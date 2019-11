Entrevista. Iván Ares: "Intentaremos salir al nacional el año que viene"

Tras haber sentenciado el título del regional gallego, la idea era salir en alguna prueba del CERA. La coincidencia del rally de Llanes con otra prueba de un certamen en el que Iván también participó, hizo que fuese totalmente imposible acudir a la cita llanisca.

Finalmente el equipo se desplazará a Madrid para disputar la última cita del campeonato de España de rallys de asfalto. Sin duda es una oportunidad de lujo para medirse a los mejores pilotos del nacional, ya que la lista de inscritos se posiciona como la mejor del año.

Este pasado fin de semana, el equipo Ares Racing presentó en un conocido local coruñés los nuevos colores que lucirá su Porsche en Madrid. Nueva decoración, nuevos patrocinadores y nuevos proyectos para un equipo que saltará al nacional con muchas ganas de hacerlo bien.

Pregunta: Volver a ganar el campeonato gallego desde fuera ha parecido fácil, pero seguro que no lo ha sido. ¿Como ha sido su temporada desde dentro del bólido alemán?

Respuesta: Al principio de temporada nos hemos beneficiado de todo el trabajo que hemos hecho durante el verano en la puesta a punto del Porsche 997 GT3 Rallye del equipo. Después hemos intentado mantener la concentración y no cometer errores, porque nuestro objetivo era claro, ganar el Campeonato Gallego de Rallyes.

Desde luego, que puede parecer sencillo desde fuera, pero no ha sido tan simple como la gente piensa porque en un coche de estas características no puedes bajar la guardia en ningún momento. Además hemos trabajado mucho a lo largo de toda la temporada en mejorar la puesta a punto del coche e incluso hemos solventado problemas y aprovechado alguna situación adversa para aprender cosas del coche.

P: ¿Competir en el rallye de Madrid es un premio tras la buena temporada que ha realizado?

R: En parte si, en realidad este año queríamos hacer alguna prueba del Campeonato de España de Rallyes, no hemos podido ir a Llanes que era lo que teníamos planeado por coincidencia con una carrera del Campeonato Gallego de Autocross, donde hemos estado en la pelea hasta el final.

P: Todavía falta mucho tiempo para la próxima temporada, aún así. ¿Le veremos en el Campeonato de España el próximo año?

R: Intentaremos salir al nacional el año que viene, pero queremos salir con todas las garantías en cuanto a presupuesto. Esperamos lograr un buen resultado en el Rallye de Madrid para que los nuevos patrocinadores confíen en nosotros y agradecer el apoyo a nuestros patrocinadores y amigos que nos han apoyado a lo largo de la temporada.

P: ¿Existe la posibilidad de que cambie su Porsche por uno edición 2010, o está totalmente descartado?

R: Por lo de ahora no, aunque dependerá de los apoyos que tengamos de cara al año que viene y del proyecto que seamos capaces de desarrollar, el Porsche 2008 es un gran vehículo de carreras y creo que aún puede dar mucha guerra en el Campeonato de España de Rallyes.

P: Durante estos años ha mostrado una gran progresión con el Porsche. ¿Ha sido realmente difícil?

R: El coche tiene un comportamiento muy noble, quizás me esperaba que fuera más complejo pero me he adaptado muy rápido tras pasar del Mitsubishi al GT, seguramente me ha ayudado el correr en kartcross.

P: Es un piloto con mucha experiencia en la tierra, especialmente en el autocross. ¿Este factor ha influido en su adaptación al Porsche?

R: Si, como comentaba antes, creo que salvando las diferencias entre un kartcross y un GT, hay diversos aspectos que son similares en la conducción, como es controlar el gas o la tracción del vehículo.

P: En el hipotético caso de que usted y Vallejo tuviesen el mismo Porsche. ¿Cree que podría estar cerca de él, o incluso ganarle?

R: En los rallyes que ha salido en el Campeonato Gallego de Rallyes hemos mantenido alguna pelea contra el crono muy bonita, seguramente en los tramos del nacional el tenga más ventaja que yo por conocimiento del terreno, así que no sabría decirte, desde luego sería una lucha emocionante. Pero no creo que deba centrarme en superar a Sergio, yo tengo muy claros mis objetivos.

P: El Nacional de rallyes pasa por una mala época. ¿Que cambiaría usted del certamen para mejorarlo?

R: Está claro que ahora mismo el campeonato está malherido, creo que hacen falta más copas de promoción y que se incentive la participación con algún tipo de premios. También creo que la Federación Española debería apoyar a algún joven piloto que destaque por su conducción en su carrera internacional y que no todo esté centrado en el factor económico para seguir subiendo peldaños en los rallyes.

P: Se ha hablado mucho sobre la normativa FIA en el CERA. ¿Que opina sobre establecer esta reglamentación en España?

R: Yo no soy ingeniero, soy piloto. Si los comisarios consideran que la normativa FIA del Campeonato de España de Rallyes, pues los que queramos participar nos tendremos que adecuar a esa normativa o buscarnos otros campeonatos que nos resulten atractivos tanto para nosotros como para nuestros patrocinadores.

P: Por último, una pregunta a modo de curiosidad. ¿Cual es presupuesto mínimo que se necesita para competir con el Porsche el campeonato de España al completo?

R: Pues no lo se, porque aún no he corrido toda la temporada con el Porsche en el Nacional, por lo de ahora aún estamos haciendo números pero no tenemos una cifra concreta. El Porsche no tiene muchos gastos de mantenimiento, pero hay que contar traslados, materiales como ruedas...