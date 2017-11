'Es guanyar fa riure'

Maheta Malonga | FOTO: laliga.es

Ahora, en su regreso al fútbol semiprofesional tras 36 temporadas alternando las dos principales divisiones, los seguidores vuelven a vibrar con los suyos. Ahora, a nadie le importa que el Presidente sea un extenista norteamericano que tan sólo ha asistido a un partido. Cabe recordar que tras consumarse el desastre en Miranda, y no dar la cara durante las siguientes 48 horas, el máximo responsable (Maheta Molango) aseguró -tras ratificar en el cargo a otro de los señalados, el Director Deportivo Javier Recio- que el asiento más importante de Son Moix sería para alguien arraigado a la institución. Una condición que Andy Kohlberg no cumple. Sin duda, resulta curioso que mientras el país esté dividido el máximo mandatario del RCD Mallorca no hable castellano y mucho menos mallorquín, la variedad del catalán que se utiliza en estos lares. No obstante, de esto pocos se acuerdan.

El argumento económico es siempre el exhibido por los defensores quienes ignoran que antes que los actuales, hubo otros que salvaron al club de su desaparición. Así sucedió con Antonio Asensio en 1995 o con la reconversión a SAD gracias al capital de Miquel Dalmau en 1992. Antes, a finales de los setenta, un grupo liderado por Miquel Contestí consiguió el capital necesario para evitar el fin de la institución deportiva más importante y representativa de les Illes Balears, algunos hipotecando sus propias viviendas a pesar de que el equipo militaba en Tercera. Todo por amor a unos colores y sin esperar nada a cambio. Pero ahora, con la obsesión por borrar el pasado, estos auténticos héroes mallorquinistas son olvidados, menospreciados e ignorados. Esto, gracias a las victorias de los domingos matinales, tampoco importa. Una lástima, porque sin ellos no hubiera habido Centenario.

Ahora, con los triunfos, pocos son los se acuerdan del cerca de medio centenar de empleados despedidos, algunos de ellos de familias vinculadas (laboral y sentimentalmente) a la entidad durante décadas y que ahora, son familias destrozadas. De hecho, apenas quedan trabajadores que sientan los colores tras la extraña cruzada de los que mandan contra todo lo que tenga que ver con aquello que tenga que ver con el pasado. Tan sólo les falta cambiar a la mascota, "Dimonió", por Mickey Mouse o el café del estadio por una franquicia de comida rápida, evidentemente norteamericana. ​

Tampoco hay tiempo para recordar el bochornoso capítulo acontecido este verano con dos recientes fichajes que abandonaron la isla casi sin tiempo para encontrar un nuevo destino: Néstor Salinas y Jony Ñíguez. Ahora, no existen voces que critiquen que Raíllo sea uno de los capitanes a pesar de haberse borrado durante el tramo final del ejercicio anterior y de reír sobre el verde mientras otros lloraban en las gradas. No obstante, y en honor a la verdad, hay que subrayar que en este caso, el central pidió disculpas públicamente por su actitud y que en este curso está completando un espectacular inicio.

Regresando a la actualidad, ahora tampoco importa que un accionista del club ex NBA y un periodista norteamericano entrenen con la primera plantilla. Ahora, se prefiere mirar a otro lado ante la poca sensibilidad y nula empatía de los que mandan sobre un club que tiene 101 años de historia. Una afirmación argumentada con el hecho de que los jugadores no portaran brazaletes negros tras la muerte, en semanas alternas, de tres ilustres y auténticos mallorquinistas: Guillem Servera, Andreu "Mallorqueta" y Federico Calero.

En otro sentido, ahora parece no importar la entidad de los rivales ni la categoría en la que el equipo compite. Además, lo de jugar en semidesiertos polideportivos en lugar de estadios como el Bernabéu, Camp Nou, Heysel, Amsterdam Arena o Highbury es lo de menos. Los hay incluso, que de manera insultante, comparan la espectacular racha con aquellas firmadas en Primera, probablemente obviando también que en esa época se llegaban (y ganaban) finales mientras se paseaba con orgullo el nombre de la isla por Europa.

Y es que ahora, tal y como reza un popular dicho de estas tierras: "Es guanyar fa riure" (El ganar hace reir).

Sin embargo, conviene recordar que en esta categoría (como también sucede en Tercera), el título no equivale al ascenso. Para prueba, el Villarreal B de Luis García Plaza en la temporada 2005/06. El filial del equipo que el CEO de la SAD balear, Maheta Molango, señaló como el ejemplo a seguir a su llegada en otra prueba más de su desconocimiento de la reciente historia de la entidad que hoy gestiona, no consiguió el objetivo a pesar de acabar el campeonato regular con 100 puntos en su casillero. Eso sí, el caso de los imberbes groguets tuvo lugar en el grupo valenciano de la cuarta división nacional.

Cuando todavía restan más de seis meses y medio para encarar el decisivo playoff, es recomendable no perder la humildad y sobre todo, seguir siendo competitivos hasta el final. De lo contrario, el Mallorca puede ser víctima del chiste fácil al que invita el slogan de esta campaña ("Toca remar"). No vaya a ser que después se muera en la orilla.

Los datos de la realidad bermellona

A continuación, una serie de datos que combinan las marcas de los bermellones con la realidad que actualmente vive una institución que cuenta con una Copa del Rey y una Supercopa de España en sus vitrinas sin olvidar cuatro subcampeonatos (dos de Copa, uno de Supercopa y otro de Recopa), veintisiete temporadas en Primera División (con dos terceras plazas), participación en todas las competiciones continentales (incluyendo Champions League) y que ha contado en sus filas con un Pichichi - Bota de Plata (Dani Güiza), un Zamora (Roa), dos Balones de Oro africanos (Zaki y Eto'o), mundialistas e incluso medallistas olímpicos.

1 - Esta es la tercera temporada del RCD Mallorca en Segunda División B. La primera (campaña 1977/78) acabó en descenso mientras en la segunda (1980/81), los entonces dirigidos por Antonio Oviedo entonaron el alirón celebrando el ascenso. Para los curiosos, comentar que después los barralets perdieron ante el Celta de Vigo en la final oficiosa del título no oficial de Campeón de Campeones.

2 - Por primera vez desde que se instauró la normativa, los jugadores bermellones no lucen un mismo dorsal acompañado por su nombre en la espalda. Como curiosidad, destacar que también por primera vez el RCD Mallorca no aparece este año en los videojuegos. Por otro lado, el envite del domingo pasado en Lleida fue el primero que los mallorquinistas no pudieron seguir en directo por televisión desde 2010.

3 - Más de tres décadas después, los barralets han disputado un derbi liguero. Por cierto, el jugado ante el eterno rival ciudadano, el Atlético Baleares, fue el primer partido de liga en la historia bermellona sobre hierba artificial (el primero oficial fue en Lanzarote en la Copa del Rey 2004/05).

4 - De los catorce rivales a los que se ha enfrentado el club, siete lo han hecho por primera vez oficialmente: Peralada - Girona B, Peña Deportiva, Lleida Esportiu (en su actual denominación), Atlético Saguntino, Cornellà, CD Ebro y Villarreal B. Una lista que ampliará el UE Olot.

5 - Este no es el mejor arranque en la historia del club. En la temporada 1957/58, los por entonces dirigidos por el gran e inolvidable Juan Carlos Lorenzo, ganaron sus veinte primeros compromisos en Tercera División (en aquellos años, la Segunda División todavía no existía).

6 - Los insulares continúan siendo los únicos invictos de los 80 equipos que componen los cuatro grupos de la categoría de bronce. Una condición que comparten con el FC Barcelona (Primera División).

7 - El RCD Mallorca es el conjunto que más encuentros ha ganado (11) en las tres principales categorías nacionales del fútbol patrio. Eso sí, cabe tener en cuenta que en Primera llevan disputadas tres jornadas menos que en Segunda y Segunda B.

8 - Los de Vicente Moreno encadenaron cinco triunfos consecutivos en Son Moix -Peña Deportiva (1-0), Atlético Saguntino (3-2), Llagostera (4-0), Cornellà (3-0) y Villarreal B (1-0)- antes de ser frenados por el Hércules (1-1). En la 2009/10, los de Manzano ganaron sus primeras diez citas como locales en Primera División: Xerez (2-0), Tenerife (4-0), Real Valladolid (3-0), Getafe (3-1), Racing (1-0), Almería (3-1), Real Zaragoza (4-1), Athletic Club (2-0), Deportivo (2-0) y Villarreal (1-0). En aquella ocasión, el Sevilla ejerció como primer verdugo (1-3). Era la jornada 23.

9 - En la presente campaña, los de rojo y negro han alzado los brazos en tres salidas seguidas: Ontinyent (0-1), Alcoyano (0-2) y CD Ebro (0-2). El empate en Formentera (1-1) impidió igualar las cuatro logradas en la élite con Manzano en la 2007/08: Valencia (0-3), Real Murcia (1-4), Athletic Club (1-3) y FC Barcelona (2-3).

10 - Los barralets han marcado 24 goles, los mismos que Real Sociedad (con tres choques menos) y Fuenlabrada y Burgos, ambos del grupo I de la división de bronce. O dicho de otra manera, hasta seis conjuntos han perforado la meta adversaria en más ocasiones: FC Barcelona y Valencia (30 cada uno), Sporting B (29 dianas en el grupo II de Segunda B), Real Valladolid (26 en Segunda) y el Valencia Mestalla (26 en el mismo torneo que los mallorquinistas).

11 - Tan sólo el FC Barcelona (cuatro goles en 11 duelos ligueros) ha encajado menos tantos que el RCD Mallorca SAD y el Real Burgos, ambos con cinco.

12 - Por cuarta vez en las últimas cinco temporadas, los insulares han sido apeados en la primera ronda de la Copa del Rey. En esta ocasión, el Lleida Esportiu privó el pase que en el último lustro el equipo sólo alcanzó el curso pasado, en el que fue eliminado por el UCAM Murcia en la segunda ronda. Por cierto, ante los ilerdenses tuvo lugar la primera tanda de penaltis oficial del primer equipo en la historia de Son Moix, un estadio inaugurado en 1999.

13 - De los 21 jugadores empleados hasta ahora por Vicente Moreno en el campeonato regular, trece son debutantes con la elástica rojilla. Los ochos restantes son los cuatro supervivientes del descenso (Raíllo, Lago Junior, Pol Roigé y Cedric, si bien este último tuvo una presencia más bien testimonial), los "repescados" Xisco Campos y Abdón Prats además de Damià Sabater, que regresó a la isla tras jugar cedido en el Lugo, y Joan Sastre, que ya había debutado con el primer equipo el año pasado en el torneo del KO.

14 - Hasta seis futbolistas han participado en menos de la mitad de los encuentros ligueros: Parera (un partido), Cano (6), José Àngel (4), Fran Grima (2), Àlex Serrano (3) y Rufo (1). Por otro lado, Pol Roigé y Bryan Reyna se han vestido de corto en ocho envites cada uno mientras que el lateral galo del filial Pierre -que debutó en Copa- no se ha estrenado en Liga.

P.D.: Este domingo, el exfutbolista internacional absoluto Paco Bonet será homenajeado en los prolegómenos del envite ante el Elche. Un tributo merecido aunque curioso pues el conjunto ilicitano repescó de su cesión al granadino tres jornadas antes de que los bermellones acabaran el campeonato de Segunda División B del curso 1980/81. Finalmente, no importó pues los de Antonio Oviedo consiguieron el ascenso pese a perder en Badajoz (1-0). Por cierto, además de vestir la zamarra bermellona en dos etapas (la segunda acabó en descenso a la división de plata tras perder la promoción frente al Real Oviedo) y la del Elche, Bonet jugó en el Real Madrid -con el que fue subcampeón de Europa en 1983 y campeón de la UEFA en dos ocasiones- CD Palencia, UD Molinar y Atlético Baleares.

Mientras, el mallorquín Tomeu Llompart -que también jugó con el conjunto del Martínez Valero- sigue siendo ignorado a pesar de ser el técnico artífice del último ascenso a Primera División y de la milagrosa salvación de 2002.