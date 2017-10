El Ontinyent vuelve a la victoria

Google Plus

El Ontinyent cortó su mala racha y consiguió la victoria. El conjunto de Onteniente se quedó con los tres puntos gracias a un gol en los primeros minutos de juego de Juanan, frente a un Olot que no hizo un gran partido. Tres puntos que sirven de frescura para el Ontinyent y una derrota de agobio para el Olot, que se mete en la zona flácida.

La primera parte fue dominada por el conjunto local. Raúl tuvo la primera ocasión para marcar nada más empezar, con un centro de Tito que no pudo rematar. A los trece minutos, El Clariano cantaba el primer y único gol del partido. Centro de Verdú que cazaba Juanan, y este no fallaba para mandar el balón al fondo de la red. De este modo, Juanan marcaba el primer gol del Ontinyent en casa, ya que en los cuatro partidos anteriores en el feudo de Onteniente, no habían estrenado todavía el marcador.

Ya en el minuto 30, estuvo cerca el Ontinyent de ampliar el marcador, con una doble ocasión donde no sacaron petróleo. Disparo cruzado de Tito que repelió el poste, y en el rechace, Keita probó fortuna, pero el defensa Bigas sacó el balón bajo palos. Finalmente, se llegaba al descanso con el 1-0 en el marcador y un juego donde el Ontinyent se gustaba, mientras que el Olot no se terminaba de encontrar.

En la segunda parte, Martín Posse metió al campo a Alfredo sustituyendo a Héctor Simón, y el Olot ya encontraba más equilibrio en su equipo. De hecho, a los cinco minutos tuvieron una oportunidad de empatar, con un disparo de Alfredo desde el punto de penalti que repelió Carrasco con una gran parada por bajo. La réplica sería de Keita, que estuvo cerca de rematar un centro de Raúl. Marc Mas también intentaba poner el empate, pero en este caso se encontró con Álvaro Campos, que evitaba el tanto.

Cerca del último cuarto de hora, el Ontinyent seguía mandando en el juego, aunque ya no con tanto dominio, ya que el Olot estaba mejorando con los minutos. Soler y Juanan tuvieron sus ocasiones para ampliar la ventaja; el primero, rozó el balón en un centro pero que no creo peligro, faltando unos centímetros, y el segundo, un remate tras un saque de falta de Tito que se fue rozando el palo. Posteriormente, de nuevo Álvaro Campos tuvo que hacer una doble intervención, primero rechazando con los puños en el primer palo y luego cortando un centro desde la derecha por abajo.

La última ocasión sería del Ontinyent, con un disparo de Soler que sería desviado a saque de esquina, pero luego no tuvo transcendencia. Finalmente, el marcador acabó con el 1-0 favorable a los locales y los tres puntos se quedaban en casa.

Con esta victoria, el Ontinyent se colocaba con once puntos y ascendía hasta la décima posición. Por su parte, el Olot acabaría en la décimo sexta posición, manteniéndose con los ocho puntos que tenía. La próxima semana, los de Martín Posse recibirán en casa al Llagostera, mientras que el Ontinyent jugará en Sabadell.