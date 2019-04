¿Touchdown o pase incompleto?

Si algo aprendimos de la semana pasada, es que las sopresas en la NFL son constantes. Bueno eso, y que aún quedan ciertas dudas en saber qué es un pase y que no. Eso mismo les ocurrió, una vez más, a los Detroit Lions que se enfrentaban unos Atlanta Falcons que veían como volvían a remontarles en el último cuarto.

Polémica al final del partido

El partido finalizaba con una jugada en tercer down, cuando un pase de 1 yarda de Stafford que atrapó Golden Tate dando el touchdown de la victoria a los Lions por 32 a 30. Y así fue, aunque durante unos minutos. La decisión en juego era touchdown y prácticamente todo el mundo del estadio vestido de azul estaba celebrando el triunfo. Pero como todas las jugadas acabadas en anotación era obligatoria una booth review, es decir, revisión por parte de los árbitros.

Tras tardar más de lo normal, el público se impacientó y se esperaba lo peor. Los Detroit Lions volverían a ser protagonistas de una decisión polémica. Y así fue: el touchdown había sido revocado y ya no quedaba mas tiempo en el reloj. Fin del partido. Comienzo de la polémica.

Recepción: ¿Es o no es? Esa es la cuestión

La pregunta: que es y que no una recepción lleva siendo planteada por parte de los aficionados de la NFL durante décadas. Forma parte de la esencia del futbol americano (quizás el mismo tiempo de por qué punteamos). Esta pregunta es algo que la liga es consciente y por ello lleva intentando dar la mayor difusión para así aclarar de una vez por todas. Uno de los avances hacia esta cuestión era el ascenso de Dean Blandino como vicepresidente de los árbitros. Aunque mas tarde acabaría resginando por un puesto televisivo. Su sustituto, Alberto Riveron es ahora el encargado de analizar una a una las jugadas de touchdown, es decir, todas y cada una de las jugadas por el booth review pasan por el.

Golden Tate- Detroit Lions 2017

La recepción de Golden Tate es clara, mantiene posesión durante todo el proceso. Sin embargo, la posición del balón en el momento que la rodilla del jugador toca el suelo no está dentro de la zona de anotación. Es decir, no es touchdown.

¿Es touchdown? No

¿Decisión arbitral? No fue touchdown

¿Acierto? Sí

Mucha gente sigue pidiendo el touchdown, algo que tras revisarlo a cámara lenta se puede ver cómo no es así: la rodilla marca la posición del balón y este no atraviesa la linea de gol. Sin embargo, y la verdadera polémica del partido, es el tiempo. La jugada se realizó en tercer down a falta de pocos segundos para que finalizará el partido. Cuando un TD se realiza en carrera existe una regla de la NFL que se llama, 10 seconds runoff. Es decir, se consumen 10 segundos. Por eso, y tras decidir que no era touchdown el partido se dió por finalizado.

La verdadera queja, es que las repeticiones muestran que el tiempo realmente eran 11 segundos, por lo que con el 10 seconds runoff, los Lions aún tendrían el cuarto down para intentar otra jugada y así la victoria.

Por lo que, ¿Hubo polémica? Sí, Alberto Riveron, el vicepresidente de oficiales de arbitraje aún no ha comentado nada al respecto.

Calvin Johnson-Detroit Lions 2010

La temporada de 2015 fue definida por ser el año en el que la NFL intento aclarar su regla tan polémica sobre qué era una recepción. Esto no era algo nuevo y era algo que estaba en el punto de mira desde hace unos años, sobre todo desde 2010 cuando un posible TD de Calvin Johnson de los Detroit Lions había sido revocado y declarado como incompleto.

Esta jugada originó el problema que supone el término “proceso de la recepción”, abriéndose el debate de qué realmente significa y en qué consiste este “proceso”. El touchdown de Calvin Johnson de los Detroit Lions fue considerado como incompleto ya que el jugador perdió posesión del balón una vez que tocó el suelo. De nada importó que mantuviera el control incluso tras ser placado por el defensa antes de caer al suelo. Desde entonces, cuando se intenta explicar este proceso, se refiere a la “The Calvin Johnson Rule”.

Calvin Johnson/Victor Cruz – Detroit Lions/ New York Giants 2013

Con este caso, se hizo evidente la indecisión de si una recepción es incompleta o no y por qué a veces es un lío. Ocurrió en la Week 1 de la temporada de 2014 cuando tanto Calvin Johnson como Victor Cruz de los Giants lograron un touchdown lanzándose con el balón hacia la línea de gol, y después perder el control de este al entrar en contacto con el suelo. Sin embargo, la decisión de los árbitros fue revocar como incompleto el de Johnson, y completo el de Cruz, cuando ambas jugadas eran completamente idénticas.

Dez Bryant- Dallas Cowboys 2014

Pero la jugada con más polémica vino de la mano del receptor abierto de los Dallas Cowboys, Dez Bryant en playoffs de 2014 contra los Green Bay Packers. Esta jugada ha contribuido a la incertidumbre por parte de los fans (y expertos) de no saber exactamente que es una recepción y por ello, se presiona al comisionado para que se modifique esta regla para esclarecerla mejor.