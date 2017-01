Previa Deportivo - Villarreal CF: Riazor marca el camino

Imagen | Anxo Rei, Vavel

Partido muy atractivo el que se va a vivir esta noche en Riazor entre el Deportivo y el Villarreal, la primera vuelta está a punto de terminar y ambos equipos necesitan seguir recolectando puntos para que el frío invierno no se haga demasiado largo.

Lo cierto es que la trayectoria de blanquiazules y amarillos es diamestralmente opuesta, mientras que los gallegos están luchando para no caer en la siempre desagradable lucha por la permanencia, el conjunto de Escribá busca asaltar el cuarto puesto de la tabla clasificatoria.

En busca de la victoria con el apoyo de Riazor

El Deportivo se presenta el choque con la clara intención de lograr los tres puntos contra un equipo tan importante como es el Villarreal para despegar definitivamente de la tabla clasificatoria, ya que cuanto más tiempo pase, más costará salir de una zona tan comprometida y peligrosa como esa. Sin duda, el factor Riazor puede ser clave, ya que si la afición blanquiazul está al lado de su equipo todo es mucho más fácil.

El conjunto blanquiazul buscará una victoria que le aleje de la zaona peligrosa de la tabla

No obstante, la empresa no será nada fácil. El Deportivo es consciente de que el Submarino es uno de los rivales más difíciles que se puede encontar en el día de hoy y por ello Garitano ha concienciado a sus jugadores de la importancia de no cometer errores para que las posibilidades de victoria sean las máximas posibles, el conjunto blanquiazul sabe lo que debe hacer, pero en la práctica todo no es tan fácil.

Ganar para seguir aspirando a la cuarta plaza

Sin la Copa del Rey en el horizonte, el Villarreal tiene el objetivo de centrarse en la liga hasta que llegue la complicada eliminatoria de Europa League ante la Roma. Para ello el Submarino debe volver a la dinámica que se vio en el empate ante el Barça y no en el doble enfrentamiento ante la Real Sociedad.

El Submarino necesita ganar para seguir luchando por la cuarta plaza

Riazor no suele ser una plaza en la que al conjunto amarillo le es sencillo ganar, por ello no valen las confianzas por enfrentarse a un equipo que está luchando por la permanencia. Escribá es consciente de que la cuarta plaza pasa por ganar partidos com el de esta noche y por ello ha concienciado a sus jugadores.

Precedentes entre blanquiazules y amarillos

Los enfrentamientos en Riazor entre el Deportivo y el Villarreal tienen un marcado carácter deportivista, ya que el conjunto amarillo solo ha sido capaz de vencer en cuatro ocasiones; 1-2 la temporada pasada, 0-2 en la 2007/08, y en la 2005/06, mientras que la primera victoria fue por 0-1 en la 2003/04. El balance es de siete victorias deportivistas, tres empates y cuatro triunfos amarillos.

Dominio deportivista en los enfrentamientos entre ambos equipos

En la victoria de la temporada pasada hubo una polémica arbitral que desde A Coruña fue denunciada de manera bastante ostensible, ya que con empate el colegiado Fernández Borbalán no señaló un penalti sobre Arribas y en el último minuto si que lo decretó sobre Samu García que transformó el capitán Bruno Soriano.

Garitano ve a su equipo capacitado para ganar a cualquiera

El técnico blanquiazul compareció en rueda de prensa consciente de la dificultad del rival, pero convencido de que su equipo puede vencer a cualquiera: ''Lo cierto es que es un partido muy importante para nosotros, jugamos en casa ante un rival bueno que está arriba en la tabla. El equipo está para competir contra cualquiera. Tenemos necesidad de puntos y el sueño es llegar a 20".

Garitano confía en que su equipo pueda llegar a los 20 puntos esta noche

Respecto a las bajas de ambos equipos, Garitano no se quiso quejar al enender que es parte de la competición: "Yo nunca me quejo de las ausencias que tenemos. Si ellos las tienen, es un tema de ellos. Tenemos confianza en Laure. Juanfran no está y lo suplirá perfectamente".

Fran Escribá está convencido de poder ganar a pesar de las bajas

El técnico amarillo es consciente de la importancia del choque y de su dificultad: "Será un partido muy difícil. El Depor es un equipo intenso que marcó cinco goles a la Real Sociedad. Tiene alguna baja importante, pero es un conjunto muy peligroso. Además, la climatología se espera lluvia y será un partido de mucha lucha. Intentaremos ser nosotros e iremos a ganar".

Escribá está convencido de poder ganar en Riazor

Además, aseguró que las bajas son un condicionante, pero es parte del juego: "Con independencia de usar uno o dos delanteros necesitamos tener más delanteros en el banquillo. Por eso llevamos a Mario, que lo está haciendo bien con el B. Las bajas te condicionan, pero es parte del juego. Estamos contentos con la gente que tenemos. Estoy convencido de que tenemos suficiente para ganar", explicó el preparador del Villarreal.

Ocón Arraiz arbitrará el Deportivo - Villarreal

El colegiado riojano dirigirá el encuentro entre Deportivo de La Coruña y Villarreal en Riazor. Solo ha arbitrado a los amarillos en una ocasión esta temporada, en la victoria por 3-1 frente a Osasuna en El Madrigal.

Daniel Ocón Arraiz es un debutante en la categoría

El árbitro riojano vive su primera temporada en la élite del fútbol español. Tras su debut en la jornada 2 de Liga Santander, el colegiado ha dirigido un total de siete encuentros en Primera División, siendo el último de ellos el partido entre Granada y Real Sociedad disputado el pasado 17 de diciembre en el Nuevo Los Cármenes. A lo largo de los diferentes partidos, ha acumulado un total de 26 tarjetas amarillas, una expulsión y cuatro penaltis pitados (dos de ellos en un partido del Villarreal, a favor y en contra).

Convocatoria con bajas para Garitano

El técnico blanquiazul vuelve a hacer una lista de 18 con algunas bajas, se quedan fuera Rubén Martínez, Carles Gil -entrenando pero de baja- y el recién llegado Ola John; mientras que Fayçal Fajr está citado con Marruecos. Juanfran, sancionado, también se perderá el duelo. Por otro lado Álex Begantiños está descartado por decisión técnica.

La lista completa de convocados es la siguiente: Tyton, Lux, Laure, Albentosa, Arribas,Sidnei,Navarro, Luisinho, Guilherme, Borges, Mosquera, Álex Bergantiños, Çolak, Borja Valle y Marlos Moreno, Andone, Joselu y Óscar Pinchi.

Muchas bajas también en el cuadro amarillo

Escribá cuenta con muchas bajas para este encuentro, por una parte, Soldado continúa con su recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha y no se le espera hasta principios de marzo aunque ya ha empezado a trabajar con el resto del grupo. Tampoco se ha recuperado Cheryshev de su distención en el recto anterior de la pierna derecha, y se suma la fractura radiocubital distal de la muñeca derecha de Mateo Musacchio que fue operado esta misma semana.

Por otra parte son también baja Jaume Costa y Sansone por sanción, mientras que Bakambu lo es por estar disputando la Copa de África, por lo que el listado es de circunstancias: Asenjo. Andrés, Mario, Rukavina, José Ángel, Bonera, Víctor Ruiz, Álvaro, Bruno, Rodrigo, Trigueros, Jonathan dos Santos, N'Diaye, Soriano y Samu Castillejo, Pato, Santos Borré y Mario González (dorsal 39).

Posibles alineaciones