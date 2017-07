Gerard Oliva suple a Jurado en el Baleares

Google Plus

Foto: Atlètic Balears

Después de ocho incorporaciones, Gerard Oliva fue presentado en el Restaurante Es Rebost como nuevo estilete del CD Atlético Baleares y se convirtió en el noveno refuerzo de cara a la temporada 2017/18. Este ariete viene procedente del CF Badalona donde marcó 18 dianas el curso pasado. Fue el tercer máximo anotador del Grupo 3 por detrás de Boris Garrós (26 goles) y Carlos Martínez (20 tantos). Firmará un contrato por una campaña.

El delantero de Riudecanyes (Tarragona) tiene 27 años y militó en las siguientes escuadras: Logroñes, Numancia B, Numancia, Atlético de Madrid B, Catania, Huesca, SV Ried de Austria, Real Murcia, Compostela y Badalona. Ha disputado 163 duelos en la división de bronce del fútbol español y ha anotado 40 dianas. Por lo tanto, conoce a la perfección la categoría.

Gerard Oliva está muy contento de pertenecer al club blanquiazul y su misión es marcar más tantos que la temporada anterior: Conozco el equipo del año pasado, he hablado con Aulestia, con el nuevo míster a que conozco y eso me hizo decantarme. Mi objetivo es marcar el mayor número de goles para ayudar al equipo a estar arriba. Mi reto es superar mi registro del año pasado. Fue una liga competitiva, dura. Hay un gran equipo y un cuerpo técnico muy bueno. He tenido ofertas de Grecia, Chipre, Polonia, Asia, pero estoy aquí. Era una oportunidad muy buena para mí ", afirmó.

Patrick Messow, director deportivo del equipo balear, se siente orgulloso del buen trabajo realizado a nivel de incorporaciones y no renuncia a fichar otro jugador si el CD Atlético Baleares lo precisa: "Estamos muy contentos de este fichaje, tenemos la referencia que hemos buscado, marcará la diferencia. En principio la plantilla está cerrada pero hasta el 31 de agosto hay que estar preparado si sale alguna oportunidad " aseguró.

El Baleares, exento de la primera ronda

El CD Atlético Baleares quedará exento en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se medirá en la segunda con el ganador del enfrentamiento de primera ronda entre la SD Ponferradina y Club Rápido de Bouzas. Además, los blanquiazules vencieron al Felanitx 5-2 de Tercera División Balear en su segundo partido de pretemporada en Son Malferit. Finalmente, la entidad palmesana espera firmar un buen curso 2016/17 y aspirar a lo máximo.