Marc Coma: "Haber terminado la etapa es una victoria para mí"

Marc Coma, vencedor del Dakar 2014 a lomos de la KTM que sigue pilotando durante la actual edición, ha sufrido durante la segunda etapa las consecuencias de un recorrido largo, de más de 500km, y lleno de muchos terrenos distintos.

"Sabíamos que era una etapa que marcaría el rally"

Este segundo día de carrera estaba destinado a ser clave en el desarrollo de la prueba, tal y como ha reoconocido el catalán a su llegada al vivac: "Sabíamos que era una etapa que marcaría el rally y que alguien iba a tener problemas. Por desgracia hemos sido nosotros".

A pesar de que Coma ha intentado ser prudente, teniendo en mente la longitud de la etapa, no ha sido suficiente para evitar los problemas: "Hemos intentado salir con un buen ritmo desde por la mañana, siempre conservando porque sabíamos que era una etapa muy larga. Pero en los últimos 60km el neumático, que ya venía sufriendo desde un poco antes, se ha desintegrado".

"Me tengo que considerar afortunado"

"La verdad es que hace 60km me dices que iba a llegar aquí perdiendo solo el tiempo que he perdido y no me lo creo", explicaba el piloto minutos después de llegar al final del recorrido. "Me tengo que considerar afortunado", afirmaba. El número 1 ha explicado su lucha con Barreda: "En el último CP ya he notado el neumático bastante blando y he bajado el ritmo. Joan me ha pasado, pero después ellos han cometido un erorr de navegación y he podido volver a ponerme delante, pero durante los ultimos 60km he tenido que ir a 60 km/h y he vuelto a perder la posición". Finalmente, Coma ha asegurado que "pensaba que se quedaría en el desierto, así que llegar al final ya es una victoria".