Entrevista. Ángel Rodríguez: "No me dieron la oportunidad de demostrar que no tenía nada que ver"

Corría verano de 2009 cuando un golpe de efecto se dio en el Campeonato de España de Velocidad: la RFME (Real Federación Española de Motociclismo) anunciaba la sanción al, por aquel entonces, líder de la categoría de Supersport y dominador claro del campeonato, Ángel Rodríguez, debido al positivo que había dado en un control antidopaje. Incertidumbre y un largo periodo esperando a la respuesta definitiva del Comité de Disciplina Deportiva se confirmó la sanción: hasta noviembre de 2011 debería estar alejado del motociclismo.

Algo acababa de cambiar en la vida de ‘Rodri’. Se tenía que separar de lo que era su pasión y su vida durante dos años ya que como él dice, no le quedó otra que aceptar la sanción y aprender de los errores del pasado que asegura no volverá a cometer nunca más, pero que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Esa etapa ha terminado y tras el intento truncado de disputar el Mundial de Moto2 en 2012 y estar la pasada temporada en blanco parece que su retorno definitivo es ya un realidad, puesto que esta temporada junto a su equipo, el Suzuki Speed Racing, ha logrado una victoria y se prepara para dar el máximo de sí mismo en la recta final.

VAVEL habló con él antes de las dos últimas citas para saber cómo se ha sentido en su vuelta y qué expectativas ha tenido y tiene de esta temporada.

El momento más duro de su vida

"El retorno me ha pillado fuera de juego"

P: Alejado un tiempo de los circuitos, como se definiría Ángel Rodríguez tras todo este tiempo, es decir, ¿cómo ha cambiado?

R: Me defino pues mas mayor que antes (risas), más maduro y con más ganas de ganar que nunca. Creo que cuando estuve retirado me dio mucho tiempo a pensar cosas y a saber a qué gente tener que dar mi amistad y a quien no porqué es un mundo un poco duro.

P: Ya ha vuelto a la competición, ¿cómo ha sido el retorno?

R: El retorno me ha pillado un poco fuera de juego porque estuve el 2013 sin hacer nada y volver y encima en nueva cilindrada pues es complicado por mucho talento y ganas que tengas, pero bueno desde la primera carrera he demostrado que estoy ahí y que por mucho tiempo que pase sigo siendo rápido.

P: El CEV se quedo congelado al conocer la noticia de tu sanción, ¿qué paso y como reaccionó al conocerla? ¿Creía que eso podía suceder?

R: Si la gente supiera lo que paso ... Es algo que no quiero hablar mucho porqué fue una injusticia para mi, hubieron trampas y no me dieron la oportunidad a demostrar que yo no tenía nada que ver.

Un parón inesperado

P: ¿Qué ha hecho durante el tiempo que ha estado alejado de los circuitos?

R: He estado alejado de las motos totalmente. Cuando no corro en moto ni siquiera puedo ver las carreras así que he estado entrenado en muchos otros deportes.

P: ¿Cómo asumió tener que dejar de ser piloto durante unos años?

R: Pffff … Fue lo peor que me ha pasado jamás. Ni si quiera salía de casa. Fue un muy mal momento la verdad pero no me rendí y seguí luchando.

"No me rendí y seguí luchando"

P: Siempre ha sido considerado como un piloto ganador y puntero en el CEV, ¿Cree que volverá pronto a ese nivel?

R: Estoy seguro, volveré a ser incluso mejor que lo era antes y todos lo verán.

P: ¿Qué piloto que ha pasado recientemente por le CEV admira?

R: No tengo un piloto admirado dentro del motociclismo pero por ejemplo en baloncesto admiro muchísimo a Michael Jordan, en natación a Michael Phelps o en motor al piloto Travis Pastrana.

Reescribiendo su camino

P: Volviendo a la actualidad está dentro del Suzuki Speed Racing, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo va la adaptación al equipo?

R: Todo empezó con una llamada, aunque nosotros ya tuvimos contacto anteriormente. La adaptación va bien la verdad, todo está siendo más rápido de lo esperado.

P: Está octavo tras terminas tan sólo tres carreras. ¿Cómo se planteó la temporada antes de su inicio?

R: La temporada es para aprender. Este año es para caer todo lo que el año que viene no caeré o eso intentaré al menos. (risas)

"Mi objetivo es par el salto a Superbikes"

P: Los últimos asaltos están a punto de llegar, ¿cómo los afronta?

R: Con ganas de lograr una nueva victoria, así qué daré el máximo de mí puesto que es el final del campeonato.

P: Todo el mundo conoce su idilio con Cheste, ¿se presenta como el escenario idóneo para lograrla? ¿Sería más especial por ser la carrera de casa?

R: Valencia siempre es muy especial, está claro. Va a ser una carrera muy bonita seguro.

P: ¿Le gustaría abrir nuevos horizontes la próxima temporada?

R: Mi objetivo sería dar el salto al mundial de Superbikes.

La recta final

P: ¿Qué balance podría hacer de lo que llevamos de temporada?

R: El balance es con mal sabor de boca debido a las caídas que he sufrido en cuatro de las siete carreras de esta temporada.

P: El año pasado el campeonato estuvo entre Forés, Morales y Silva, ¿cómo ve este año la lucha?

R: Creo que Noyes se va a llevar el título seguro.

P: Ahora mismo Silva es líder con 108 puntos, Barragán segundo con 105 y Noyes tercero con 104. Los tres muy apretados, ¿Qué le lleva a decantarse por Noyes?

"Noyes se va a llevar el título de campeón"

R: La paciencia que no tiene Silva además que desde mi punto de vista Barragán está en esa posición por regular pero no por ser rápido.

P: Empezó con Fran Rodríguez como compañero pero ha roto su relación con el equipo por falta de resultados, ¿lo ve como un piloto que en los próximos años puede subir?

R: Creo que irá mejorando siempre que deje de pensar tanto encima de la moto, así que estoy seguro que lo hará.

P: ¿Qué le diría a todos esos pilotos que están empezando y debido a la difícil situación que estamos viviendo piensan a veces en rendirse?

R: Que nunca se rindan por muy injusto y duro que parezca este mundo del motociclismo y que si luchan seguro que lo consiguen.

Conociendo más a ‘Rodri’

Edad y lugar de nacimiento

29 años, Elche.

Circuito favorito

Jerez

¿Por qué corres en moto?

Porqué es lo que mejor sé hacer en la vida

Primera carrera en moto

El 1990 con una minibike.

¿Curvas de derechas o izquierdas? ¿Por qué?

No tengo preferencia por ninguna, ambas me gustan.

Piloto referente.

Siempre me ha gustado Valentino Rossi.

Mayor y peor virtud

Mi peor virtud creo que es la paciencia y mi mayor virtud es que nunca me rindo.

¿Amuletos antes de subirse a la moto?

Dos pulseras que me regaló mi hija.