Jordi Roger: "Analizaremos el partido para seguir mejorando"

Jordi Roger: | Foto: Cornellá.

Jordi Roger, entrenador del Cornellá, compareció en rueda de prensa tras el partido de su equipo ante el Valencia Mestalla, partido que acabó con el resultado de 2-2. Enric Gallego en propia puerta adelantaba al Valencia Mestalla, y Sascha Andreu empataba el encuentro; Rafa Mir volvía a adelantar a los valencianos, y finalmente Jordi Sánchez marcaba en el descuento y el definitivo empate.

Para Jordi Roger, su equipo ha hecho un gran partido, sobre todo en la primera mitad, aunque no tanto en la segunda: "En la primera parte merecíamos terminar ganando porque hemos sido muy superiores. La segunda no me ha gustado tanto. Hemos querido ganar en todo momento y hemos hecho un buen fútbol. Analizaremos el partido para seguir mejorando".

Una razón por la que el equipo pudo empatar el encuentro y quedarse con un punto fue la afición, y así lo reconoció el entrenador del equipo catalán: "Me voy contento con el ambiente que se ha generado en el Nou Municipal. Necesitamos tener la gente así de enchufada siempre. la afición nos ha ayudado a conseguir el empate. me ha dado la sensación de que se han ido contentos empatando más que quizás otros días que hemos ganado. Si tenemos esto cada día, son el jugador número doce, es lo que queremos".

"No le puedo pedir más a los jugadores. Han luchado, han trabajado, ha habido momentos de gran fútbol, hemos querido ganar y cuando parecía que lo teníamos todo perdido han vuelto a insistir. Hay que hacer la lectura positiva que hemos ganado un punto pero veremos el vídeo y analizaremos. Se ha visto una segunda parte de cara al espectador muy bonita. Creo que en el cómputo global nos merecíamos la victoria", añadía el entrenador del Cornellá.