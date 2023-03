Patrick Kane por fin fue traspasado a los New York Rangers

Patrick Kane por fin acabó su estadía en los Chicago Blackhawks tras ser el primer pick global del draft en 2007. Kaner deja un legado enorme en los Hawks con sus 3 Stanley Cups y el final de una las pocas dinastías que ha habido en la liga desde el salary cap. Los New York Rangers eran el equipo al que quería ir por haber nacido en Buffalo y porque su padre así podría ir a verlo jugar de una manera más fácil. Y la otra razón fue que Nueva York tiene un equipo que puede soñar otra vez con llegar a la Final de la Conferencia Este.

Patrick Kane además volverá a compartir equipo con Artemi Panarin. Los dos formaron una fugaz pero letal dupla en Chicago. Dos jugadores habilidosos y que son perfectos asistentes. Los dos pueden recuperar esa gran química de inmediato y hacer a los Rangers un equipo todavía más temible en ofensiva. Además el power play del equipo de Gallant podría tener a Panarin, Kane Zibanejad, Tarasenko y Adam Fox.

Los Rangers se encuentran en tercer lugar en la División Metropolitana con 77 puntos. El equipo seguramente que ver a los Devils en la primera ronda. Los Rangers siguen concediendo muchos goles a pesar de tener un gran goalie como Igor Shesterkin. Por lo menos en ataque tendrán más fuego con Patrick Kane. Kane dejó un legado enorme en los Hawks con trofeos como el Calder, el Hart Ross o el Ted Lindsay Award. Kane metió el gol en OT ante los Flyers en el game 6 en Philadelphia para ganar la Stanley Cup de 2010.

Kane le da a Gallant una oportunidad de blindar aún más sus primeras dos líneas

Gallant tendrá la capacidad de poder cambiar sus dos primeras líneas con la llegada de Patrick Kane. Patrick Kane podría jugar en la primera línea con Mika Zibanejad como centro y Chris Kreider que es un winger físico finalizador y que ataca bien el crease (letal en el power play como la campaña pasada). Artemi Panarin jugaría en la segunda línea con Vincent Trochek y Vladimir Tarasenko (otro gran goleador que trajeron de los Blues y que espera revivir sus mejores años).

Panarin y Kane jugarán juntos en el power play pero también podrán jugar en la misma línea dándole a Gallant muchas opciones. Kane y Panarin hicieron magia en apenas dos campañas que jugaron juntos en Chicago. Ambos potenciarán aún más a goleadores como Kreider o Tarasenko. Los Rangers serán una pesadilla para los contrarios cuando tengan power play.

Patrick Kane lleva 45 puntos en la actual temporada con 16 goles y 29 asistencias. Kane ya tien 34 años y sería irreal que los Rangers esperen que en próximos años tenga campañas de 100 o más puntos (como en la temporada 2015-2016 y 2018-2019). De cualquier manera Kane necesita tener su usual promedio de 70 o más puntos por año. Además el aspecto de jugar en un equipo contendiente podría potenciar a Patrick Kane.

Kane es un gran jugador de settup pero que ha batallado para crear ofensiva 5 vs 5 además de su estéril capacidad defensiva

Patrick Kane tenía su no trade clause y los Hawks pudieron sacar poco por él (un pick de segunda ronda del draft condicional y dos jugadores más pero sin ser los grandes prospectos). El pick sería de primera ronda en 2024 o 2025 si los Rangers llegan a la final del Este. Los Rangers se hicieron con un gran jugador sin tener que dar mucho a los Blackhawks. Además los Coyotes tomarán el 25 % del cap hit de Kane (NY envió un pick de tercera ronda en 2025).

Kaner es de los mejores stick handlers en la NHL y todavía es el de los mejores asistidores. Kane es un gran setter y todavía esa cualidad lo hace un jugador diferencial en la NHL. El aspecto negativo es que Kane ha ido bajando su capacidad finalizadora además de no aportar en el trabajo en defensa. Los Rangers ya perdieron a Ryan Lindgren por lesión y eso deja muy solos a Adam Fox y a Jacob Trouba. Kane también ha ido bajando sus números en cuanto a crear ofensiva 5 vs 5 y 5 vs 4.

Patrick Kane era el pez más grande del trade deadline además de Timo Meier que llegó a los Devils. Chris Drury sabe que la Conferencia Este se ha armado hasta los dientes también antes de la fecha límite de cambios. Los Bruins agregaron de los Caps un defensa grinder como Orlov y a Garnet Hathaway que es un forward obrero. Tampa agregó a Tanner Jeannot (Nashville) que podría ser otro caso como el de Nick Paul el año pasado donde nadie pensaba que tendría un alto impacto. Los Maple Leafs mejoraron su defensa con Luke Schenn y agregaron en ofensiva a un jugador completo como Ryan O'Reilly de los Blues. Los Rangers tendrán que competir con una cargada Conferencia Este.