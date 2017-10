Previa CE Sabadell-Ontinyent CF: buscando la parte alta de la tabla

Google Plus

Foto: CE Sabadell

Llega la décima jornada de liga y enfrenta a dos equipos que se encuentran en la parte media de la tabla y que buscarán tres puntos que les acerquen a los puestos cabeceros del grupo. El CE Sabadell buscará su segunda victoria en casa para seguir recortando puestos con los de arriba y, como visitante, el Ontinyent CF que está un punto por debajo de los arlequinados y quiere sumar de tres en tres para ganarse el derecho a soñar pese a ser un recién ascendido.

Buscando la segunda en casa

El conjunto dirigido por Toni Seligrat buscará conseguir la segunda victoria de la temporada como local tras conseguir la primera hace dos semanas frente al Atlético Baleares al que vencieron por la mínima con un gran gol de Felipe Sanchón, que es, hasta la fecha, el hombre gol del Sabadell, pichichi del equipo con cinco dianas de las ocho que ha anotado el Sabadell y repartiendo además, dos asistencias. El único gol en el que no ha participado el veterano jugador del Sabadell es el conseguido la semana pasada en el campo del Atlético Saguntino, un gol que anotó Víctor en un partido en el que no jugó Felipe por una sobrecarga. El Sabadell quiere hacer bueno el empate cosechado en Morvedre, un campo difícil, con una victoria que le acerque a la zona de play off que tiene ahora mismo cuatro puntos por encima.

Foto: Sendy Dihör

Derecho a soñar

El Ontinyent FC ha hecho un gran arranque liguero y quiere conseguir asaltar la Nova Creu Alta, algo que nadie ha hecho aun esta temporada, para ganarse el derecho a soñar momentáneamente con los puestos que dan acceso a la promoción de ascenso. Con un punto menos que su rival, el Ontinyent se sitúa en duodécimo lugar a cinco puntos de los puestos de play off. En la pasada jornada el Ontinyent consiguió la victoria en casa frente la UE Olot por 1-0 con un tempranero gol de Juanan.

El equipo valenciano es uno de los mejores visitantes de la categoría y es que ha conseguido siete de sus once puntos jugando lejos de su estadio. Esos números avalan al Ontinyent para buscar rascar algo de la Nova Creu Alta que le permita, como mínimo seguir en esos puestos más alejados de la parte baja y soñar con llegar a la parte alta. El Ontinyent contará con las bajas de Maeker y Keita - este último lesionado en la final autonómica de la Copa RFEF -. Como anécdota, Ramón Verdú, ahora en el Ontinyent, volverá a la que fue su casa durante la temporada pasada.

Foto: Ontinyent CF

Posibles alineaciones

CE Sabadell: Roberto; Dani Gómez, Migue, Coch, Rubio; Pol Moreno, Pedro Capó, Ángel; Felipe Sanchón, Guillemenot y Gai Assulin

Ontinyent FC: Campos; Albiol, Julen, Russo, Verdú; Anaba, Carrasco; Tito, Malagón, Juanan, Leomar; Raúl.