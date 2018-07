Ecuador Mundial Moto GP: Honda, al frente del campeonato

Google Plus

El Mundial de Moto GP ha llegado a su ecuador tras el Gran Premio de Alemania. Después de las primeras nueve carreras, la temporada para Honda no podría ir mejor. Marc Márquez, su piloto estrella, lidera con mano de hierro la clasificación general del campeonato, después de haber conseguido la victoria en la última carrera en Sachsenring. A quien no le está yendo tan bien esta temporada es a su compañero de equipo, Dani Pedrosa, que anunció su retirada a final de año, y que en esta primera mitad de campeonato ha tenido problemas para rodar en los puestos de cabeza. Los pilotos satélites, por su parte, también están teniendo una buena actuación en esta primera mitad. Cal Crutchlow se mantiene regular en sus resultados, a pesar de no poder terminar la última carrera, al igual que Takaaki Nakagami, que está afrontando su temporada debut en la categoría.

Repsol Honda Team

El equipo oficial de Honda se encuentra, en estos momentos, segundo en la clasificación por equipos, a catorce puntos del Movistar Yamaha MotoGP, tras el Gran Premio de Alemania, donde Marc Márquez se hizo con la victoria y Dani Pedrosa terminó octavo, después de un fin de semana complicado. Aunque Márquez lleva cinco victorias esta temporada, no está siendo el año de Pedrosa, cuyo mejor resultado ha sido un quinto puesto.

Marc Márquez camina con paso firme hacia su séptimo título, el quinto en la categoría reina. El piloto de Cervera ha ganado en cinco ocasiones esta temporada (Austin, Jerez, Le Mans, Assen y Sachsenring) y ha subido al podio en dos ocasiones, ambas en segunda posición, en Qatar y Barcelona. Solo en dos carreras ha dejado de puntuar, en Argentina e Italia, donde terminó fuera de los puntos.

Marc Márquez durante el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Aunque empezó la temporada con buen pie, subiendo al podio por detrás de Andrea Dovizioso en una carrera que recordó a los aficionados a las últimas de la pasada temporada, cuando ambos se jugaban el título, en Argentina las cosas se torcieron para Márquez, que terminó finalmente en decimoctava posición después de su incidente con Valentino Rossi. Pero el 93 volvió más fuerte en el COTA, Jerez y Le Mans, dominando y llevándose la victoria en las tres citas, y subiendo hasta la primera posición en la tabla de puntos.

Las cosas volvieron a torcerse para Márquez en Italia, donde se fue al suelo en la tercera vuelta y pudo volver a la pista, pero se quedó a una posición de poder puntuar. Este fue el último error del catalán, que en Barcelona subió al podio y en Assen y Sachsenring se impuso al resto de pilotos de la parrilla.

Al otro lado del box, las cosas no están yendo nada bien para Dani Pedrosa en esta primera mitad de temporada. En este 2018, Pedrosa aún no ha subido al podio en ninguna carrera y su mejor resultado ha sido el quinto puesto que consiguió en Le Mans y Barcelona. Además, antes de irse de vacaciones, Dani anunció que dejará la competición a final de año. El piloto de Castellar del Vallés ha dejado de puntuar en tres carreras, las tres por caída.

Dani Pedrosa por delante de Andrea Iannone en Barcelona. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

La temporada empezó con problemas para Dani Pedrosa, que en Qatar sufrió con los neumáticos durante la carrera y solo pudo ser séptimo, y en Argentina se fue al suelo. En el COTA, de nuevo fue séptimo, y en la primera cita europea, Jerez, donde tenía un gran ritmo y podía luchar por la victoria, se vio envuelto en una caída múltiple con Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, en la que Pedrosa se llevó la peor parte y terminó con la cadera dañada.

Dani Pedrosa se quitaba un poco el mal sabor de boca terminando quinto en Francia y Barcelona, pero en la cita intermedia entre ambas, Italia, no pudo terminar la carrera. En Assen, el piloto catalán firmaba un fin de semana para olvidar, en el que pudo salvar un punto después de arrastrar problemas durante los tres días que lastraron su rendimiento. En la última cita, en Sachsenring, una pista que históricamente siempre se le ha dado bien, terminó en octava posición.

Actualmente, los pilotos oficiales de Honda se encuentran en primera posición de la clasificación general (Márquez, a 46 puntos de Valentino Rossi) y en duodécima posición (Pedrosa, a 116 puntos de su compañero de equipo). De cara a la segunda mitad de temporada, Marc Márquez posiblemente aumente más su ventaja al frente del campeonato con más victorias y podios, ya que por delante le esperan circuitos que le son favorables y que le gustan. Por su parte, Dani Pedrosa, después de haberse quitado la presión de decidir acerca de su futuro, podrá ahora centrarse en disfrutar y pilotar las últimas carreras. En cuanto consiga hacerlo, podrá luchar de nuevo por podios y, por qué no, incluso alguna victoria, aunque esto quizás sea más complicado si tiene que pelear con su compañero de equipo.

LCR Honda

El equipo satélite de la fábrica japonesa se encuentra séptimo en la clasificación por equipos del mundial, a 139 puntos del primero. Cal Crutchlow está teniendo una temporada bastante regular y con buenos resultados, sobre todo la victoria que conquistó en Argentina. El piloto británico solo ha dejado de puntuar en tres carreras, en el COTA, Jerez y la última en Sachsering, las dos últimas por caída. Por su parte, su compañero de equipo Takaaki Nakagami también está siendo muy constante en su temporada debut en la categoría reina, terminando todas las carreras menos dos (Barcelona y Sachsenring).

Cal Crutchlow en el Circuit de Barcelona - Catalunya | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Cal Crutchlow comenzó la temporada a un paso del podio, con un cuarto puesto en Qatar, que se transformó en victoria en Argentina. Tras estas dos primeras carreras, encadenó otras dos sin puntuar, en el COTA y en Jerez, tras irse al suelo cuando luchaba por las posiciones delanteras. Las cuatro carreras siguientes (Le Mans, Mugello, Barcelona y Assen) las terminó dentro del top ten, con el cuarto puesto del Gran Premio de Catalunya como mejor resultado, aunque el británico se va de vacaciones con una caída en Sachsenring.

Takaaki Nakagami no ha conseguido terminar por encima de la duodécima posición, que consiguió en Jerez, esta temporada. Aun así, el piloto japonés se mueve siempre en el mismo rango de posiciones y ha puntuado en cuatro carreras en su temporada debut en la categoría.

Los objetivos para los pilotos del LCR Honda son muy diferentes de cara a la segunda mitad de temporada. Cal Crutchlow, que se encuentra octavo a 86 puntos de Márquez, tratará de conseguir algún podio más esta temporada y mejorar su posición en la clasificación general. En las próximas citas, el mundial visitará circuitos en los que el británico ha tenido grandes actuaciones, incluso ha subido a lo más alto del podio. Por su parte, Nakagami, vigésimo primero con 10 puntos en su casillero, tratará de mejorar sus posiciones y conseguir el mayor número de puntos posibles en su temporada debut en MotoGP.

Takaaki Nakagami en el GP de Catalunya. | Foto: Noelia Déniz VAVEL

Lo que parece claro es que, a final de temporada, Honda conseguirá llevarse el campeonato de constructores, ya que aventaja en 40 puntos a Yamaha. Mucho se tienen que torcer las cosas para que los pilotos de la marca del ala dorada, sobre todo Márquez, no consigan los resultados esperados. La segunda parte del campeonato comenzará el 5 de agosto en Brno, donde se disputará el Gran Premio de la República Checa.