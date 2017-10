El Elche pierde ante un Alcoyano bien plantado

Una nueva jornada arrancaba para los hombres de Vicente Mir tras cosechar su primera derrota en esta temporada el pasado sábado en Girona. Tras ocho jornadas, los franjiverdes se encontraban con la derrota y cayeron ante el Llagostera a pesar de marcar un gol a los 20 segundos del inicio. El sábado se presentaban ante una nueva oportunidad en el Martínez Valero, pero el Alcoyano pasó por encima del conjunto local como un auténtico rodillo y se hizo con los tres puntos.

Ya son dos jornadas consecutivas que el Elche no consigue sacar nada bueno de los encuentros, y cómo reconoce el técnico franjiverde Vicente Mir, el equipo no está pasando por su mejor racha, y se está viendo a un equipo completamente diferente al del inicio de la competición.

Los cambios en el once franjiverde volvieron a aparecer otra jornada más, y es que el técnico Vicente Mir introdujo a Gonzalo Verdú, Manuel Sánchez, Collantes, Iván Sánchez y Javi Flores en lugar de Golobart, Edu Albacar, Diego Benito, Lolo Plá y Provencio. Además, por parte del Alcoyano, tres ex franjiverdes volvían a la que había sido su casa, el meta Miguel Bañuz, Omgba y Kilian.

Sin ocasiones no hay gol

El partido arrancaba guardando un minuto de silencio en memoria de la familia de Elche fallecida el pasado fin de semana en un accidente de tráfico. Con el pitido inicial, los problemas empezaban para el Elche, que no se encontraba cómodo sobre el verde y no conseguía un juego fluido. Las ocasiones brillaban por su ausencia, y los de Vicente Mir no conseguían llegar a la portería defendida por el ex franjiverde Miguel Bañuz. La poca fortuna del Elche y la buena acción de la defensa del Alcoyano hicieron imposible abrir el marcador.

El Alcoyano tampoco llegaba al área ilicitana con demasiada claridad, pero si que pusieron en peligro en un par de ocasiones a José Juan tras alguna contra, en la que el meta franjiverde tuvo que intervenir para evitar el tanto del conjunto visitante.

Sin capacidad de reacción

La segunda mitad arrancaba cómo acababa la primera. El Elche seguía sufriendo, y con un juego trabado no veían portería. Gonzalo Verdú haría una aparición estelar a los pocos minutos de arrancar la segunda parte tras salvar un gol bajo palos tras un error del meta franjiverde. El Alcoyano estaba bien plantado sobre el césped del Martínez Valero, y conseguirían su recompensa en el 52, cuando el también ex franjiverde Kilian remataba el esférico al fondo de la red estableciendo el 0-1 en el marcador.

El partido se ponía cuesta arriba para los franjiverdes, que no supieron reaccionar ante esta situación. Las acciones en ataque no llegaban, y la defensa estaba sufriendo mucho ante las sacudidas del Alcoyano. Vicente Mir decidió mover ficha e introducir a Benja en el lugar de Adrián Jiménez. El técnico apostaba por su equipo, que necesitaba el gol. Lolo Plá también entraría en el lugar Nino, Mir buscaba meter pólvora arriba para empatar el encuentro, pero bien es cierto que estuvo más cerca el 0-2 que el 1-1.

Ya en el descuento el Alcoyano anotaba el segundo por medio de Torres y las esperanzas de sacar algo del partido se dinamitaban para los franjiverdes. Con esta nueva derrota las críticas y los reproches de la grada no se hicieron esperar, y la hinchada franjiverde recriminaba a los suyos con pitos. Tras asumir la segunda derrota consetuvia, los pupilos de Vicente Mir ya piensan en el partido de Copa del miércoles frente al Atlético de Madrid que tendrá lugar a las 21:30h en el Martínez Valero.

Puntuaciones VAVEL