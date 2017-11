Armando de la Morena: "No sabemos exactamente lo que va a ocurrir"

Armando de la Morena, entrenador del Atlético Baleares, en rueda de prensa | Foto: Ontinyent CF

Armando de la Morena compareció ayer en rueda de prensa tras el empate del Atlético Baleares en El Clariano ante el Ontinyent CF. Ante los medios Armando de la Morena apenas pudo comentar el partido pues todas las preguntas giraron en torno a su posible destitución como técnico del conjunto balear. Además, otra de las cosas en las que se reiteró el entrenador visitante fue en el gran trabajo y esfuerzo de sus jugadores: "Chapeau ante este grupo de jugadores. Lo han dejado todo hasta el final. Lo hemos intentado, sobre todo en la segunda parte, con muchas llegadas por lo que creo que hemos merecido hacer algún gol. Lástima que se nos está negando esa puntería desde principio de temporada. Quiero elogiar el esfuerzo de los jugadores, sobre todo jugadores que llegaban un poco justos, saliendo de lesiones, algunos con golpes. Como entrenador cuando un grupo hace lo que ha hecho este grupo solo quedan alabanzas", declaró el técnico del At.Baleares.

El entrenador del Atlético Baleares también fue preguntado sobre las causa de la situación delicada del equipo, a lo que Armando de la Morena no quiso contestar directamente argumentando la asiduidad con la que se le preguntaba sobre ese tema. "No nos entra la pelota, hemos tenido muchas lesiones. Ya he hablado mucho de esto, así que, tenemos diecisiete puntos. Estamos entre arriba y abajo aunque más cerca de abajo pero creo que estamos muy pegados todos los equipos. Las diferencias son detallitos que diferencian a unos equipos de otros", afirmó Armando de la Morena sobre la situación de su equipo.

Sin embargo, fue sobre su posible destitución sobre los que más tuvo que hablar el técnico del equipo balear. Ante tanta pregunta similar repitió una y otra vez el mismo mensaje, y es que él no sabe nada y que esas cosas las decide la directiva: "No tenemos ni idea dentro del cuerpo técnico. No sabemos exactamente lo que puede ocurrir. Pero nos vamos con la conciencia tranquila si nos tuviésemos que ir. Y si nos tenemos que quedar pues a trabajar duro para poder ganar la próxima semana. Realmente no sabemos qué va a ocurrir. Queríamos ganar, hemos hecho todo para poder ganar", aseguró el entrenador visitante que repitió este mensaje reiterando que no es él quien debe decidir su futuro. "Ellos son los que toman las decisiones. Si me preguntas a mí, después de lo que he visto, solo me quedan alabanzas a la actitud de mis jugadores. Otra cosa es que hubiésemos venido aquí y hubiésemos perdido y no hubiésemos sido capaces de salir adelante", repetía Armando de la Morena ante su posible destitución.

Durante toda la rueda de prensa Armando de la Morena se mostró tranquilo pero dejó frases que dejaron bastante que pensar. En el transcurso de la comparecencia ante los medios emitió constantemente mensajes que sonaban a despedida. Despedida de la afición y del club." Gracias a la afición y pedir disculpas si no hemos estado a la altura que ellos pensaban", frases como esta dejaron en el aire la continuidad del Armando de la Morena al frente del Atlético Baleares.