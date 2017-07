Nacho Heras recala en el CD Atlético Baleares

Google Plus

Foto: Mallorca Confidencial

Después de las llegadas de José Ruiz del Amo, Sergio Sánchez y Borja Martínez, el conjunto blanquiazul se ha puesto manos a la obra para diseñar un bloque competitivo y esta tarde ha presentado a Nacho Heras García, su cuarto refuerzo del curso 2017/18. Se trata de un futbolista madrileño que viene procedente de la cantera del Atlético de Madrid, concretamente del filial, y puede ubicarse tanto en los flancos como de segunda punta.

En las últimas tres campañas ha marcado treinta dianas. Además, ha militado en el juvenil A, donde contribuyó de forma impresionante a la conquista de la Copa del Rey juvenil 2015/16. Los colchoneros superaron al Real Madrid (3-4) en el tiempo extra en un evento disputado en Son Bibiloni. También ha diputado encuentros con la selección madrileña y conoce perfectamente Son Malferit.

Nacho Heras estuvo muy emocionado en su presentación como nuevo futbolista del club palmesano: "En las dos últimas semanas contacté con Patrick y con el míster Armando y al ver el interés dejé todas las opciones que tenía. Me hace mucha ilusión este proyecto, es un club que va hacia arriba y tiene mucha ambición. Soy un delantero que juega con un punta junto o sin, con movilidad, tengo gol, pero puedo jugar en las dos bandas. Soy polivalente. El año pasado gané en Son Bibiloni la Copa del Rey y conozco Son Malferit de jugar con la selección madrileña hace tres años. Todo el mundo me habla bien del club. Además de la ambición del club y el lugar tan bueno para vivir, el empuje para dar este salto me ha dado Armando. Es un entrenador que le gusta su juego ofensivo, dominar el equipo rival y aquí seguro querrá hacer lo mismo. Será un grupo muy difícil por históricos de Primera y de Segunda que han bajado, pero queremos estar por encima de ellos", afirmó el jugador de Leganés.

Finalmente, el CD Atlético Baleares ya tiene en su poder a su cuarto fichaje y Patrick Messow, director deportivo de la entidad blanquiazul, hará todo lo posible para que vengan más futbolistas, sobre todo en la parcela ofensiva.