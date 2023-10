Guía NHL Vavel 2023-24: Metropolitan Division

Clasificación 2022-23

1- Carolina Hurricanes (*) 52-21-9 113 puntos

2- New Jersey Devils (*) 52-22-8 112 puntos

3- New York Rangers (*) 47-22-13 107 puntos

4- New York Islanders (*) 42-31-9 93 puntos

5 -Pittsburgh Penguins 40-31-11 91 puntos

6- Washington Capitals 35-37-10 80 puntos

7- Philadelphia Flyers 31-38-13 75 puntos

8- Columbus Blue Jackets 25-48-9 59 puntos

(*) Clasificados para playoffs

Nueva y emocionante temporada que llega a la NHL en la División Metropolitana. Una división que ya el año pasado nos dejó una gran temporada con unos Carolina Hurricanes llamados a aspirar a lo máximo y que se llevaron el título divisional, quedándose a poco de llevarse el trofeo de Presidentes, que finalmente se adjudicaron Boston Bruins, pero cayendo en las finales de Conferencia ante Florida Panthers. Junto a los Canes sorprendieron unos New Jersey Devils, que venían de hacer una campaña desastrosa de 66 puntos, que lucharon por el título divisional tras una década de reconstrucción liderados al fin por Jack Hughes.

Por otra parte se vivió una emocionante batalla entre los dos equipos de New York y Pittsburgh que finalmente cayó del lado de los Rangers e Islanders, dejando a los Pens a un partido de la postemporada tras 16 años de presencia de manera consecutiva. Sin embargo de esa batalla por el billete para playoffs se vieron apeados los Washington Capitals que se fueron desinflando poco a poco junto a unos Philadelphia Flyers que entran en una etapa de reconstrucción. Por su parte el farolillo rojo fue para unos Columbus Blue Jackets que se hundieron en el final de la División tras verse muy afectados por diversas lesiones, donde sin duda marcó la baja del defensa Zach Werenski, o que los números de la delantera no fuesen los esperados en una temporada para olvidar.

Para esta nueva temporada se espera que Canes y Devils vuelvan a encabezar los puestos de la División Metropolitana, mientras que la lucha por la Wild Card pueda estar disputada entre Rangers y Penguins, ya que los Isles se han podido quedarse cortos de movimientos en esta offseaon y hayan podido perder cierta competitividad ante los retoques de Rangers y Pens. Por otro lado Flyers y Columbus continuarán con sus reconstrucciones y buscarán mejorar sus posiciones respecto a la pasada campaña siendo rivales duros de batir, aunque quizás no les llegue para luchar por una Wild Card. Mientras los Caps son una incógnita ya que puedan perder competitividad con un equipo, aunque sólido, un poco envejecido, pero quizás de la mano del nuevo entrenador Spencer Carbery y si los jugadores están a buen nivel pueda darnos alguna sorpresa.

Carolina Hurricanes

Foto: nhluniforms.com

Altas: Michael Bunting (LW), Brendan Lemieux (LW), Dmitry Orlov (D), Tony DeAngelo (D), Caleb Jones (D).

Bajas: Max Pacioretty (LW), Paul Stastny (C), Derek Stepan (C), Jesse Puljujarvi (RW), Ondrej Kase (RW), Shayne Gostisbehere (D), Calvin de Haan (D).

A pesar de aspirar a todo y siempre quedarse en el camino de alzarse con la Stanley Cup en las últimas cinco temporadas, este año puede ser su año ya que mantienen la columna vertebral y la refuerzan gracias a las llegadas de Bunting y Orlov para mejorar más si cabe el equipo. También se espera que el nivel de los porteros sea muy bueno, ya que Andersen y Raanta son porteros con gran experiencia y veteranía en la Liga para consolidar al equipo y reducir los goles encajados.

Pero no pueden despistarse, ya que hay varios factores que podrían ser el talón de Aquiles de este potente equipo y no poder alcanzar el título divisional. Una mala racha de anotaciones como las vividas en algún momento de la pasada temporada, aunque con la llegada de Bunting y el regreso a las líneas de Andrei Svechnikov debería subsanarlo, y que la veteranía de los porteros pueda ser un arma de doble filo. Añadiendo a todo ello la mejora de los equipos de la División que hacen que no puedan bajar la guardia y confiarse para no complicarse los cruces de playoffs.

Alineación

Ataque

Michael Bunting – Sebastián Aho – Seth Jarvis

Martin Necas – Jesperi Kotkaniemi – Andrei Svechnikov

Teuvo Teravainen– Jordan Staal – Jesper Fast

Jordan Martinook – Jack Drury – Stefan Noesen

Defensa

Jacob Slavin – Brent Burns

Dmitry Orlov – Brett Pesce

Brady Skjei – Tony DeAngelo

Portería

Frederik Andersen

Antti Raanta

Columbus Blue Jackets

Foto: nhluniforms.com

Altas: Adam Fantilli (C), Dmitri Voronkov (LW), Ivan Provorov (D), Damon Severson (D).

Bajas: Jakub Voracek (RW), Justin Richards (C), Gavin Bayreuther (D), Lane Pederson (C), Michael Hutchinson (G).

Una temporada que anunciaba otra campaña fuera de playoffs aunque con la esperanza para los aficionados de seguir colocando las bases de la reconstrucción de un futuro equipo competitivo, pero antes de iniciar la temporada llegó el primer revés. Y es que tras la llegada del veterano entrenador Mike Babcock al banquillo de Columbus para dirigir esta nueva era, finalmente acabó su etapa antes de comenzar la misma. Todo ello se desencadenó por unas peculiares formas de conocer a los jugadores que pudo incomodarles y que llevó al traste con su fichaje por Columbus dimitiendo del cargo. Finalmente el encargado de dirigir el destino de los Blue Jackets será el entrenador asistente Pascal Vincent.

Los aficionados Jackets pondrán todas sus esperanzas en comenzar a dar pasos hacia una nueva era con Vincent a los mandos y con un equipo joven liderados por el prometedor center Adam Fantilli o la llegada en defensa de Provorov y Severson, para unirse a Werenski del que será seria duda en que forma llegará tras su lesión de la pasada campaña. Sin olvidar en la confianza en que Patrik Laine recupere sus mejores números del pasado en los Jets y que junto a Gaudreau puedan dar pólvora a una delantera con ganas de seguir trabajando para mejorar lo conseguido la pasada campaña.

Alineación

Ataque

Johnny Gaudreau - Boone Jenner - Kirill Marchenko

Alexandre Texier - Adam Fantilli - Patrik Laine

Kent Johnson - Cole Sillinger - Jack Roslovic

Justin Danforth - Sean Kuraly - Mathieu Olivier

Defensa

Zach Werenski - Damon Severson

Iván Provorov - Adam Boqvist

Nick Blankenburg - Erik Gudbranson

Portería

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

New Jersey Devils

Foto: nhluniforms.com

Altas: Tyler Toffoli (LW), Chris Tierney (C), Tomas Nosek (LW), Colin Miller (D).

Bajas: Tomas Tatar (LW), Damon Severson (D), Yegor Sharangovich (LW), Miles Wood (LW), Ryan Graves (D).

Con un listón muy alto tras la pasada campaña y con Jack Hughes liderando al equipo de New Jersey, arranca un campaña con muchas esperanzas puestas en los aficionados Devils y rebasar esa segunda ronda de playoffs de la pasada campaña donde cayeron ante los Canes.

Un equipo del que se espera que mantenga o mejore el gran nivel en ataque demostrado liderado por Hughes en la parcela anotadora y a la que ha sumado al goleador Tyler Toffoli. A ello hay que sumar grandes movimientos como el de mantener a jugadores claves como Jesper Bratt o Timo Meier, así como combinar un equipo joven junto a veteranos, como se demuestra con la llegada de jugadores como Tomas Nosek o Chris Tierney para ganar profundidad en las últimas líneas del ataque. Las dudas quedan en el nivel que demostraran en la blueline o la portería tras diversas salidas claves, algo que pondrá a prueba las aspiraciones de alcanzar la lucha por la Stanley Cup.

Alineación:

Ataque

Timo Meier - Nico Hischier - Tyler Toffoli

Jesper Bratt - Jack Hughes - Dawson Mercer

Ondrej Palat - Erik Haula - Alexander Holtz

Tomas Nosek - Michael McLeod - Nathan Bastian

Defensa

Jonas Siegenthaler - Dougie Hamilton

Luke Hughes - John Marino

Kevin Bahl - Colin Miller

Portería

Vitek Vanecek

Akira Schmid

New York islanders

Foto: nhluniforms.com

Altas: Julien Gauthier (RW).

Bajas: Josh Bailey (RW), Zach Parise (LW), Parker Wotherspoon (D), Cole Bardreau (C).

A pesar de ser una offseason con apenas llegadas, la llegada de Julien Gauthier no se espera que esté en las alineaciones desde el principio de temporada pero sí que conforme avance la misma vaya entrando en el equipo poco a poco, sí que su Manager General Lou Lamoriello ha aprovechado para renovar a jugadores clave de la plantilla. Estas firmas serían las de jugadores como Semyon Varlamov, para afianzar la portería, la del defensa Scott Mayfield o la de Oliver Whalstrom.

Afianzar la plantilla de la pasada campaña con pocas salidas dolorosas, no hay que olvidar la de Josh Bailey, y que regresen con confianza jugadores de la talla de Bo Horvat o Mathew Barzal será clave para ver si estos Isles regresan, en la segunda campaña de Lane Lambert a los mandos, a ese ser ese equipo competitivo que lucha por entrar en playoffs cada temporada o de lo contrario quedarse en el camino para desgracia de sus aficionados.

Alineación:

Ataque

Anders Lee - Bo Horvat - Mathew Barzal

Pierre Engvall - Brock Nelson - Kyle Palmieri

Hudson Fasching - Jean-Gabriel Pageau - Oliver Wahlstrom

Matt Martin - Casey Cizikas - Cal Clutterbuck

Defensa

Adam Pelech - Ryan Pulock

Sebastián Aho - Noah Dobson

Alexander Romanov - Scott Mayfield

Portería

Ilya Sorokin

Semyon Varlamov

New York Rangers

Foto: nhluniforms.com

Altas: Blake Wheeler (RW), Nick Bonino (C), Tyler Pitlick (RW), Erik Gustafsson (D), Jonathan Quick (G).

Bajas: Tyler Motte (C), Vladimir Tarasenko (RW), Patrick Kane (RW), Jaroslav Halak (G), Niko Mikkola (D).

A pesar del paso adelante dado por los jóvenes, destacando la gran actuación de Adam Fox la pasada campaña, y del equipo tan compacto y luchador que se confeccionó, con llegadas de la talla de Vladimir Tarasenko o Patrick Kane, no fue suficiente. Es por ello que esta campaña, aunque con apenas margen de maniobra con el tope salarial muy ajustado, el manager general Chris Drury ha vuelto a llevar a los Rangers jugadores de nivel como Erik Gustafsson, Jonathan Quick, Nick Bonino, Tyler Pitlick o Blake Wheeler. Es de destacar que estos jugadores desempeñaban roles muy diversos en sus equipos de procedencia y que intentarán aportar sus conocimientos en esta nueva temporada en New York.

Otro de los objetivos para esta campaña es que los jóvenes, de la mano del nuevo entrenador, sigan dando pasos adelante y adquiriendo nuevas responsabilidades para poder mejorar lo conseguido la pasada campaña, con especial atención a Kaapo Kakko y Alexis Lafrenière, y estar así en la lucha por la Stanley Cup.

Alineaciones:

Ataque

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Alexis Lafrenière

Artemi Panarin -- Filip Chytil -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Vincent Trocheck -- Blake Wheeler

Barclay Goodrow -- Nick Bonino -- Tyler Pitlick

Defensa

Ryan Lindgren -- Adam Fox

K'Andre Miller -- Jacob Trouba

Erik Gustafsson -- Braden Schneider

Portería

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Philadelphia Flyers

Foto: nhluniforms.com

Altas: Ryan Poehling (C), Garnet Hathaway (RW), Marc Staal (D), Sean Walker (D), Cal Petersen (G), Rett Gardner (C), Victor Mete (D), Sean Walker (D).

Bajas: Kevin Hayes (RW), Tony DeAngelo (D), James van Riemsdyk (LW), Brendan Lemieux (LW), Ivan Provorov (D), Justin Braun (D), Troy Grosenick.

Tras una decepcionante última temporada con una octava posición en la división y no acceder a playoffs desde 2020, les hace a los Flyers continuar en modo reconstrucción. Ello se ha visto en la última offseason con salidas como las de Ivan Provorov, Kevin Hayes o de Tony DeAngelo que permitieron obtener selecciones de draft jugosas o jugadores con gran proyección como Helge Grans y de buen nivel como Cal Petersen o Sean Walker

Es verdad que con las llegadas que han tenido este verano y a la espera de ver el estado en el que regresan jugadores importantes como Sean Couturier y Cam Atkinson, tras perderse la pasada campaña ambos por lesión, lo que está claro es que es un equipo “Made in Tortorella”. Y ya sabemos sus equipos lo que aseguran, ser equipos rocosos cada noche y en cada jugada, algo que avalan jugadores como Nicolas Deslauriers, Garnet Hathaway o Rasmus Ristolainen. Es por ello que aunque no serán un equipo fácil de doblegar y que intentarán mejorar su clasificación respecto al año pasado, es cierto que no se espera que se cuelen en los playoffs un año más.

Alineaciones:

Ataque

Owen Tippett - Sean Couturier - Travis Konecny

Joel Farabee - Morgan Frost - Cam Atkinson

Scott Laughton - Noah Cates - Tyson Foerster

Nicolas Deslauriers - Ryan Poehling - Garnet Hathaway

Defensa

Cam York - Rasmus Ristolainen

Marc Staal - Travis Sanheim

Nick Seeler - Sean Walker

Portería

Carter Hart

Cal Petersen

Pittsburgh Penguins

Foto: nhluniforms.com

Altas: Erik Karlsson (D), Reilly Smith (LW), Matt Nieto (LW), Noel Acciari (RW), Rem Pitlick (LW), Lars Eller (C), Vinnie Hinostroza (C), Ryan Graves (D), Radim Zohorna (LW), Magnus Hellberg (G), Will Butcher (D), Andreas Johnsson (LW), Alex Nedeljkovic (G).

Bajas: Jason Zucker (LW), Mikael Granlund (C), Jeff Petry (D), Brian Dumoulin (D), Jan Rutta (D), Danton Heinen (LW), Casey DeSmith (G), Ryan Poehling (C), Josh Archibald (RW), Nick Bonino (C), Drake Caggiula (LW), Dmitry Kulikov (D), Dustin Tokarski (G),

La afición de los Pens se quedó con la miel en los labios tras quedarse a una victoria de acceder a los playoffs, tras 16 años accediendo de manera consecutiva, a pesar de que en la previa de la temporada se pronosticaba declive del equipo y que estarían fuera de playoffs.

La llegada este verano de Kyle Dubas como nuevo presidente de operaciones y manager general a la ciudad del acero ha hecho dar un cambio radical en ciertas posiciones que ha logrado mejorar el equipo respecto a la pasada campaña. Aunque no ha logrado desenredar el problema clave de estos Pens, y es que la columna vertebral formada por Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kris Letang es muy veterana.

La llegada en defensa de Ryan Graves y sobre todo de Erik Karlsson da un gran salto de calidad a la blueline de Pittsburgh, sobre todo con la de este último, que logró el Trofeo Norris y que sumó más de 100 puntos la pasada campaña, ya que además de dar consistencia a la defensa es un gran aporte a la ofensiva. La llegada de Noel Acciari, Vinnie Hinostroza y Matt Nieto dan profundidad al equipo y soporte al Top Six.

Las dudas estarán en el nivel que ofrecerán el núcleo duro Crosby, Malkin, Letang, dependiendo de ello será clave para saber hasta donde pueda llegar los de Pittsburgh, ya que es del todo conocido el nivel que pueden llegar a desplegar y los números que pueden alcanzar si es bueno. A ese rendimiento que se espera ver del núcleo duro habría que ver como se desarrolla el regreso de lesión de Jake Guentzel, un jugador que ha resultado clave en las últimas temporadas y que aportaría un plus en el caso de regresar a un buen nivel. Si el nivel del equipo no es el esperado, a pesar de los refuerzos, puede volver a quedarse fuera de playoffs por segundo años consecutivo, si por el contrario dan el máximo rendimiento pueden ser un equipo sin techo. Otro factor que va dilucidar los objetivos de la temporada es la portería, ya que es conocida la facilidad de lesión de Tristan Jarry y ver la adaptación de Alex Nedeljkovic.

Por ello si los Pens están a un nivel aceptable, los Pens son un equipo con una potente ofensiva y una férrea defensa que estaría dentro de las quiniela para regresar a playoffs, lo que está claro que la exigente afición de Pittsburgh no se conformará con caer en primera ronda y exigirán más. ¿Podrán los Penguins con equipos que a priori parten con ventaja como Rangers, Devils o Canes? Dependerá del nivel que muestren, plantilla para luchar tienen.

Alineaciones:

Ataque

Rickard Rakell/Jake Guentzel - Sidney Crosby - Bryan Rust

Alex Nylander - Evgeni Malkin - Reilly Smith

Drew O'Connor - Lars Eller - Matt Nieto

Vinnie Hinostroza - Noel Acciari - Jeff Carter

Defensa

Ryan Graves - Kris Letang

Marcus Pettersson - Erik Karlsson

Pierre-Olivier Joseph - Chad Ruhwedel

Portería

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Washington Capitals

Foto: nhluniforms.com

Altas: Max Pacioretty (LW), Matthew Phillips (RW), Joel Edmundson (D), Chase Priskie ().

Bajas: Conor Sheary (LW), Craig Smith (C), Connor Brown (RW), Gabriel Carlsson (D), Carl Hagelin (LW), Zach Fucale (G), Matt Irwin (D), Garret Pilon (C).

Tras una pasada campaña donde estuvieron por debajo de las expectativas y donde tampoco acompañaron las múltiples lesiones. Este año el equipo dirigido por Spencer Carbery tiene hambre y luchará por al menos por la Wild Card, por lo que descartarlos de cara a meterse en postemporada puede ser un error.

Tres de los jugadores más importantes del equipo, John Carlson,, Nicklas Backstrom y Tom Wilson, comenzarán la temporada recuperados y frescos, por no olvidar a su estrella Alex Ovechkin o de que Max Pacioretty, probablemente hará su debut en algún momento de la temporada que completará bastante bien el Top six. En portería un experimentado Darcy Kuemper será un buen seguro bajo tubos o la llegada del joven Ramus Sandin y de la Joel Edmundson darán un plus a la defensa.

Pero que la frondosidad de los arboles no impidan ver el bosque, y es que este equipo tiene una plantilla con un número amplio de jugadores importantes muy veteranos, y el nivel que puedan presentar es una incógnita así como el número de lesiones graves que tengan estos Caps determinarán si estarán en la lucha por estar en los playoffs o se quedarán en el camino.

Alineaciones:

Ataque

Alex Ovechkin - Evgeny Kuznetsov – Tom Wilson

Antonio Mantha/Max Pacioretty – Dylan Strome – TJ Oshie

Sonny Milano/Antonio Mantha - Nicklas Backstrom – Aliaksei Protas

Joe Snively – Nicolas Dowd – Nicolas Aube-Kubel

Defensa

Rasmus Sandin – John Carlson

Martin Fehervary – Nick Jensen

Joel Edmundson -Trevor Van Riemsdyk

Portería

Darcy Kuemper

Charlie Lindgren