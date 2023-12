Patrick Kane debuta con los Detroit Red Wings

Era el momento que esperaba la afición de los Wings, por fin Patrick Kane dejaba la ropa de entrenamiento e iba a vestir el jersey de juego de su equipo, y podrían ver sobre el hielo a uno de los jugadores estadounidenses más importantes de la historia defendiendo los colores rojo y blanco de la franquicia de la ciudad del motor.

Una entrada al hielo que no solo ansiaban desde la grada, el mismo Kane, tras la cirugía de cadera a la que se sometió el pasado 1 de junio, sin duda estaba expectante por probarse en el hielo, compitiendo al máximo nivel, el que se destila en cada partido de la NHL.

Sin prisa, con su recuperación como primer objetivo, el nativo de Buffalo afrontó la pretemporada sabiendo que con su historial y reputación, las opciones de jugar estarían ahí, convirtiéndose su destino en uno de los temas de conversación de analistas y aficionados.

Actuar sin prisa pero sin pausa, ha tenido su recompensa. Con sensaciones recuperadas, tocaba buscar un lugar donde jugar, y en las dos últimas semanas de noviembre, los rumores sobre sus posibles destinos no paraban de generarse, hasta que el pasado 29 de noviembre se deshojaba la margarita, de nuevo un Original Six, tras Chicago Blackhawks y New York Rangers, los Detroit Red Wings serán su nuevo equipo.

Un contrato de un año a cambio de 2,75 millones de dólares. Una cifra muy lejos de la última ampliación estelar que tuvo con Chicago, pero lo que pierde en dinero, lo gana en posibilidad de volver a rehabilitarse y brillar en un entorno que está desplegando un buen juego, para volver a reclamar el estatus de hombre importante en la liga.

Eliminar el óxido

Ya por fin, este pasado 7 de diciembre Kane volvía a ser plenamente jugador de hockey, con el número 88 a la espalda una vez que Daniel Sprong, propietario de ese dorsal hasta la llegada de Kane, se lo cedió.

Sin una verdadera pretemporada, saliendo de una lesión, este era su primer partido desde el 1 de mayo, séptimo partido de la primera ronda contra New Jersey Devils, los días de práctica desde su firma no fueron suficientes para lijar el óxido en su juego.

Jugando en una línea junto a su antiguo compañero en Chicago, Alex DeBrincat y Joe Veleno, intervino 16:33 minutos, sin incidencia en la hoja de anotación, pero con buenas sensaciones físicas a pesar de que se notaba el óxido en su despliegue de juego.

No pudo terminar el encuentro con victoria para los del Little Caesars Arena, un partido loco en el que se dejaron levantar una ventaja de 4-0 para que los San José Sharks se acabasen imponiendo en la prórroga.

Sin duda alguna, el buen comienzo de temporada de Detroit, le da a Kane un margen de alivio, ya que eso le permite llegar al equipo como refuerzo de lujo y no como solucionador de problemas, un papel que no le conviene a la hora de afrontar el resto de la temporada, y de su carrera.