El Lleida consigue puntuar en Badalona | Foto: Eloy Molina (Badalona)

Lleida y Badalona empataron a un tanto en el Nuevo Estadio Municipal de Badalona en el primer partido de la temporada regular. El tempranero gol de Enrique puso por delante a los locales, pero en la segunda parte, Jorge Félix se estrenaba como goleador en el Lleida y empataba el encuentro, poniendo el reparto de puntos definitivo.

El partido comenzó con mayor intensidad por parte del Badalona. Enrique fue la sensación del ataque local, pues el joven jugador consiguió abrir el marcador a los diez minutos con un remate al que Oliveros no pudo llegar. El Lleida buscaba el empate por medio de Nierga, pero no llegó a un centro de Mousa Bandeh desde la izquierda. A consiguiente, Pumar intentó el gol olímpico pero el portero del Badalona Morales logró rechazar el peligro.

La tónica del partido cambió en la segunda parte. El Lleida Esportiu se mostró con más intensidad y con la confianza necesaria para darle la vuelta al marcador. Sería Jorge Félix, ex delantero del Rayo Majadahonda fichado este mercado veraniego por los de Lleida, el que igualaría el marcador con un gran disparo desde la frontal. El Lleida siguió creciéndose, encerrando al Badalona en su campo, los cuales no lograban sentirse cómodos. Jorge Félix o Javi López buscaban el gol de la victoria, pero sus disparos no encontraron portería. En el descuento, el Badalona se animaba y Oliveros tuvo que emplearse a fondo. Finalmente, reparto de puntos que hace que los dos equipos estrenen su casillero, aunque a los locales le fue más agridulce.

La próxima jornada, el Badalona visitará el Martínez Valero para enfrentarse a un recién descendido Elche, mientras que el Lleida recibirá en casa al Deportivo Aragón, recién ascendido.