Victoria gallega en el último duelo entre amarillos y blanquiazules

Imagen: villarrealcf.es

Han pasado ocho meses desde que el Villarreal Club de Fútbol y el Deportivo de la Coruña se vieron las caras en la competición doméstica. Las circunstancias eran bastante preocupantes para el Deportivo, que llegaba a El Madrigal necesitado de puntos para certificar definitivamente su salvación y la permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol español. Además, el Villarreal llegaba completamente desmoralizado tras caer con contundencia en Liverpool, lo que supuso su eliminación en Europa League y despertar del sueño que tenía el club de clasificarse para la final de la anterior edición del campeonato europeo. Y hay que añadir algo más: el Submarino había conseguido el objetivo liguero, que era el de lograr la cuarta plaza que le permitía jugar la previa de Champions la siguiente temporada, ya que su triunfo una semana antes en Valencia le aseguraba dicha posición.

El Villarreal perdió aquel encuentro, completamente marcado por las rotaciones en la disciplina amarilla, y la falta de intensidad en el partido, algo de lo que se aprovechó el conjunto blanquiazul para conseguir los tres puntos decisivos que aseguraron su continuidad en la Liga BBVA, actualmente llamada LaLiga Santander. El duelo se cerró con un 0-2 favorable a los gallegos.

Marcelino García Toral alineó en aquel partido a los siguientes hombres: Barbosa; Mario, Bonera, Víctor Ruiz, Rukavina; Bruno, Trigueros, Samu García, Castillejo; Adrián y Leo Baptistao. En la segunda parte saltaron al césped Bakambu, Denis Suárez y Jonathan dos Santos. El Deportivo, entrenado en ese momento por Víctor Sánchez del Amo consiguió la salvación con esta alineación: Manu; Laure, Arribas, Sidnei, Juanfran; Alex Bergantiños, Fede Cartabia, Luis Alberto, Fayçal Fajr, Mosquera; Lucas Pérez. En el segundo tiempo saltaron al terreno de juego Jonás Gutiérrez, Cani y Oriol Riera. Los goles gallegos fueron obra de Fayçal Fajr y Lucas Pérez, uno en cada tiempo.

El partido de este sábado se dará en circunstancias completamente distintas, al menos del lado del Villarreal, ya que buscará seguir con su buena racha en liga y continuar en la parte alta de la clasificación, por lo que no será un partido de transición o que pueda permitirse el lujo de desperdiciar. Por su parte, el Deportivo, entrenado ahora por Garitano, sigue con su lucha de lograr la salvación cuanto antes, y no verse abocado a asegurar la permanencia como la consiguió el año pasado frente a los amarillos, en la penúltima jornada y ante un equipo que ya no le importaba el resultado, y eso pasa por ser fuertes en su estadio, buscando la victoria en Riazor frente al Villarreal.