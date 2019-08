Guía NFL VAVEL 2019: Cleveland Browns

uAocPero esto es 2019, el conjunto de Cleveland realizo movimientos en esta temporada baja que ilusionan a toda la ciudad y despertó en casi toda la comunidad de la NFL un Hype muy importante, donde la gente espera que las adiciones lleven a la franquicia a una nueva época.

¿Pero para que están estos Browns? Si fuera por los nombres que se trajeron durante la presente Off Season, la realidad es que parece que después de muchos años sin llegar a la postemporada, puede ser el momento indicado para que una nueva ventana ganadora se abra para un conjunto que no sabe lo que es terminar levantando a fin de año el trofeo Lombardi.

Los años de restructuración parecen al fin haber terminado y luego de años de fracasos y de lo que parecen haber sido muy malas selecciones de Draft, el conjunto de Ohio parece por fin encaminado a tratar de ser competitivo en la AFC Norte, y volver a los Playoff, a los cuales no accede desde el año 2012.

Altas

Esta fue una temporada baja más que interesante para Cleveland, con la llegada de varios jugadores que reforzaran las diferentes partes del campo, desde la Front Office se movieron muy bien buscando piezas para agregar a lo que empezó a construirse el año pasado.

Odell Beckham Jr.

El ex receptor estrella de los Giants es la contratación mas rutilante por parte del GM John Dorsey, quien dio sus picks 17 y 95 del pasado draft, más el Safety Jabrill Peppers para traer un arma mas para su joven Quarterback. La contratación del ex Giants es realmente un arma de doble filo, ya que si bien dentro del campo Beckham Jr. a demostrado a lo largo de los últimos años su valía, también será una personalidad muy fuerte dentro del vestuario que no siempre es fácil de manejar, sobre todo para entrenadores con menos años en la liga como lo es Freddie Kitchens. Por el lado del receptor es la posibilidad de demostrar de que su juego esta a la altura de los mejores y que no solo debe ser reconocido por sus excentricidades o su marketing.

Kareem Hunt

Una de las firmas más polémicas de la temporada baja, ya que el corredor que brillara el año pasado en la fantástica ofensiva de Kansas City fue suspendido por la NFL por ocho juegos luego de que se difundiera un video del jugador golpeando a una mujer y se perderá la mitad de la temporada regular. Si el joven jugador vuelve en un nivel similar al que mostró el año pasado, los Browns sumaran a mitad de temporada un refuerzo que, si el equipo viene jugando en buen nivel, aumentara sus posibilidades de playoffs.

Olivier Vernon

Pero el juego de la NFL no pasa solo por la ofensiva, por lo que los Browns se sentaron a charlar nuevamente con los Giants, logrando un trade que les permite reforzar su defensa con el gran DE Olivier Vernon. El jugador que en la última campaña consiguió 7 capturas y 21 golpes a los mariscales contrarios, llega para jugar en el extremo opuesto a Myles Garret, lo que les dará una tremenda presión a los contrarios del conjunto de Cleveland. Esta puede ser una gran adicción para el cuerpo que comanda Steven Wilks, siempre y cuando el ex jugador de New York y Miami pueda mantenerse sano, ya que durante las ultimas dos temporadas se ha perdido nueve juegos por diferentes lesiones.

Bajas

Kevin Zeitler

En el trade por Vernon, los Browns tuvieron que entregar a uno de sus guardias titulares quien lleva cuatro temporadas jugando en un gran nivel y sin siquiera perderse un encuentro. Esta podría ser una perdida mas que significativa para la ofensiva de Todd Monken, ya que Zeitler defendió las espaldas de Mayfield de manera increíble durante la ultima temporada, y debilitara a una línea que necesitara darle tiempo al joven mariscal en una ofensiva que parece armada para jugar bastante tiempo por la vía aérea.

Duke Johnson

El corredor que no pudo brillar el año pasado, cuando tuvo una campaña de solo 200 yardas terrestres durante la temporada regular, fue traspasado a Houston por una 4ta ronda, que podría ser una 3ra si Johnson juega al menos 10 partidos durante el año. Esta puede ser una baja sensible en un backfield que tendrá que esperar hasta la mitad del recorrido para tener a su nueva joya, además de que si los Browns utilizan un juego mas basado en pases que en la carrera, el jugador de 5to año si demostró ser confiable en esta faceta del juego, con 430 yardas más tres touchdowns durante la pasada campaña, mas un mas que aceptable 75% de porcentaje de atrapadas.

Jamie Collins

El veterano Line Backer fue dejado libre por Cleveland luego de una campaña en la que no termino de brillar, pero que no fue mala tampoco. Las buenas actuaciones de Kirksey y Schobert durante la temporada pasada más la adquisición durante el draft de la joven promesa Sione Takitaki en segunda ronda, dejaron sin lugar al ex egresado de Southern Mississippi quien luego de ser dejado libre firmo con su ex equipo, los New England Patriots para volver al lugar desde donde había llegado a los Browns en 2016.

Para conocer todos los movimientos de esta Offseason hace click aquí

Jugador a seguir

Primera Selección del Draft 2018, Baker Mayfield es el generador de todas las ilusiones de Cleveland. Con un año rookie de ensueño este joven Quarterback tomo el lugar de Tyrod Taylor en la fecha tres de la ultima temporada, en un juego que los Browns perdían 14 a 0, para dar vuelta el marcador, ganar 21 a 17 y que la ciudad de Cleveland volviera a sentir la satisfacción de un triunfo luego de 19 partidos consecutivos.

Terminaría el año con 27 touchdowns para romper el récord que tenían Peyton Manning y Russell Wilson demostrando que los Browns habían conseguido al fin su mariscal franquicia luego de años de infructuosa búsqueda.

El egresado de Oklahoma demostró durante su primera temporada tener tanto la capacidad de pasar desde dentro del pocket como moviéndose hacia los costados alargando las jugadas para ser capaz de encontrar a sus receptores en caso de sentir la presión de la defensa. 3725 yardas con un rating de 93.7 en sus 14 partidos dan muestra de esto, y si tiene que correr, el ex Sooner sabe también cómo hacerlo, ya que termino el año con 131 yardas en 39 intentos, números que no lo convierten en un mariscal corredor, pero que si demuestran de que puede hacer scrambles cuando la jugada así lo amerite.

Este segundo año será el momento de Mayfield de demostrar que los fanáticos de Cleveland no se equivocan al depositar sus esperanzas en él, y el front office le ha traído armas más que interesantes para apoyar al jugador de 2do año en búsqueda de su crecimiento personal y que este lleve a un crecimiento de la franquicia.

Partidos más importantes

Fehca 1, 8/9 Vs Titans

El primer partido del año, en un First Energy seguramente completo para ver a sus nuevas estrellas en acción. Sera una prueba de fuego para saber si este equipo con un buen mix de jóvenes y veteranos es capaz de sobrellevar la presión de su gente y arrancar la temporada con una victoria.

Fecha 4, 29/09 Vs Ravens

El primer duelo divisional visitando a una de las mejores defensivas de los últimos tiempos. Si bien el conjunto de Baltimore perdió algunas piezas en esta temporada baja, no deja de ser una unidad implacable a la que tendrán que intentar superar Mayfield y sus compañeros si quieren perseguir el sueño de los Playoff.

Fecha 8, 27/10 Vs Patriots

La visita al Gillette Stadium de Boston marcara la mitad de la campaña para Cleveland, y empezara a mostrar para que esta el equipo de Kitchens de cara al resto de la temporada. Llegarán con la semana de descanso del Bye, pero nunca es fácil enfrentarse a Brady y Belichick y mucho menos en su propia casa.

Fecha 11, 14/11 Vs Steelers

La apertura de esta fecha nos traerá un jueves divisional entre 2 equipos que seguramente lucharan hasta el final para ingresar a los Playoff y todo el estado de Ohio será testigo de un duelo que seguramente tendrá mucha incidencia en las posiciones finales de la división.

Fecha 15, 22/12 Vs Ravens

La anteúltima fecha de la temporada puede traernos uno de los partidos mas emocionantes de la liga, ya que si todo se da como se espera y la AFC Norte es una de las divisiones mas cerradas en cuanto a Récords, este podría ser un partido definitorio en la búsqueda de una posible clasificación a post temporada. En Cleveland podemos llegar a ver un partido con muchísimo por jugar y que podría definir toda una división.

Freddie Kitchens

Quizás el eslabón mas fino de la cadena de este conjunto, muchas dudas rodean al nuevo Head Coach de Cleveland, sobre todo por su poca experiencia como mánager principal y con un vestuario que tendrá personalidades muy fuertes como Beckham Jr., Mayfield, Landry, Vernon y varios más.

De paso anterior por Dallas y Arizona, el ex coordinador ofensivo de este equipo, tiene que demostrar que el tiempo que estuvo por detrás de entrenadores como Saban, Parcells o Arians, le ha dejado los conocimientos y el manejo de jugadores lo suficientemente importante como para poder hacer de los Cleveland Browns una franquicia lista para jugar, después de un montón de años, los playoffs de la NFL.