El caso Nylander podría estar trayendo beneficios en Toronto | Foto: SPORTSNET.ca El caso Nylander podría estar trayendo beneficios en Toronto

La novela entre el atacante William Nylander y los Toronto Maple Leafs aún no finaliza, si el jugador no firma contrato antes del primero de diciembre, no podrá jugar esta temporada en la NHL.