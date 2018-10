El Guerrero de Pittsburgh

El comienzo de la temporada no traía buenas noticias para los Pittsburgh Steelers, Le´Veon Bell no se presento en los entrenamientos del equipo, manteniendo el Hold Out, en contra de firmar el Franchise Tag y que no se le ofreciese un nuevo contrato como el quería y las dudas recaían en que podría ofrecer, a un equipo que siempre es contendiente, el joven James Conner.

Y sobre el es nuestra historia de hoy, por que esas dudas quedaron rápidamente disipadas, incluso hoy, aquellos Fans que pedían por la vuelta de Bell, han bajado el sonido de sus voces, y los mismos Steelers ya piensan en el experimentado corredor como moneda de trade.

Los números del ex Running Back de los Pitt Panthers son en este comienzo del 2018 de una calidad muy alta, incluso alcanzando a estrellas de la talla de Jerome Bettis o Franco Harris, ya que el corredor de tercer año consiguió igualar la marca de siete touchdowns en los primeros seis partidos, Franco Harris lo hizo en 1976 y el “colectivo” consiguió esa marca en 2004.

Pero esos no son los únicos números que asombran de este joven que ha vencido adversidades mucho mas grandes que las que puede ofrecer un campo de NFL, ya que Conner, quien sufrió la rotura del ligamento colaterial medial de su rodilla en el primer juego de su tercer año en la universidad, y mientras realizaba la rehabilitación se le diagnostico Linfoma de Hodgkin, supo seguir luchando hasta que tras 12 ciclos de quimioterapia, el 23 de mayo del 2016, el cáncer desapareció de su cuerpo. Después de una temporada donde vio 32 toques de pelota y corrió para 144 yardas, casi logro empatar estos números en su primer partido, corriendo para 135 en 31 intentos por tierra y sumándole 57 yardas aéreas en 5 recepciones. En ese primer partido llegarían también sus primeros dos touchdowns en la Liga, uno en el segundo cuarto de cuatro yardas para poner el partido 7 a 0 y otro en el tercero de 22 yardas para ampliar en ese momento el tanteador 21 a 7.

Su segundo partido no seria tan bueno, la derrota contra los sorprendentes Kansas City Chief, fue un partido malo para toda la ofensiva Steeler, y para Conner no fue la excepción, 17 yardas en solo ocho acarreos, pero con un nuevo touchdown.

Los dos siguientes encuentros fueron irregulares, victoria contra Tampa Bay Buccaneers, y derrota contra Baltimore Ravens, donde tuvo marcas de 61 y 19 yardas respectivamente en 15 y 9 intentos de corrida, y en ninguna de las dos oportunidades pudo volver a ingresar a la end zone rival.

Cuando las voces comenzaban a reclamarle a la dirigencia Steeler que solucionara el contrato de Bell, James logro volver a silenciar las voces críticas con dos partidos increíbles. 110 yardas terrestres y 75 aéreas en la victoria contra Atlanta Falcons mas otras 111 por tierra y 18 por aire en el ultimo triunfo contra Cincinnati Bengals. A eso hay que sumarle a que logro 4 touchdowns, dos en cada partido, para llegar a la suma de los 7 totales que posee.

El año de Conner no puede haber empezado de mejor manera, poniendo números a la altura de la historia Steeler, y seguramente su carrera seguirá en ascenso, porque si hay algo que James Conner no sabe hacer es rendirse, y seguirá enfrentando a las mejores defensas de la liga como lo hace con todo en su vida, corriendo en cada snap tratando de alcanzar la victoria y ayudando a su Pittsburgh amado hasta el último momento.