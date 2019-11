Entrevista. Dani Cué: "Hemos empezado algo bonito que dará frutos"

En la temporada 2005, Dani Cué conseguía sus primeros títulos dentro del mundo del motor siendo subcampeón de Cataluña. A día de hoy y todavía en activo, el experimentado copiloto trabaja en conseguir un ambicioso proyecto junto a su hermano Borja, con el que participaba, hace escaso tiempo, a bordo de un Evo X.

Pregunta: ¿Como y cuando comienza la pasión de Dani Cué por las carreras?

Respuesta: De niño, mis padres me llevaban a la Escudería Villa de Llanes. Mi padre Cosme Cué había sido de la junta directiva y tanto mi hermano como yo fuimos creciendo con el rally, pasando por todos los cargos referentes al rallye, como comisario de parque, comisario de ruta, adjunto de jefe de tramo, jefe de tramo, relaciones con participantes y director de carrera. Como anécdota, contaros que cuando yo tenía un año, vi nacer el rallye y mi abuelo me llevó al primer tramo que ahora es el actual Shakedown.

P: Comenzar a competir supongo que sería un sueño hecho realidad. ¿Cómo sucedió esa experiencia?

R: Mi hermano y yo teníamos en Llanes dos disco-pubs con lo que un día apareció Aníbal Sánchez pidiendo si le podía ayudar con una pegatina en su Cinquecento. Yo le dije que sí pero con la condición de que me tenía que llevar a mi de copiloto... y ya ves, hasta el día de hoy.

P: Tras copilotar a varios pilotos y en varias máquinas, ¿de cuales guarda mejor recuerdo?

R: Recuerdo la primera vez que corrimos con el Mitsubishi Proto en Tierra, era brutal el recibir esa potencia que te pegaba al asiento y como se tragaba la suspensión todo tipo de baches y badenes por los caminos de tierra. Una sensación poco parecida al asfalto, aunque el Porsche y su aceleración estratosférica deja un hueco para recordar lo rápido que pasaba todo.

P: Después de participar en Llanes a bordo de un Evo X, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

R: El Evo X no es nuevo para mí, pero era un nuevo reto. Tenía que hacer llegar a la meta de cada tramo a mi hermano y fue una misión parecida, aunque más fácil a la ya pasada edición de "Objetivo Montecarlo" que precisamente copiloté en esta misma unidad, en los rallyes del WRC en Cataluña y Montecarlo.

P: Esa participación en Llanes, ¿tenía como objetivo algo pensado para 2015 o fue algo simplemente esporádico?

R: Repsol Vimoil ha quedado muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado. No solo por la competición, sino por todo lo que hemos estado haciendo en su entorno: presentación del coche antes del rallye con un vino español, la presencia de aficionados, amigos y clientes, un concurso en las redes sociales, reparto de regalos y tarjetas con la infografía del Evo y un largo etc. Ahora estamos trabajando de cara a 2015, aún es pronto para decir el que.

P: ¿Cómo se ve desde su punto de vista la situación del Campeonato de España¿ ¿Qué cambiaría?

R: Los campeonatos y los coches. Soy de los que opinan que necesitamos uno no, muchos pilotos jóvenes (20-23 años) que estén preparados en todas las superficies. CERA y CERT unidos. El campeón del mundo corre en asfalto y tierra, ¿no? ¿Porque no un campeón de España que corra en asfalto y tierra? Es decir, un campeonato absoluto mixto. Es la forma de hacer cantera, savia nueva, pero esto no llegará hasta que un piloto joven sea campeón de España y para ello necesita presupuesto. Es decir, si se corriese con un grupo N Fia (Mas barato que un R5, RRC, GT...) para optar a ser campeón de España habría muchos pilotos que podrían optar a ello y de ahí salir a nuevos retos como ERC o WRC.

P: Voy a pedirle que se moje, ¿Miguel Fuster o Sergio Vallejo, quién ganará el CERA este año?

R: Creo que Miguel Fuster, no porque haya formado parte de su equipo, sino que lo conozco más que a Sergio y se su forma de pensar. Con sus estrategias y los rallyes que quedan, lo veo favorito al título. Aunque deseo que la suerte sea para ambos y esté reñido hasta el último tramo en Madrid.

P: Tener un proyecto en el mundial, ¿es una asignatura pendiente para Dani Cué?

R: Pues sí, es una asignatura pendiente, he tenido la suerte de poder correr varios años en el Cataluña y una sola vez en Montecarlo. Ahora me pica el "niki", me hago mayor.

P: Temporada 2014, haga un pequeño balance de como ha sido para usted este año.

R: Malo, no hay resultados positivos de este año. Me quedo con lo bueno que ha sido poder volver a correr con un viejo amigo y además campeón del mundo, como Benito Guerra. He disputado dos carreras en el CERT con él y RMC, al máximo nivel y parecía que todo seguía igual, excepto el sistema de notas que lo ha mejorado. Por otra parte, también me he llevado una gran alegría al poder conseguir un sponsor junto con mi hermano Borja Cué, pues hoy en día escasean y el apostar por nosotros una marca tan importante como lo es Repsol Vimoil, me ha dejado un gran sabor de boca porque hemos empezado algo muy bonito que dará frutos.