Raúl Garrido: "Un punto siempre es bueno"

Raúl Garrido | Foto archivo Huracán.

Raúl Garrido, entrenador del Olot, compareció en rueda de prensa tras el partido entre el Formentera y el Olot, el cual acabó con el resultado de 1-1.

El entrenador se mostró satisfecho del resultado y del juego del equipo: "Un punto siempre es bueno. Nos hemos enfrentado a un rival directo, un equipo muy trabajado con las ideas muy claras y con un fútbol muy dominante. Pero hemos sabido cómo frenarlos y cómo jugarlos. Yo hago una valoración positiva de lo que hemos conseguido, sólo hace una semana que estoy con el equipo y hemos tenido poco tiempo para trabajar. El equipo ha competitivo de forma excelente y creo que es para estar satisfecho ".

Sobre la polémica del partido, Garrido mostró discrepancias con la decisión: "No he visto penalti sobre Riera. Entiendo que el trabajo de los árbitros es muy difícil, pero en este caso pienso que es una carga legal, y por tanto, se ha equivocado el colegiado ".



"Cuando el Formentera se ha quedado con un hombre menos, hemos querido dar un cambio ofensivo para buscar ganar el partido. Pero es cierto que no lo hemos sabido hacer bien, no hemos tenido paciencia para mover tranquilamente el balón y esto ha provocado que perdiéramos muchos centros. Ellos han aprovechado su especialidad, jugadas a balón parado con centros en área, y nos han arrinconado en los últimos minutos del partido. No hemos sabido interpretarlo bien. Pero me voy contento porque mis jugadores han sabido defender la portería y mantener el empate", añadió el entrenador del equipo catalán.