marco Valero y Gonzalo Villar o los delanteros Fran Navarro y Marco Farisato. También hay jugadores todavía en edad juvenil que entrarán en dinámica del filial, como los centrales Badal e Iñaki Pardo, el lateral Centelles o el extremo Ferrán Torres. La mayoría de ellos ya han debutado en la categoría de bronce de la mano de Curro Torres.