CF Badalona- Elche CF: La hora de reivindicarse ha llegado

Google Plus

El Estadi Municipal de Badalona acogerá este domingo un partido entre dos equipos en caída libre. Tanto Badalona, que lleva 6 jornadas sin saborear la victoria, como Elche, que comenzó el año con una dura derrota en casa frente al Sabadell y continúa con su irregularidad, tratarán de revertir sus malas sensaciones consiguiendo tres puntos que les ayuden a acercarse a sus respectivos objetivos.

Buscando la victoria como el comer

El Badalona fue a principio de temporada un equipo diseñado a luchar por los playoffs con una plantilla con algunos toques bastante interesantes. Pero tras la dura derrota en la segunda jornada por 5-1, precisamente ante el Elche, minó la moral del equipo catalán ,condenándolo al ostracismo de la mitad de tabla. Varias semanas han sido las que José Manuel González ha estado en la cuerda floja, pero ha resistido y, quien sabe si, en las próximas semanas siguen con esta mala racha y continúa acercándose a los peligrosos puestos de descenso, podrían poner fin a una relación de 3 años. Por ello una victoria ante un equipo de tanta entidad como lo es el Elche CF podría ayudar al equipo badalonés a escalar unos puestos en la tabla en el tan igualado grupo III.

Efecto Josico a prueba

Algo en lo que están de acuerdo todos los aficionados franjiverdes es que el efecto de Josico en el equipo todavía no se ha visto y con el paso de las jornadas parece que tampoco aparecerá. Pero por suerte para él, cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría y para la batalla de esta semana recupera a baluartes como Edu Albacar. Gracias a los tropiezos de Hércules, Ontinyent y Saguntino, el equipo franjiverde continúa ocupando el cuarto puesto que da acceso a los playoffs de ascenso. La nota negativa es que los tres primeros (Mallorca, Villarreal "B" y Cornellá) se están escapando en la clasificación , situándose a 13,8 y 4 puntos de distancia, respectivamente. Una de las novedades que podemos ver en el Elche el domingo reside en su plantilla. El ucraniano Zotko ha sido presentado en la jornada de hoy y llega procedente del Valencia Mestalla. En el apartado de bajas, se podría decir que a más de un ilicitano se le ha estremecido el corazón esta mañana con la noticia bomba de la posible rescisión de contrato de la leyenda franjiverde "Nino", debido a que no entra en los planes del técnico Josico. Este asunto traerá cola, desde luego.

Posibles onces

Badalona: Morales, Parera, Camps, Ciércoles, Vega,Maestre, Lao, Lacruz, Querol, Simón y Enri.

Elche CF: Jose Juan, Tekio, Verdú, Manu Sánchez, Albacar, Jony, Benktib,Collantes, Javi Flores, Benja y Sory Kaba.