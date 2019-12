Descubre el Gran Premio de Los Estados Unidos de Fórmula Uno 2016

El Gran Circo de la F1 ya está en EEUU y con él comienza, ya sí, la cuenta atrás definitiva. Y es que sólo faltan cuatro grandes premios para que la temporada de F1 2016 diga hasta luego. Aunque no, éste no es motivo para que los apasionados de esta disciplina del motor se lleven las manos a la cabeza, ya que ésta es la temporada más larga de toda la historia de la F1 y apenas dejará más de tres meses hasta la próxima. El circuito de las Américas, COTA para los amigos, es el paisaje en el que tendrá lugar esta cita otoñal. Y es interesante recordar que es territorio oficial de Lewis Hamilton ya que de las cuatro ocasiones en las que ha acogido a la F1, tres de ellas han finalizado con la sonrisa del británico en el cajón más alto del pódium.

Sin embargo, es Nico Rosberg el que lidera el Mundial y la diferencia entre las flechas plateadas empieza a ser significativa, 33 puntos. Además muchos lo ven preparado para conquistar otro territorio Hamilton, precisamente el que le aseguró matemáticamente el Campeonato el año pasado al británico ¿Ocurrirá lo mismo con el alemán?. Así que uno por líder y otro por correr en un circuito que se le da bien ríen, pero recuerden que quien ríe el último ríe mejor.

Fuente: F1

De la gira asiática a la gira americana

Los equipos cambian de escenarios, lo que no cambia es la férrea ventaja que Mercedes ha demostrado y defendido durante toda la temporada, como equipo no tienen rival. Afirmada la superioridad en este aspecto la única tarea que le quedaba al equipo era averiguar cuál de sus dos flechas sería la que diese en el centro. Tras la gira asiática parece que esa tarea también está prácticamente finalizada ya que Rosberg es líder por 33 puntos sobre Hamilton . Pero si algo demostró el gran premio de Malasia es que la magia de la F1 puede hacer acto de presencia en cualquier momento y poner todo patas arriba. Para que esto pasase el británico tendría que olvidarse de su racha de terceros puestos y por supuesto rezar por que la retirada no se asome por su monoplaza, eso contando con que Rosberg no haga una de sus mejores actuaciones, el alemán ha demostrado que no sólo ha sabido aprovechar los errores de su compañero si no también plantarle cara en pista y ser mejor que él en algunos momentos. Y sí, pase lo que pase el próximo Campeón del Mundo de F1 saldrá de entre ellos dos.

Ya que en el hipotético caso de que Rosberg no puntuase en ni una sóla de las carreras restantes y el piloto con más puntos después de Hamilton, es decir, Ricciardo las ganase todas perdería el mundial por un punto respecto al alemán o respecto al británico si continúa puntuando. Así Red Bull llega a la gira americana con un objetivo consolidado, el de batir a los del Cavallino Rampante. Los 50 puntos de diferencia ya hacen daño a Ferrari, que incluso descienden en la clasificación de pilotos. Y es que cada vez que Ricciardo bebe de su bota a Ferrari le sabe amargo, al igual que sus continuos errores en pista, sus estrategias fallidas y las penalizaciones incesantes de las que no se han olvidado en las últimas carreras.

Pero como siempre, todo puede pasar, Verstappen y Vettel se encuentran empatados con 165 puntos a sólo cinco de Räikkönen que ocupa el cuarto lugar por detrás de Ricciardo. Y si los de Maranello lo van a tener complicado para alcanzar al australiano, la cosa puede ponerse más caliente todavía si el peque de la parrilla supera al veterano que con toda probabilidad cambiaría su mote por Fireman, en el eterno pique que han protagonizado ambos pilotos.

Otra rivalidad resuelta es la de Force India y Williams, los de Vijay Mallya ya son líderes de la media tabla por encima de Williams, ambos tendrán cambios de cara a 2017 pero mantendrán los pilotos que mejores resultados les han dado durante esta temporada Checo Pérez y Valtteri Bottas, aunque la permanencia del finlandés es un misterio aún. Por ello su asiento dependerá de estas cuatro actuaciones que quedan y en especial de ésta, ya que llega al circuito que le vio puntuar por primera vez. Ambos pilotos se encuentran séptimo, en caso de Bottas y octavo Checo Pérez, separados por un punto de diferencia.

McLaren llega al GP con la sensación de siempre, una de cal y otra de arena para Alonso y Button. Los circuitos asiáticos no paraban de dar alegrías al asturiano, hasta que llegó a Japón donde saldó la carrera con uno de los peores resultados de la temporada. Button tampoco logró entrar en la zona de puntos y ahora se preparan para dar lo mejor de sí en Austin al grito de ¡yeeaah!

Con menos ánimos llega Toro Rosso a esta recta final, de hecho lo hacen casi arrastrándose. Carlos Sainz lleva ya una larga racha en la que lo puntos han sido un objetivo no materializado, desde Alemania no ha puntuado. A pesar de ello el español no pierde las ganas de dar caza a su compatriota y escalar hasta el 11º puesto del asturiano, del que le separan doce puntos. Por otra parte Danil Kvyat consiguió puntuar en Singapur y llevaba desde el mismo GP que Carlos sin hacerlo. Dos puntos que sirvieron para renovar los ánimos del Ruso que no está teniendo una temporada fácil.

A Haas tampoco le ha sentado bien la gira asiática, llevan sin puntuar desde el Gran Premio de Austria en el que Grosjean consiguió seis puntos para el equipo, mientras que Gutiérrez no ha conseguido ni uno todavía. Además ambos pilotos tuvieron que retirarse en Malasia. Ahora el equipo americano llega al circuito de casa y habrá que ver si eso les sirve.

Renault sigue por debajo en la clasificación a pesar de los rayitos de sol que atrajeron Magnussen y Palmer al conseguir un punto, el primero en Singapur y el segundo en Malasia. Manor y Sauber continúan en su línea y todo apunta que la temporada acabará como empezó, sin embargo a los Sauber aún les queda la tarea pendiente de al menos empatar con un punto a Manor.

El Circuito de las Américas

El protagonista en esta ocasión será el casi novato Circuito de las Americas, situado en Austin, Texas. El circuito tiene una corta tradición ya que se inauguró en 2011 con la finalidad de que EEUU volviese a acoger un gran premio de F1. Desde entonces sólo se han celebrado cuatro grandes premios de la categoría reina del automovilismo.

Desde la primera carrera de F1 en Estados Unidos en 1959, el país acogió irregularmente a esta disciplina, hasta el año 2000 cuando el Circuito de Indianápolis se convirtió en el escenario habitual del Gran Premio de Los Estados Unidos. Pero por poco tiempo ya que en 2007 dejó de hacerlo. Así el Circuito de las Américas fue el encargado de ocupar su puesto en el calendario.

El trazado es otro niño bonito de Hermann Tilke, con una longitud de 5.513 KM. A lo largo de las 56 vueltas que componen la carrera los pilotos tendrán que enfrentarse a sus 20 curvas, 11 hacia la izquierda y nueve hacia la derecha. Y además con una de las rectas más largas de la temporada. Es un trazado expresamente construido para la categoría y aprovecha los desniveles del terreno para hacerlo más divertido, así desde la salida hasta la primera curva se ascienden hasta unos 22 metros.

Fuente: F1

Sus puntos de alta velocidad son la recta de meta, la curva nueve, la 11 y la recta de atrás. En cuanto a las curvas lentas son la 1, 11, 12, 15 y la 20. Así mismo, esas tres primeras curvas son los principales puntos de adelantamiento.

El circuito requiere una gran carga aerodinámica para las curvas lentas, equilibrio para las curvas rápidas y alcanzar altas velocidades en las rectas. Por otro lado el circuito no supondrá un problema para los frenos ya que no ejerce un gran desgaste y permite la refrigeración de sus discos. Sin embargo, sí que será exigente para el motor de los monoplazas y para el combustible, que deberán ahorrar al máximo.

Tiene dos zonas de DRS, la primera al superar la curva 12 y la segunda al superar la curva 20, es decir, en las dos rectas. Las victorias aquí se las reparten entre Hamilton con tres y Vettel con una. Sin olvidar las pole position, las dos últimas pertenecen a Rosberg y las otras dos a Vettel.

Neumáticos

Pirelli ha elegido la combinación tradicional para esta ocasión, es decir, los medios, los blandos y los superblandos, ya van nueve veces.

Fuente: Pirelli Sport

Meteorología

Nadie ha programado a la lluvia para este fin de semana, en el que el 0% es la probabilidad reina. Un alivio para algunos y un aburrimiento para los que cruzan los dedos en busca de cuatro gotas que hagan que la carrera se ponga interesante.

Viernes: Soleado 0% de probabilidad de lluvias, temperaturas entre los 11 y los 26 grados, viento medio, humedad del 44%

Sábado: Soleado 0% de probabilidad de lluvias, temperaturas entre los 14 y los 27 grados, viento medio, humedad del 39%

Domingo: Soleado 5% de probabilidad de lluvias, temperaturas entre los 19 y los 29 grados, viento medio, humedad del 60%

Horarios

Si hasta el momento tocaba ver la F1 con los primeros rayos de sol, ahora es momento de verla con las primeras estrellas , ya que este fin de semana el GP tiene horarios de tarde-noche, horario español:

Carrera- domingo 23- 21:00h

Clasificación- sábado 22- 20:00h

Libres 3- sábado 22- 17:00h

Libres 2- viernes 21- 21:00h

Libres 1- viernes 21- 17:00h