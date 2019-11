Morgan Reilly, inocente por supuesto acto homofóbico

La NHL, los Toronto Maple Leafs y Morgan Reilly están convencidos de que el estelar defensor no emitió ningún insulto homofóbico sobre el hielo. La Liga publicó los resultados de su investigación a raíz de acusaciones en redes sociales hacia el patinador, señalando un comentario en contra de la comunidad gay durante la derrota en casa de su equipo, 6-2 ante los Tampa Bay Lightning.

Al minuto 1:51 del segundo periodo, las cámaras de televisión captaron lo que pareciera un insulto del jugador, cuando Rielly y Yanni Gourde patinaban tras una confrontación en la parte del hielo de Toronto. Rielly parecía apelar una sanción hacia el árbitro en una jugada de superioridad numérica de su equipo, que culminó con un gol en contra.

Reacciones tras el altercado

La NHL dijo que el defensor no ofendió a nadie. "Los oficiales de la liga entrevistaron a varios de los participantes en el juego, incluidos Rielly y Meier, y revisaron el video del supuesto incidente", dijo en un comunicado Colin Campbell, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de hockey de la NHL, y continuó, "todos los entrevistados negaron categóricamente que Rielly emitiera un insulto y el audio apoyara sus declaraciones".

El jugador, acompañado del Gerente General de los Maple Leafs, Kyle Dubas, ofrecieron una conferencia de prensa horas después del comunicado. "Estaba 100% seguro de que no usé la palabra, así que permitimos que el proceso se llevara a cabo", dijo Rielly. "En ocasiones fue difícil no hacer una declaración, debido a la fuerza con la que me sentía al respecto, y al hecho de que es un tema muy importante".

"Creo que es una oportunidad para nosotros como equipo darnos cuenta de que realmente no hay lugar para los insultos como ese".

Rielly dijo que no escuchó el insulto usado por nadie el lunes. "Escuché el video. Hay diferentes maneras de escucharlo. Cuando se trata de un tema que es muy serio, tiendes a pensar lo que se ha dicho", dijo.

La NHL, que ha sido vocal en su apoyo a la comunidad LGBTQ en los últimos años, marcó el mes de Hockey para todos en febrero, con los Leafs celebrando una noche de concientización sobre You Can Play.

El equipo albergó a 30 jugadores de la Asociación de Hockey Gay de Toronto y vendió bufandas con la marca You Can Play / Leafs, y el 100 por ciento de los ingresos se destinó a You Can Play el 24 de febrero. El grupo trabaja para garantizar la seguridad y la inclusión de todos en los deportes, incluyendo atletas LGBTQ, entrenadores y fanáticos.

You Can Play tuiteó una declaración antes de la decisión de la NHL, que la organización confirmó en un correo electrónico que estaba en espera. "El lenguaje homofóbico no tiene lugar en los deportes", se lee en el comunicado. "Las palabras usadas (el lunes) son inaceptables. Apreciamos nuestra asociación con los Leafs y trabajaremos con el equipo y la NHL para crear y la oportunidad para que todos aprendan más sobre la comunidad LGBTQ, especialmente los jóvenes afectados por el poder del lenguaje".

Rielly se posiciona en el segundo lugar entre los defensores de la NHL en puntos esta temporada con 65 (18 goles y 47 asistencias) en 69 partidos. El nativo de Vancouver, de 25 años de edad, fue seleccionado en la primera ronda de los Leafs (quinto en la clasificación general) en el draft de 2012.