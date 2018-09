Tres hombres a por el título y un itinerario nuevo

El Rallye de Alemania ha dejado una estela bastante destacada tras su celebración: a Sébastien Ogier se le escapó la novena prueba mundialista mientras que Ott Tänak aprovechó y se metió, ya de lleno, en la lucha por el codiciado título del WRC al ganar la prueba deportiva. Pero, no obstante, si un hombre destacó ese fue Thierry Neuville, si bien, el piloto belga consiguió la segunda plaza del podio con un objetivo claro: afianzar más puntos para el campeonato tanto de pilotos como de constructores.

Sebs “no quiere” dinero, quiere “ganar carreras y títulos”

El vigente campeón mundialista tiene clara sus prioridades: “Lo que me hace feliz ahora no es ganar más dinero, sino la oportunidad de ganar más carreras y más títulos si es posible”, dijo, tal y como recogen medios como Rallye Magazin o Rallye-Sport. Su máximo interés no es otro que volver a conseguir su codiciado liderato dentro del Mundial de Rallyes, de hecho, de seguir compitiendo para 2019, el piloto francés será exigente con el rendimiento de los equipos antes de sentarse a firmar ninguna oferta.

Todo ello aterriza tras la noticia de que Citroën Racing está tratando de volver a hacerse con él de cara a la temporada que viene. ¿Veremos al campeón mundialista vestido de rojo y blanco, o seguirá, por el contrario, a la vera de M-Sport? No obstante, el dinero no lo es todo, tras las declaraciones de Ogier, el francés quiere rendimiento, quiere hacerse, de nuevo, con el título, por lo que entonces la decisión podría ser más difícil. Es más, ahora, se enfrenta a un rival muy destacado: Neuville. El de bélgica fue subcampeón en 2013 y 2017, y se encuentra en lo más alto de la tabla clasificatoria (179 puntos), por delante de Ogier (149) a falta de, ni más ni menos, cuatro pruebas para el final de la temporada.

Fin de semana “frustrante”, según Wilson

En este sentido, el máximo de M-Sport, Malcolm Wilson, ha dado su valoración tras tres jornadas de rallye sin los resultados esperados. Tan solo, un cuarto puesto –conseguido por Ogier- fue lo que la escuadra de Ford obtuvo en territorio alemán, algo, sin duda, bastante “frustante” para el mandatario: "Ha sido un fin de semana frustrante para el equipo, ya que tuvimos rendimiento para ofrecer mucho más", dijo.

"La suerte no ha estado de nuestro lado aquí en Alemania, pero la temporada aún no ha terminado y puede pasar cualquier cosa con cuatro pruebas aún por disputar”. “Hubiera sido difícil vencer a Ott Tänak, pero Sébastien estaba justo detrás y tuvo ritmo para desafiar la victoria. El pinchazo le negó a él y a Julien una gran cantidad de puntos que los habría visto reducir la brecha en el campeonato, pero al final solo consiguieron la cuarta plaza”, comentó Wilson. Asimismo, añadió: “Pero una victoria en el Power Stage demostró que todavía tenemos lo que se necesita para ganar”. La atención ahora solo está puesta en una cosa: Turquía, próxima para del WRC.

Un rival duro de roer

El campeonato se ha truncado, en menor o mayor medida, para Ogier, si bien, un hombre ha estado batallando por el título: ya se ha comentado; Neuville. El piloto belga sumó un fin de semana bastante positivo con la segunda plaza en Alemania: "Ha sido un fin de semana desafiante, así que salir de aquí con el segundo absoluto conseguido es signo de un trabajo bien hecho”.

El piloto belga ha estado luchando por lo que tanto ansía y es, por ello, que tras una gran actuación en tierras alemanas, sus valoraciones han sido de lo más positivas: “He podido aumentar ligeramente mi ventaja en el campeonato de pilotos, que era el objetivo. Tenía la esperanza de conseguir algunos puntos más en el Power Stage, pero desafortunadamente cometí un error y tuve que retroceder. Hemos luchado con confianza y ritmo, hemos hecho lo que necesitábamos”, comentó. Y, por no quedarse corto, dio pistas de cuándo se resolverá quien se llevará la corona esta temporada: "¡La batalla por el campeonato se peleará de cerca hasta el final de la temporada!”.

Turquía ya tiene itinerario: 17 tramos cronometrados

Y tras el jaleo del Rallye de Alemania, ya todos los ojos están puestos en la siguiente cita mundialista: Turquía, una prueba que, además, ya ha revelado su itinerario. La décima prueba del Mundial de Rallyes contará con un total de 17 tramos cronometrados que sumarán un total de 317,28 kilómetros los próximos días 13 y 16 de septiembre.

Lo más interesante es que se trata de un rallye que vuelve al calendario mundialista. De este modo -siguiendo la estructura habitual de pruebas del WRC-, el jueves por la tarde se celebrará un tramo espectáculo y el viernes se harán dos bucles con tres tramos cada uno. La misma estructura se seguirá en la segunda etapa con otros tres tramos a doble pasada, empezando de por un tramo largo ‘Yesilbelde’ (34,24 kilómetros). El telón lo cerrará la jornada del domingo con otros cuatro tramos, siendo dos pasadas al tramo de Marmaris y una pasada a los tramos de Ovacik y Gökçe.