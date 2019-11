Entrevista. Amador Vidal: "Espero que no suceda nada y gane el mejor"

La temporada comenzaba de manera inesperada para el gallego, ya que sin el campeonato de España en el punto de mira, Amador no participó en la primera cita del certamen, celebrada en Lorca. Al poco tiempo de adquirir el VW Polo, con el que actualmente lidera el campeonato, participaba en el rally de Curtis.

Siendo su prueba de casa y estrenando el vehículo en la tierra, el resultado fue todo éxito. Primer rally y victoria, mejor imposible. Este resultado impulsaba al equipo gallego y a su principal patrocinador a continuar compitiendo el campeonato de España de rallys de tierra.

Pregunta: ¿Como surje la idea de adquirir el VW Polo N1?

Respuesta: Era de un cliente nuestro, que lo traía a nuestro taller (ARV). Salió una opción interesante de compra y nos hicimos con el.

P: ¿Le han hecho alguna mejora mecánica al coche?

R: Si, sobre todo ajustando cosas que a mi me gustaban, siempre respetando las cosas que ya tenía. Por ejemplo el sistema de frenado, las pinzas y todo eso. También reglamos el sistema de bombas y el recorrido de las suspensiones, poniendolo para tierra, ya que este coche nació para asfalto. Fuimos poco a poco, y ahora me doy cuenta que el coche es más competitivo que a principio de año.

P: ¿Realmente esperaba que fuese un coche tan competitivo?

R: El coche lo tragimos para Galicia principalmente porque lo estábamos manteniendo aquí. Cada vez que tenía que salir a probarlo me encantaba, aunque realmente no sabía el potencial que podía tener en asfalto. El Polo realmente me gusta mucho. No me esperaba que tuviese tanto éxito, aunque si que iba buscando que fuese un coche competitivo.

P: En el debut de este coche en la tierra, en el rally de Curtis, lograba vencer. ¿Que provoca que continúe haciendo más pruebas del campeonato de España?

R: Principalmente fue la victoria. Mi principal patrocinador, Disiclín, me animó a continuar, ya que en aquella carrera los favoritos no puntuaron. Xevi Pons tenía una avería, Nani Roma sufría una salida de pista. al igual que Benito Guerra. Por este motivo, teníamos opciones matemáticas de luchar por el título, ya que los primeros que si habían participado en la primera carrera, habían abandonado allí. Así más o menos estábamos todos a la misma altura. Yo realmente no quería seguir, pero fue la decisión de Javier Ramos (Disiclín) la que me animó a hacerlo.

P: No hace mucho tiempo participaba en un rallysprint. ¿Que fue lo que le sucedió allí?

R: Fuimos con la única intención de rodar para seguir estando en forma. Hicimos la primera pasada en la que marcamos el scratch, pero cuando fuimos a encender el coche para la segunda no encendió, un sensor del motor se había roto. Incluso para eso el coche es listo (risas). Dijo basta en el momento oportuno, ya que allí no nos jugábamos nada. Ahora ya solucionamos el problema y revisamos todo el coche. Espero que en Riolobos salga todo bien.

P: Me imagino que el objetivo será ganar en Riolobos. ¿Va a salir a por todas ya desde el principio?

R: Vamos a salir a por todas, aunque nuestro objetivo no es ganar el rally, si no que quedar con delante de nuestro principal rival, Jorge del Cid. Hay que salir a por todas, después dependiendo de lo que pase ya miraremos. Soy sincero, si por cualquier motivo Jorge se descuelga de la clasificación, o tiene cualquier percance, inevitablemente me entra la calculadora en la cabeza. Espero que no le suceda nada a Jorge del Cid y que gane el mejor. Ojalá sea yo.

P: Todavía falta mucho tiempo y además hay un título en juego de por medio, aún así. ¿Sus ideas pasan por seguir compitiendo el campeonato de España en 2015?

R: Posiblemente si, aunque efectivamente todavía es muy pronto. Quiero repetir el campeonato, ya que se me está dando bastante bien. Lo voy a intentar siempre y cuando no me afecte al trabajo, como sucede esta vez.