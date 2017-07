El CD Atlético Baleares se hace con los servicios de Borja Martínez

Foto: Héctor Farrés | VAVEL España

La junta directiva del club palmesano ha anunciado el fichaje de Borja Martínez y se convierte en el tercer refuerzo de cara al curso 2017/18 después de las llegadas de José Ruiz del Amo ySergio Sánchez. Su presentación tuvo lugar hoy a las 17:00 de la tarde en Son Malferit. Viene procedente del RCD Espanyol B y ha sido recomendado por Armando de la Morena, nuevo preparador del CD Atlético Baleares.

Borja Martínez, un motor en la zona medular

El futbolista de Elche de la Sierra (Albacete) se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y fue entrenado por De la Morena en su etapa juvenil. Ha disputado nada menos que 92 eventos en la división de bronce del fútbol español y fue diez veces internacional con la sub 16 y sub 19 del combinado español.

Los técnicos rojiblancos lo subieron al Atlético de Madrid B para que cogiese experiencia. Sin embargo, no gozó de demasiados minutos y se marchó al RCD Espanyol B donde ha permanecido tres temporadas. A pesar de que los pericos hayan descendido a Tercera División en 2016/17, Borja Martínez desplegó y exhibió un buen fútbol en la sala de máquinas del conjunto catalán. Jugó un total de 41 choques y anotó dos dianas. Ha protagonizado una campaña 2016 /17 digna de admirar.

Borja Martínez está muy ilusionado con el proyecto del CD Atlético Baleares: “Muy contento de estar aquí y del interés que han mostrado en mí. Me parece un proyecto ambicioso con ganas de crecer y cuando me hicieron la oferta no lo dudé. Quiero intentar subir al equipo. Mis objetivos van de la mano del equipo, hacer un buen año, como la temporada pasada que se quedaron a las puertas del ascenso. Armando De la Morena ha tenido que ver en que yo esté aquí, al margen del reto bonito que supone porque es un proyecto interesante, que a corto plazo se verá en 2ª División. He tenido la desgracia de jugar contra este equipo y los conozco a la mayoría, es muy completo con buenos jugadores, incluso de categoría superior. He jugado en todas las posiciones del centro del campo pero me encuentro cómodo de 8, somos un futbolista que le gusta tener buen trato con el balón” afirmó el jugador manchego.

Rodri Cuenca vuelve al CD Atlético Baleares en pretemporada

Por otra parte, Rodri Cuenca, jugador que la pasada temporada jugó en La Pobla de Mafumet de la Tercera División Catalana, regresará al Atlético Baleares para realizar la pretemporada con el primer equipo. Tuvo mucha continuidad con Gustavo Lionel Siviero como entrenador en Segunda División B. No obstante, los directivos blanquiazules lo cedieron al filial grana. Con el bloque de Cholo Martín Posse ha introducido el cuero al fondo de la red en diez ocasiones. Fue juvenil del conjunto palmesano y será un integrante a tener en cuenta.

Finalmente, la entidad presidida por el alemán Ingo Volckmann juntamente con el director deportivo, Patrick Messow, continuarán con la búsqueda de nuevos fichajes para cumplir el sueño blanquiazul: ascender a Segunda A.