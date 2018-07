La Cuna de Campeones, lista para Aragón

Los pilotos del FIM CEV Respol vuelven al trabajo este fin de semana, antes de irse de “vacaciones” hasta finales de septiembre. La cita este fin de semana tendrá lugar en el Circuito MotorLand de Aragón, en la que será la quinta prueba de la temporada. En la categoría de Moto3, Filip Salac llega muy motivado tras sus buenos resultados en la Red Bull Rookies Cup, donde está tercero en la general. Por su parte, Ángel Lorente tratará de cerrar esta prueba llegando al top ten, mientras que Iván Miralles y Álex Toledo buscarán sus primeros puntos de la temporada. En la European Talent Cup, David Salvador tratará de seguir mejorando su posición en la clasificación general.

Antes de enfrentarse a esta nueva prueba del FIM CEV Repsol, los pilotos de la Cuna de Campeones disfrutaron de ocho días de entrenamientos en Valencia para poder preparar esta próxima cita. Además, también pudieron llevar a cabo una jornada de test en el el Circuito MotorLand de Aragón, con lo que este fin de semana partirán con algunas referencias que les serán útiles para afrontar la prueba.

Moto 3: Salac, el mejor posicionado

En la categoría de Moto3, los pilotos de la Cuna de Campeones mejor situados son Filip Salac, que se encuentra decimoséptimo con un total de 15 puntos en su casillero, y Ángel Lorente, vigésimo cuarto con ocho. En la última prueba del FIM CEV Repsol, que tuvo lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya a principios del mes de junio, Salac terminó la primera de las dos carreras que disputó la categoría en vigésimo segunda posición, mientras que en la segunda cruzó la meta decimosexto. Tras estos resultados, son cuatro las carreras en las que el piloto checo no ha podido puntuar; una tendencia que espera poder cambiar este fin de semana en Aragón, donde buscará volver a los puntos y seguir mejorando en la clasificación general.

Filip Salac durante la carrera en Valencia. | Foto: Rocío Hellín VAVEL

Por su parte, Ángel Lorente no pudo completar la primera carrera en Barcelona, y la segunda la terminó en vigésima posición. Tras haber puntuado en Valencia y Le Mans, el piloto de Elche no pudo continuar con la racha en la última prueba, aunque espera dar un giro a esta situación en Aragón y volver a estar en los puntos. El mismo objetivo comparten Iván Miralles y Álex Toledo, ya que ninguno de los dos ha conseguido puntuar esta temporada. Miralles no pudo terminar la primera carrera en Barcelona y terminó la segunda en 32º posición. Por su parte, Toledo terminó 24º la primera manga, pero no pudo tomar la salida en la segunda. Ambos pilotos esperan poder cambiar esta situación este fin de semana y marcharse de vacaciones con los primeros puntos en su casillero.

European Talent Cup: Salvador progresa adecuadamente

David Salvador. | Foto: Cuna de Campeones

En la categoría de ETC, David Salvador se encuentra octavo en la clasificación general del campeonato. Salvador ya ha conseguido un podio esta temporada en la categoría, en Valencia, pero no ha tenido suerte en el resto de carreras, lo que lo ha privado de poder estar más arriba en la general. En Barcelona, la última cita de la categoría, terminó octavo tras un toque que le impidió avanzar más posiciones. Sin embargo, este fin de semana tiene una nueva oportunidad de seguir sumando puntos, y si lo hace bien, podrá incluso llegar al top 3 de la clasificación general de la categoría. Además, teniendo en cuenta que el líder de la categoría no disputará esta carrera, Salvador podría irse de vacaciones con opciones reales en la recta final del campeonato.