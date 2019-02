Tuukka Rask, el portero con más victorias en la historia de Boston

Un solitario tanto de David Krejci en el segundo periodo permitió a los Bruins vencer a los Capitals en un partido donde Tuukka Rask entró en la historia y se convirtió en el portero de la franquicia con más victorias (253). Además, sus 24 intervenciones fueron clave para Boston se llevará dos puntos que, además de conceder un respiro en la lucha por los playoffs, sirvió para cortar una racha de 14 partidos sin ganar a Washington en temporada regular.

El arquero finlandés superó a Tiny Thompson e incluso lo logró en 24 juegos menos, aunque el palmarés individual es ciertamente inferior al del canadiense. Boston no encajó ningún gol en el Capital One Arena, lo que significó el segundo shutout de la temporada para Rask y el número 43 en su carrera.

“Lo estoy disfrutando, pero no cambia nada en mi mente durante la temporada o incluso después. Es solo tu nombre en los libros de historia. Luego vendrá alguien y me lo batirá, espero poder añadir alguno más y tener más margen”, señaló Rask tras el encuentro. Respecto a Ovechkin, que perseguía el récord de más puntos de un jugador ruso, se sintió aliviado de que no consiguiera perforar su meta. “Estoy contento de que no anotara. No sabía lo que estaba persiguiendo, si no hubiera estado en mi cabeza. Está bien porque no me voy a volver a enfrentar a ellos”, remarcó.

Partido excelente para 'rematar la faena'

Además de recibir las felicitaciones y el reconocimiento de múltiples compañeros y rivales, el técnico de la franquicia no dejó escapar la oportunidad y le agradeció su trabajo en las últimas campañas. “Ha hecho un gran trabajo para los Bruins durante varios años, y su actuación esta noche ha sido excelente. Tuvo el control toda la noche. Tuvimos el control delante de él hasta el final, y cuando no lo teníamos, ahí estaba él para salvarnos”, dijo Bruce Cassidy.

Ahora, todos los focos del equipo deben volver a estar en el hielo, donde tiene mucho trabajo por hacer de cara a los playoffs. Los Bruins son cuartos de la división atlántica a un punto de los Montreal Canadiens y dos de los Toronto Maple Leafs. En cuanto a la Wild Card, Boston ocupa el primer puesto de la conferencia este con cuatro puntos de diferencia sobre los Columbus Blue Jackets y siete respecto a Buffalo Sabres y Carolina Hurricanes.

Los próximos compromisos para los de Massachusetts es enfrentarse a los dos conjuntos neoyorquinos: primero, mañana en el TD Garden frente a los Islanders y, al día siguiente, en el Madison Square Garden ante los Rangers.