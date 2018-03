El Ángel Nieto Team vuelve al podio con Raúl Fernández

El año pasado no fue el mejor para Raúl Fernández aun volviendo tercero del campeonato de 2016. Siendo vigesimoctavo en la clasificación general del mundial junior de Moto3 en 2017, todo apuntaba a que algo no iba como debía, y es que el de la capital española sufrió muchas caídas además de una lesión en la mano que le impidió correr en Le Mans. La parte buena es que su mejor posición en carrera fue el noveno puesto y este año ha comenzado de la mejor forma: siendo segundo en la carrera del accidentado fin de semana de Estoril.

En el trazado portugués, Fernández comenzó de la forma en la que acabó 2016, muy fuerte y con mucho hambre de luchar en posiciones cabeceras, y es que en la Q1 fue sexto a tan solo 0.6 segundos del piloto más rápido, y en la Q2 escaló dos posiciones hasta el cuarto lugar con una diferencia de 0.1 segundos del mejor tiempo. Esta consistencia hizo que el #23 se situara en el cuarto casillero de la parrilla de salida para la primera carrera de esta nueva temporada y la única carrera que tendría lugar en Estoril.

Durante la misma, se vio envuelto en una constante lucha por las primeras posiciones con Jeremy Alcoba, Vicent Pérez, Yuki Kunii y Sergio García, la cual finalmente venció el piloto del Ángel Nieto Team llevándose 20 puntos a su casillero de la clasificación del mundial junior de Moto3, que él mismo declaró que le sabía como una victoria: “Aunque no lo parezca, después de ver esa segunda posición, ha sido un fin de semana complicado por las condiciones climatológicas y de la pista. Además, el primer día tuvimos una fuerte caída, pero hemos solventado todas las dificultades con nota”.

Además, Raúl explicó sus sensaciones en la carrera: “La carrera ha sido difícil, durante la noche no ha parado de llover y por la mañana estaba todavía muy mojado. He salido muy bien, sabía que no podía dejarles irse porque las condiciones de la pista irían mejorando poco a poco. He intentado estar siempre entre los primeros, ha sido una carrera bastante divertida”, zanjó el de Madrid.