Uno o más pesos pesados de la NHL podrían ser traspasados

Podría estarse cociendo una gran cantidad de conversaciones de traspasos entre los general managers. Los equipos están presionando para hacer un movimiento antes del 19 de diciembre. Pero, incluso si los equipos no pueden apretar el gatillo en un acuerdo antes de la próxima semana, todas estas conversaciones deberían ayudar a establecer la tabla para posibles intercambios más adelante en la temporada. Así que, con eso en mente, algún que otro nombre importante de la Liga podría salir a relucir tras verse incluido en un movimiento dentro del mercado.

Alex Pietrangelo

St. Louis Blues ha sido una de las grandes decepciones en la NHL esta temporada. Su terrible inicio con 28 puntos, detrás de Arizona Coyotes, sexto en la División Central y a 10 puntos de Vegas Golden Knights, actual octavo, traspasar a su capitán sería un gran movimiento, porque podría ser el momento de cambiar las cosas. Sin embargo, no entregarán a Alex Pietrangelo fácil ya que hay suficientes equipos en busca de defensores de calidad, lo que significa que deberían poder recuperar algo significativo.

Jeff Carter

Al igual que los Blues, Los Angeles Kings también han sido un gran fracaso en la 2018-19. Jeff Carter tuvo un año difícil, pero todavía hay suficientes bemoles para que atraer a cualquier equipo competitivo. El jugador de 33 años lleva seis goles y nueve asistencias en 33 partidos, pero podría recuperar su toque de puntuación si termina en el equipo correcto. Carter tiene tres años restantes en su contrato con un tope de 5,272 millones.

Jake Muzzin

Siguiendo con los Kings, Jake Muzzin podría ser un complemento valioso para cualquier equipo que no quiera pagar lo que se necesita para que Pietrangelo salga de St. Louis. Según informes, los Kings tenían un acuerdo para enviar a Muzzin a los Montreal Canadiens el verano pasado como parte de un acuerdo para recibir a cambio a Max Pacioretty, pero esa reunión terminó en fracaso. Al jugador de 29 años le queda un año de contrato de 4 millones.

Jimmy Howard

De manera sorprendente, los Detroit Red Wings todavía se encuentran en la lucha por un lugar en los playoffs. Quizás no sean capaces de entrar, pero sería difícil imaginarlos vendiendo activos en este momento. Eso no significa que eso finalmente vaya a ser así. Muchos equipos buscan mejorar sus filas, y Jimmy Howard está teniendo un año excelente. Una de las cosas que a los equipos les gustará del veterano, es que no le queda ningún año en su contrato.

Phil Kessel

Ver al Phil Kessel irse de los Pittsburgh Penguins es difícil, pero ha habido suficientes comentarios al respecto que es imposible ignorar. El GM Jim Rutherford no es tímido a la hora hacer movimientos. Su equipo se encuentra actualmente fuera de los playoffs y hace poco salió de una derrota embarazosa ante los Chicago Blackhawks. A Kessel aún le quedan tres años en su contrato actual, pero solo cuenta con 6,8 millones porque los Toronto Maple Leafs están reteniendo parte de su salario.