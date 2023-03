Edmonton Oilers se refuerza con Ekholm para luchar por la Stanley Cup

Los Edmonton Oilers siguen apurando sus opciones de cara a hacerse con la Stanley Cup tras varios años donde la ilusión se ha desvanecido pese a contar con el mejor jugador de la NHL.

Durante las últimas temporadas es conocida su debilidad en el apartado de la defensa y del portero, aunque esta últimamente se ha subsanado con la aparición de Stuart Skinner.

Los Oilers siguen primando el largo plazo y buena prueba de ello es el traspaso que han llevado a cabo. Han adquirido a Ekholm de los Nashville Predators por Tyson Barrie. El sueco se encuentra aún en el primer año de su contrato de cuatro campañas, y se deshace de Barrie, quien finaliza contrato este verano.

OILERS LAND EKHOLM! 🔊



The @EdmontonOilers join today's #NHLTradeDeadline action, acquiring defenseman Mattias Ekholm from the @PredsNHL in exchange for a package that includes @tysonbarrie, Reid Schaefer, and a 2023 1st-round pick! pic.twitter.com/ZT8hjScvYj