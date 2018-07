Tom Sykes y Kawasaki se separan en 2019

Después de nueve años de relación, Tom Sykes y Kawasaki tomarán caminos separados al final de esta temporada. A través de un comunicado, la escudería ha hecho público que de cara a 2019 no contarán con el piloto británico entre sus filas. Sykes llegó al equipo de Kawasaki en 2010, y tras tres temporadas de aprendizaje y desarrollo de la moto, conquistó el título en 2013. En total, en el palmarés del británico aparecen, por el momento, 34 victorias, 106 podios y 46 poles con la fábrica japonesa.

Tom Sykes ha explicado los motivos por los que deja el Kawasaki Racing Team a final de temporada. “Siento que ha llegado el momento; es hora de hacer un cambio en mi carrera y buscar nuevos retos. Tener la motivación para llegar a tus límites y a los de tu moto es lo más importante cuando buscas la victoria en cada carrera y siento que he dado todo lo que podía dentro del KRT”, ha declarado el piloto. “Ahora soy mejor piloto de lo que he sido nunca, y tengo la experiencia y las prestaciones para seguir ganando”.

Tom Sykes durante el round de San Marino. | Foto: WorldSBK

En relación a esta decisión, Sykes ha declarado que no ha sido fácil pero que está decidido a disfrutar de su carrera y que al quitarse presión al poner fin a los rumores y especulaciones sobre su situación, podrá trabajar al 100%. “Así que he decidido dejar el proyecto KRT en 2019 y buscar nuevas metas y desafíos. Ahora me concentraré en subir al podio en los últimos cuatro Rounds de 2018”, ha comentado. “Estoy decidido a disfrutar de mi carrera, y al hacer este anuncio se acaban todas las especulaciones. Nunca es fácil tomar estas grandes decisiones profesionales, pero es especialmente difícil ya que mi vida personal también afronta grandes cambios. Al respecto, siento que me he quitado presión y un peso de los hombros y estoy seguro de que 2019 me permitirá trabajar a mi plena capacidad”, concluye.