Henrik Zetterberg finaliza su carrera como jugador

La duda estaba ahí, la continuidad de la carrera de Henrik Zetterberg (37 años) estaba en el aire desde hace meses, ahora ya no hay más dudas, este viernes Ken Holland el gerente general del equipo anunciaba que tras una última consulta a médicos de Nueva York, no hay tratamiento que devuelva al gran jugador sueco al hielo. También expresó que la voluntad del jugador sería la de seguir jugando, pero que no puede.

Ya en el mes de julio Holland reveló que Zetterberg pasó el tramo final de la temporada sin entrenar debido a esta dolencia, que solo saltaba al hielo para los partidos, y que no ha podido realizar ningún tipo de entrenamiento durante el verano, pero este último diagnóstico ha sido el que ha terminado de enterrar su carrera como jugador de hockey.

Aún restaban tres años de contrato

La relación de Zetterberg con Detroit aún distaba mucho de finalizar, tres temporadas esperaban todavía al delantero sueco con la casaca roja de los Wings. Esto no llevará a una retirada oficial del jugador, ya que por las reglas del límite salarial, al igual que ocurriera el año anterior con el caso de Marian Hossa, habría una penalización al límite salarial del equipo, así que como el eslovaco permanecerá inscrito en la lista de lesionados del equipo hasta el fin de su contrato, condición más favorable respecto al manejo del límite salarial ya que así, si se descontarían los seis millones de dólares anuales de su sueldo del cálculo del límite del equipo.

Ya es leyenda de Detroit

El jugador sueco pertenece sin duda al olimpo de jugadores que han pertenecido a los Red Wings, decir eso en un equipo perteneciente a los Original Six y que ha contado en sus filas entre otros con Gordie Howe, Steve Yzerman o Terry Sawchuk son palabras mayores.

Toda su carrera NHL con Detroit para jugar 1082 partidos anotando 960 puntos (337G, 623A), capitán del equipo desde enero de 2013, heredando la "C" de otro grande que se retiraba, Nicklas Lidstrom.

No solo en la NHL, con la selección sueca también ha coleccionado trofeos, lo que le ha permitido ser miembro del selecto club del triple oro, ya que a la Stanley Cup conquistada con Detroit en 2008, une el oro olímpico y el oro en el mundial IIHF.

Pocos analistas calculaban el rendimiento de Detroit con un Zetterberg totalmente activo en la alineación, pero no hay duda de que la baja de su capitán es un inconveniente para que los de Michigan salgan del pozo en el que cayeron la temporada anterior.