Ecuador SBK, Michael Van der Mark, un luchador con cabeza

El piloto holandes del Yamaha Motor Company, Michael Van der Mark, está viviendo una de las mejores temporadas hasta el momento. Van der Mark se ha ido al parón de verano siendo el tercer clasificado de la tabla general del campeonato y con un podio en la Carrera 2 del último Round de Rimini en tierras italianas. Aunque saben que el título está complicado aún puede luchar por el subcampeonato, a falta de cuatro carreras el holandes está a 30 puntos del segundo clasificado, Chaz Davies.

El sabor de la victoria

Desde el primer Round, Michael Van der Mark ha estado luchando con el grupo delantero en la mayoría de las ocasiones y en muchas de las carreras se ha quedado a las puertas de la victoria, pero, en este tempoada, el piloto holandes, después de 89 carreras disputadas en Superbikes, logró su primera victoria en esta categoría. Tras vencer a los dos pilotos de la escuadra Kawasaki en terreno británico. Con esta victoria, Van der Mark daba a Yamaha su primera victoria después de 7 años y desde su regreso oficial a la categoría. El de Yamaha sabía todo el trabajo que tanto el equipo como el hicieron para conseguir esa victoria y reconoció sentirse muy feliz. “Estoy muy feliz por esta primera victoria, la llevamos esperando mucho tiempo y con Yamaha hemos demostrado que podemos estar ahí”.

Foto: Lat Image/ Gold and Goose

Paso a paso

Michael Van der Mark no tiene prisa por volver a la victoria, de momento ya suma una, doble victoria en el Round UK, pero a esta hay que sumarle los cinco podios que ha conseguido en esta primera parte de la temporada. El piloto de Yamaha sabe que las cosas hay que hacerlas paso a paso y aunque él lo va a dar todo por volver a subir a los más alto del podio sabe que en esta última parte de la temporada tiene que centrarse en no cometer errores para poder asegurarse esa tercera plaza en el campeonato y, si es posible, seguir recortando puntos a Davies e intentar ir a por el subcampeonato. Por lo que si normalmente las carreras de SBK son de un nivel muy alto, no cabe duda que estos últimos Round pueden estar mucho más apretado que en la primera parte de la temporada.