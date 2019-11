Mark Webber: “Estoy listo para parar”

Mark Webber, piloto australiano del equipo Red Bull Racing que afronta este fin de semana en Interlagos el último Gran Premio de Fórmula 1 de su trayectoria, ha comparecido en la rueda de prensa oficial organizada por la FIA para hacer un repaso a toda su trayectoria, su grado de motivación para esta carrera y sobre todo para hablar sobre cómo afronta su futuro lejos de la Fórmula 1, ya que Webber correrá la próxima temporada en Le Mans con el equipo Porsche.

A la hora de valorar lo que más echará en falta de la Fórmula 1, Webber ha querido recordar lo gratificante de pilotar en pistas tan históricas como Suzuka o Spa, además de haber tenido el placer de trabajar con algunas personas: “Hay ciertas situaciones que echaré de menos. Obviamente llevar el coche al límite en algunos circuitos es muy satisfactorio, no hay duda sobre eso. Hay circuitos como Suzuka, Spa o Monte Carlo que son todo un reto. Echaré de menos eso. Es inevitable echar de menos otras cosas, como por supuesto la adrenalina y trabajar con gente como Adrian Newey. Pero hay tiempo para procesar todo esto y tendré energía suficiente para el próximo año con Porsche.

Preguntado acerca de cómo afrontará su última carrera en Fórmula 1, el australiano no cree que le afecte para nada antes de tomar la salida: “Creo que el domingo será un poco diferente pero de momento todo parece como una carrera normal, tenemos que seguir avanzando hasta el domingo de diferentes maneras, buscando un buen resultado, pero también estoy preparado para parar y prepararme para el largo invierno, en el que tendré nuevos retos a la vuelta de la esquina. Estoy muy relajado de momento y deseando avanzar hasta la carrera”.

Mark Webber se despedirá el domingo tras una larga trayectoria en Fórmula 1, en la que ha habido buenos y malos momentos y en los que el aussie ha disfrutado y sufrido bastante: “Creo que los coches más duros y difíciles de conducir fueron los de mitad de los años 2000, cuando teníamos repostajes y guerra de neumáticos. Esos coches eran muy complicados y tenías que estar empujando cada momento. Pero fueron buenos tiempos, con los motores V10 a pleno rendimiento. Tuvimos muchos cambios en los últimos cuatro años. Las carreras pasaban por etapas realmente aburridas y por eso se introdujo el DRS y otros elementos que han ido en beneficio del deporte. Los neumáticos también han cambiado la manera de plantear una carrera para los pilotos, tratando de entender las nuevas maneras de llevar un ritmo de carrera, todo eso no lo recordaré. He pilotado con muchos reglamentos, pero tienes simplemente que divertirte, es nuestro trabajo”, señaló el de Red Bull.

Uno de los talones de Aquiles del piloto australiano en las últimas temporadas han sido las salidas. Cuestionado sobre la razón de estos contratiempos, Webber ha querido explicar cómo ha afrontado su mayor problema en los últimos años: “Austin fue una buena salida. Sabemos que Ferrari tienen un buen sistema de salida, es algo en lo que son muy fuertes. Nuestro sistema de salida no es siempre consistente y además mi tiempo de reacción no es el que debería ser. Cuando vas en segunda marcha, aprietas el KERS, tienes que tener cuidado, especialmente con los Pirelli. Con los Bridgestone podías tirar un poco más y no pasaba nada. Pero con los Pirelli tienes que mimar un poco más el neumático y se pierde tiempo. No hemos visto a Sebastian perder muchas posiciones, él suele salir bien porque creo que puede manejar mejor algunos de los problemas mejor que yo, particularmente en los últimos años. Los años de Bridgestone fueron diferentes. 2010 fue muy bueno en ese aspecto que en los últimos años no ha sido nuestro fuerte y tampoco ha sido el mío. Pero me encantan las salidas. Estoy relajado en parrilla, oigo cantar a los aficionados, cuando las luces se apagan, es un gran momento de un Gran Premio, por supuesto”, concretaba Webber.

Webber siempre ha sido un apasionado de su país y de sus compatriotas. Por eso tampoco ha querido olvidarse de ellos ahora que se acaba su carrera: “Obviamente la Fórmula 1 no es el deporte más fácil de seguir o no es particularmente con el que creces. Tuve la suerte de estar en el Gran Premio de Australia todos los años desde 1985, primero en Adelaida y más tarde en Melbourne. Ha sido muy bueno para mi país tener un piloto y seguirlo a través de la mejor competición del mundo. Ha sido fenomenal el apoyo que he tenido siempre. Correr por mi país, por el himno nacional y por la bandera ha sido muy importante para mí”, añadía.

Finalmente, Mark Webber ha querido dejar claro algunas cosas que no echará de menos, como el trabajo de algunos periodistas: “Si hubiera habido más cosas positivas que negativas no me hubiera marchado, por eso creo que ha habido más negativas que positivas para mí. Necesito un nuevo capítulo en mi vida, básicamente porque estoy preparado para eso, personal y profesionalmente. No me hubiera ido si no hubiera cosas que quiero dejar atras. Los periodistas hacen un buen trabajo y tengo una buena relación con algunos de ellos, también con algunos fotógrafos. Algunos de ellos han estado conmigo desde mi primer test en Estoril en el 2001.Puedes tener buena relación con mucha gente, no con los pilotos pero sí con otros. Obviamente hay ciertos medios que hacen un trabajo asqueroso y que hacen un periodismo lamentable. No me siento mal por los periodistas en sí, sino por el trabajo que hacen en muchas ocasiones”, finalizaba el australiano.

Este va a ser sin duda un fin de semana especial para Mark Webber. Se retira uno de los pilotos más queridos por los aficionados y seguro que el mundo de la Fórmula 1 le echará de menos el próximo año. Todavía queda un fin de semana para disfrutar de un tipo entrañable y de un gran piloto.

