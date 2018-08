Marc Márquez: "Intentaremos luchar por la victoria"

Marc Márquez llega a esta carrera consecutiva después del Gran Premio de la República Checa con una tercera plaza en el mismo, cosa que es raro de ver en él ya que siempre apuesta por ganar, pero en Brno tuvo que conformarse y subir al podio debido al gran nivel de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. “El principal objetivo era aumentar la ventaja en el campeonato, lo conseguimos y la verdad es que acabé contento. Después de la carrera estaba algo cabizbajo porque los dos pilotos de Ducati fueron muy rápidos, luego analizamos la carrera en el motorhome y fue una gran carrera y un buen resultado para nosotros”, señalaba el de Honda.

El día siguiente a la carrera pudo estar presente en el test post-GP para probar cosas de las que admite que algunas “las probarán aquí y las irán introduciendo poco a poco porque han encontrado algunas interesantes”. Además, dice que tuvieron “mucho trabajo” porque también existen dudas en el garaje del Repsol Honda, dudas que tenían el año pasado pero que para éste “están mucho más claras”, encima de un factor importante como “el nivel muy alto de los dos pilotos de Ducati”, aunque esto no les impedirá “intentar luchar y encontrar la mejor manera de hacerlo con ellos hasta el final”.

Como ya se sabe, Marc es uno de esos pilotos que estudia carreras de años anteriores, tanto es así que ha mencionado que los de Ducati “fueron muy rápidos el año pasado e incluso hace dos años”, y justifica con eso que el fin de semana “será duro”, algo que no descarta “afrontarlo de manera positiva e intentar estar ahí, encontrar la mejor configuración y el domingo intentar estar en el podio”, lo que se marca como objetivo el de Cervera. “Intentaremos también luchar por la victoria, pero hasta que no pruebas los neumáticos y las sensaciones con la moto y el asfalto no puedes decir mucho más”, zanjaba Márquez.

Márquez terminó en el podio en Brno por detrás de las Ducati | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Algo fuera de lo común es que el vigente campeón de MotoGP pudo probar un Fórmula 1 en el Red Bull Ring, lo que cuenta como una experiencia muy grande: “Tendré cuidado en la FP1 porque tengo que volver a encontrar las referencias. La experiencia con el F1 aquí fue increíble, fue magnífico ver las zonas de frenada al entrar en las curvas. Recuerdo que sobre todo en las rectas frenamos a 200 metros y con el Fórmula 1 a 100 metros, fue una experiencia pero ahora es el momento de ponerse sobre dos ruedas y disfrutar del fin de semana”, comentaba el piloto español.

Enlazando con el tema de la F1, no hay nada oficial pero quizás se pueda ver al campeonato corriendo en México. "La primera vez que nos enteramos fue en la última comisión de seguridad, pero para nosotros es difícil entenderlo en un mapa. Ellos dicen que están mejorando y que cambiarán muchas cosas en las escapatorias y si la comisión de seguridad con hombres como Carlos Ezpeleta o Loris Capirossi no creen que es seguro no iremos allí. Para los pilotos es imposible entender la situación viéndola desde un mapa, no sabemos si es suficiente o no. Parece un circuito diferente, es como dentro de la ciudad con curvas un poco raras, pero bueno a mí me gustan las curvas raras. Si hay que ir iremos. No creo que sea un problema, pero más de 20 carreras me parece demasiado", opinó al respecto el catalán.