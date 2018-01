Mestalla y Penya siguen sin convencer

Google Plus

Se presentaba una bonita mañana en el estadio Antonio Puchades, en el que se iban a ver las caras el Valencia Mestalla y la Penya Deportiva. El partido se preveía emocionante, quizás no por la rivalidad de ambos contendientes, pero sí por la necesidad de ambos de conseguir tres puntos que les diesen oxígeno en la tabla de clasificación. Miguel Grau hizo debutar al lateral Aitor Buñuel y volvió a confiar para el once inicial en Gonzalo Villar y Fran Navarro. Era necesario tocar todas las teclas posibles para cambiar la dinámica de los empates y sumar de tres en tres.

Arranque competido

El arranque fue muy equilibrado con dos equipos sin querer arriesgar y dos planteamientos muy tácticos, pese a que la Penya Deportiva se acercaba más al área blanquinegra. Fran Villalba, con un disparo desde fuera del área en el minuto 19 efectuó el primer aviso de peligro de los locales.

La batalla en el Antonio Puchades era de suma importancia para ambos conjuntos y eso se vio reflejado sobre el verde del estadio. Cada balón se peleaba al máximo y las imprecisiones eran una constante, aunque el Mestalla siempre trataba de combinar ante la férrea muralla visitante. Gonzalo Villar protagonizó la acción más espectacular de una pareja primera mitad al regatear a todos los que le salieron a su paso y sólo erró en el remate final que se fue alto. Tras la ocasión todo siguió igual y se llegó al descanso con el empate inicial en un primer asalto equilibrado en el Puchades.

Goles para una nueva igualada

En la segunda mitad el Valencia Mestalla salió con una actitud más ambiciosa y Fran Navarro, en el minuto 51, pudo haber convertido el primer gol de la mañana, pero la rápida salida de Imanol lo evitó. Lo que no pudo evitar el meta de la Penya Deportiva fue el gran cabezazo de Sito que supuso el 1-0 apenas dos minutos después. Con este tanto se estrenó como artillero en el filial tras su regreso al aprovechar muy bien una prolongación de Iván Márquez tras un saque de esquina. Las cosas se podrían haber puesto muy a favor del filial valencianista si Fran Villalba hubiese estado acertado de cara a portería apenas unos segundos después.

Sin embargo, en la mejor fase de juego valencianista, un córner aislado sirvió al combinado balear para lograr el empate de un cabezazo de Guille A. Con el empate, el choque comenzaba desde cero con mucho tiempo aún por delante. La emoción y los nervios se reflejaron en el choque, ya que ninguno perdió las ganas de ganar, en especial el Valencia Mestalla. El equipo dirigido por Miguel Grau lo intentó de todas las formas posibles, con cuatro atacantes en los últimos minutos, ante un rival más replegado defendiendo un punto que les resultaba satisfactorio.

Prosigue la dinámica

El Valencia Mestalla mantiene la racha de empates consecutivos, y con el cosechado ante la SCR Penya Deportiva son ya siete. El equipo valenciano mereció más, y disfrutó de ocasiones para haber cambiado la racha de empates que acarrea desde hace ya dos meses. No obstante, la realidad es la que es, y no es otra que el equipo no termina de arrancar, y los equipos de la zona de peligro están comenzando a cosechar puntos que está apretando de sobremanera la zona baja de la clasificación.

La Penya, por su parte, se fue satisfecha de su visita a Paterna. En un partido en el que el equipo de Damián Mori no propuso apenas juego, un empate es un resultado más que satisfactorio para el club que, además, encadena así ya tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota.