La UFC llegará a España de la mano de Ilia Topuria. Dana White ha reiterado en rueda de prensa la predisposición de la empresa de llegar al país tras la victoria de 'El Matador' en el UFC 298 ante Alexander Volkanovski. La nación espera ansiosa el evento, el cual quiso garantizar el campeón nada más bajar del avión desde Estados Unidos: "La única pelea que voy a aceptar será en territorio nacional", afirmó Topuria el pasado jueves en la rueda de prensa convocada por el equipo del luchador al llegar de Anaheim, California. Ahora, es la propia UFC la que debe encargarse de conducir el baile de candidatos que haga del evento en España un acontecimiento para el recuerdo tras el impacto de 'El Matador' en la cultura del país. El reconocimiento que ha tenido el campeón en su llegada a la Península Ibérica por parte del Real Madrid y las máximas autoridades de dicha ciudad crean un eco imposible de obviar por parte de la sociedad, y vienen a confirmar lo que se cocinaba desde hace mucho tiempo: Ilia Topuria ha abierto las puertas de las MMA para todos.

📆 La fecha, entre agosto y septiembre a priori#UFC #MMA #MMATwitter #IliaTopuria

Los planes más inmediatos del campeón predicen que el público podrá gozar de una nueva actuación de Topuria en el ocaso del próximo verano, entre los meses de agosto y septiembre. Como monarca y luchador activo, Topuria quiere descansar. Un factor que abre aún más la lucha por el puesto número uno en la lista de contendientes, donde se barajan varias opciones interesantes que pueden complementar a la perfección el primer evento UFC de la historia en suelo español.

Alexander Volkanovski pidió inmediatamente la revancha

Volkanovski en su segunda pelea ante Makhachev | UFC

El orgullo del ex campeón está herido y quiere volver a recuperar su cinturón. Lo dejó claro 'The Great' días después de sufrir el tremendo knockout ante Ilia Topuria: "He sido campeón durante mucho tiempo y quiero la revancha. Es algo que debe suceder. Quiero volver a recuperar mi cinturón en España", argumentó. La realidad es que el australiano ha sido un campeón que no ha dejado que el tiempo pase en vano para sus intereses dentro de la UFC y sus defensas han sido impresionantes hasta la llegada del enfrentamiento ante Topuria. Sin embargo, los dos knockouts consecutivos que ha sufrido ante Makhachev y, ahora, ante el español, pueden dejar a 'The Great' fuera de una ecuación que muchos entendían inicialmente con él como una de las partes fundamentales, pero en la que otros nombres bailan en torno al codiciado puesto.

Lo normal sería que Alexander Volkanovski se viera forzado a tomar un descanso tras dos derrotas en tres disputas. La necesidad de parar es algo prácticamente obligatorio, al igual que cuidar la recuperación tras tanta actividad peligrosa. Muchas leyendas UFC no han sabido tomar esta decisión bien y sus carreras se han truncado debido a ello. La revancha, a priori, surge como la opción más fiable y que más vende de cara a lo que será el próximo evento en España, pero la salud y el físico del ex campeón dictaminarán si finalmente acaba sucediendo un nuevo choque o no. A veces, querer no es poder.

Max Holloway y una pelea que nadie entiende

Max Holloway ante Arnold Allen | Getty Images

Es bien sabido que Max Holloway dará espectáculo junto a Justin Gaethje en el UFC 300. Ambos luchadores pelearán en la cartelera del 13 de abril por el 'BMF' Title del americano, que adquirió al vencer a Dustin Poirier el pasado verano. Sin embargo, la subida de peso por parte de 'Blessed' y el combate en sí es algo que todavía no termina de encajar el aficionado a las MMA. Una derrota podría poner fin a su pelea por hacerse con el spot número uno de los aspirantes y, en el peor de los casos y acabar dañado en exceso, frenar su presencia en los octágonos en el futuro más próximo. El aparente componente adquisitivo que iba incluido al aceptar el combate parece ser el condicionante que ha provocado que Holloway aparque a un lado sus intereses en la división de los pesos pluma y opte por subir una categoría y enfrentar al ex campeón interino de las 155 libras.

La posibilidad de que Max Holloway suba al octágono con Ilia Topuria en el UFC España está ahí. Es un ex campeón que, desde que perdió el cinturón ante Volkanovski, ha limpiado la división con todo aquel que han puesto en frente, excepto ante 'The Great'. Una opción muy interesante a priori, pero que es poco realista de salir mal parado en la cita en la que debe cumplir el próximo 13 de abril.

Sean O'Malley se autodescarta de un posible emparejamiento

O'Malley celebrando una victoria | UFC

La historia entre Ilia Topuria y Sean O'Malley no es, desde luego, reciente. 'Suga' ha mostrado su admiración por el campeón prácticamente desde que 'El Matador' debutó en UFC. A pesar de ello, las hostilidades han ido creciendo con el tiempo y una pequeña ventana hacia subir de peso y retar al propio Topuria se abrió para el campeón de peso gallo. El monarca de las 135 libras quería la pelea, al igual que el hispanogeorgiano: no paraban de intercambiar declaraciones cada vez que coincidían en rueda de prensa y la rivalidad terminaba de forjarse con un más que posible combate de cara al futuro.

Sin embargo, la opinión de O'Malley dio un giro de 360º tras la flamante victoria de Topuria el pasado 17 de febrero ante Volkanovski: el campeón de las 135 libras declaró que ya no quería pelear ante el nuevo monarca de peso pluma, para centrar su foco en Merab Dvalishvili, el contendiente número uno, que deberá enfrentar al que resulte ganador de la próxima cita que 'Suga' tiene en frente ante Chito Vera en el UFC 299. De georgiano a georgiano, parece que su pelea por el doble campeonato y ante Ilia Topuria no sucederá en un futuro próximo y será su compatriota el próximo en enfrentar a Sean O'Malley. Descarte casi seguro para encabezar UFC España.

El regreso de Ortega y la consistencia de Evloev, factores que pueden determinar un contendiente

La opción de mirar hacia los rankings y valorar cuales son los luchadores con mejor racha ganadora y en una posición más beneficiosa que otros también es otro camino que la UFC puede tomar. Con Yair Rodríguez totalmente descartado, entra en la ecuación un Brian Ortega que lució especialmente bien el pasado sábado en el evento de la empresa en México, salvo el fatídico arranque que casi lo lleva a la derrota. Sin embargo, 'T-City' subo recomponer fuerzas y dar un baño de juego de suelo al 'Pantera' delante de su propio público, para finalizarlo en el tercer round.

Por otro lado, Movsar Evloev sigue a lo suyo: con un récord de 18 victorias y ninguna derrota, es quinto en la división de peso pluma y busca ser nombrado aspirante número uno. Retó al propio Brian Ortega vía X (antes Twitter) para determinar quien sería el próximo retador de Ilia Topuria, pero esos asuntos están al alcance de la propia UFC.

Me vs @BrianTcity for the number 1 contender spot 👊🏼 — Movsar Evloev (@MovsarUFC) February 25, 2024

El factor que juega a favor del ruso es su racha ganadora y la ausencia de rival inmediato para el propio Ortega, que puede llevar a la propia empresa a organizar una eliminatoria por ser el próximo en enfrentar a 'El Matador'. Una opción que cobra cada vez más sentido, pero que es poco realista desde el sentido comercial: Ilia Topuria no tiene un feudo bien arraigado y profundo con ninguno de los dos luchadores, y no son atractivos de cara al público más general. La alternativa no es una apuesta interesante desde el punto de vista de las ventas y lo que la UFC puede generar en el aspecto comercial, pero algo estrictamente meritorio en cuanto a lo deportivo y las reglas básicas de las MMA.

Conor McGregor, el caramelo preferido de los medios de comunicación

Conor McGregor, en su tercera pelea ante Dustin Poirier | Agencia EFE

La fantasía de enfrentar a Conor McGregor por parte de Ilia Topuria es algo que ha venido de perlas para los intereses de aquellos medios que poca experiencia tienen en el ámbito de las artes marciales mixtas. La mayor superestrella del deporte está lejos de ser lo que fue allá por el año 2015, completamente desentendido de los octágonos y del ritmo de competición que un luchador de MMA debe tener en su día a día. Con un feudo a medio terminar con Michael Chandler, 'The Notorious' es un descarte fijo para protagonizar una hipotética pelea este próximo verano con Ilia Topuria en el Santiago Bernabéu.

Además de no haber terminado su historia con Michael Chandler, ni de estar seguro de poder o intentar terminarla, es casi seguro que el propio McGregor no estará capacitado para dar 155 libras en la báscula tras su brusca subida de peso debido a la grave lesión que sufrió en verano de 2021, ante la impensable e imposible opción de dar 145 en la báscula. Tal están las cosas con el ex campeón que ya dejó entrever la alternativa de pelear con 'Iron' en 185 libras, pero fue algo que ni siquiera el propio Dana White tomó en serio. Ilia debe centrar su foco en las estrellas más recientes de la empresa y olvidar la opción de enfrentar al irlandés, un luchador desentendido del deporte, con problemas aparentes de conducta y que ha conseguido una sola victoria en ocho años. El escalón mediático separa a ambos peleadores a universos de diferencia, pero en el deportivo, Ilia está mucho más alto que el irlandés. Descarte absoluto para un UFC España inmediato.

¿Qué tendrá Dana White y su equipo planeado para Ilia Topuria? La decisión es de lo más exigente ante alguien que ha destronado al mejor campeón de peso pluma de la historia de la UFC, está invicto y que ha surgido como el deportista revelación del país. Una fuente de inspiración diaria para una España sumergida en la ceguera del fútbol y el baloncesto, deportes rey, que hoy ven más allá con los éxitos de 'El Matador' al otro lado del charco. España espera expectante un evento de la empresa de MMA más importante del mundo con Ilia Topuria como la estrella absoluta de la noche.