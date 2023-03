Yvone Cerpa a fondo: "Mi estilo de pilotaje se parece al de Jorge Lorenzo"

Nacida en Barcelona el 24 de octubre de 2007 y residente en Castelldefels, Cerpa tenía cuatro años cuando se subió por primera vez a una moto en un karting. Tras dar sus primeros pasos en competición en el Mini velocidad catalán, en 2018 llegó al nacional en Moto4, categoría en la que también corrió el pasado 2019.

El futuro del motociclismo femenino de velocidad español pasa por Yvonne Cerpa, que tras destacar en el nacional llegó a la European Talent Cup el año pasado con el IgaX

Team, donde también estuvo en las pruebas de selección para la MotoGP Rookies Cup. De cara a este 2023 ha fichado por un equipo de campanillas como es el Honda Laglisse, un contexto ideal para seguir creciendo en la copa continental monomarca y seguir dando pasos hacia su sueño de llegar al Mundial.

PREGUNTA: ¿Cómo se describirías como persona y como piloto?

RESPUESTA: Me describiría como piloto bastante fina, nada agresiva y como persona, sociable me abro mucho con la gente y creo que transmito felicidad.

P: ¿De donde le viene la pasión por el motociclismo? ¿Desde siempre ha querido ser piloto? ¿ Por quién le llegó la pasión por las motos?

R: La pasión por el motociclismo me vine por parte de mi padre, de chiquitita me llevo a un karting me preguntó si quería montar le dije que si y desde entonces no he bajado de la moto.

Desde pequeñita he montado en motos pero otra de mis pasiones ha sido el baile pero lo deje y preferí las motos.

P: ¿Cómo ha sido su trayectoria hasta llegar al mundial?

R: Empecé corriendo en un campeonato llamado Ampa, más tarde corrí en el campeonato de Cataluña, luego pase a correr en campeonato de España en Moto4 y Premoto3 y actualmente correré en la European Talent Cup este 2023.

P: ¿Cómo afectó la pandemia a su trabajo? ¿Echó de menos algún circuito?

R: La pandemia afectó a la hora de entrenar pero lo que es el campeonato en general nunca se paró, donde más afecto fue en los entrenos aunque es cierto que había limitaciones como el uso de mascarilla.

P: ¿Cómo es una carrera desde pitlane?

R: Cuando voy encima de la moto me pongo nerviosa pero voy más nerviosa si veo a alguien o alguien a quien conozco

P: ¿Qué tipo de preparación hace diariamente?

R: Voy tres días a la semana al gimnasio y los martes al karting con la mini moto y los findes pues voy con la bici de carretera.

🔥 #MarcoGarcía8's 𝙤𝙣 𝙛𝙞𝙧𝙚 ❤️‍🔥 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 -y van tres seguidas- 💪



Gran actuación conjunta en #PreMoto3 con #YvonneCerpa41 cerrando el top-5️⃣ a pesar de su lesión en el pie 👏🎩



𝗕𝗥𝗨𝗧𝗔𝗟 el trabajo todo el 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 💙#ESBK | @CircuitValencia pic.twitter.com/buXAwYyJfZ — IgaX Team (@IgaxTeam) October 23, 2021

P: ¿Qué espera de esta temporada y cuáles son tus objetivos?

R: El equipo es bastante bueno y espero que lo den todo al igual que lo hare yo y objetivos me gustaría hacer top 20 en todas las carreas y mejorar los resultados del pasado.

P: ¿Por qué lleva el número 41?

R: El 41 lo llevo por Aleix Espargaró aunque antiguamente llevaba el 38 pero una niña tenía el mismo en otra categoría y cuando subí me lo tuve que quitar.

P: ¿Cuáles considera sus puntos débiles y fuertes?

R: Mi punto débil es que soy bastante final y en estas carreras y categoría hay que ser un poco agresiva y un punto fuerte es que lucho por conseguir lo que quiero sin rendirme.

P: ¿ Cuál ha sido el rival más duro que ha tenido a lo largo de su trayectoria como piloto?

R: Rivales he tenido muchos a lo largo de mi trayectoria pero el rival que yo creo más fuerte es Joel Esteban que es con quien verdaderamente he tenido luchas.

P: ¿Cómo influye en lo personal este trabajo en el que hay que dedicar tantas horas viajando y entrenando? ¿Cómo lo vivió cuando se inició en el motociclismo?

R: No es fácil porque estoy ahora estudiando la eso y compaginarlo todo es difícil pero ya son muchos años y te acostumbras , hay que dedicar muchas horas y a veces no puedes salir con amigos o saltarte el insti y luego volver pero es lo que conlleva este sacrificio.

Faltar a clase para irme de carreras era fascinante porque nunca me lo imaginaba pero la costumbre hace que sea todo más llevadero

P: ¿Cómo ve el papel de la mujer en general, en el motociclismo?

R: Somos bastante pocas y lo veo bien ya que, cada vez somos más pero me parece bien que haya campeonatos femeninos y campeonatos mixtos ya que, femeninos al haber tan pocas chicas no sería posible.

P: ¿Cree que Dorna debería darle más oportunidades a las mujeres?

R: Si creo que nos podrían dar más visibilidad a quien no la tenemos

P:¿Qué consejo daría a las jóvenes que quieren dedicarse al motociclismo en general?

R: El consejo que daría es que con un poco de esfuerzo y dedicación todo el mundo puede conseguir lo que se proponga independientemente de que seas chico o chica.

El test

1. Su primera moto: mini moto.

2. Otro deporte favorito: baile.

3. Plan B si tuviera que dejar el motociclismo: Ser mecánica de motos o la chica de redes de un equipo.

4. Dos hobbies: Montar en moto y escuchar música.

5. Manía antes de carrera o amuleto: ponerme el guante drecho y la bota derecha primero.

6. Frase motivadora: Si ella o el lo ha conseguido yo también puedo.

7. Mayor logro como piloto: Carrera Navarra.

8. Un sueño: Ser campeona del mundo.

9. Piloto referente: Marc Márquez o Aleix Espargaró.

10. Lo más duro de ser piloto: El sacrificio que hay que hacer y las horas de preparación que conlleva.