Valentino Rossi: "Nuestro nivel va a ser más o menos igual que en Brno"

Está claro que en Yamaha, a pesar de que han mostrado una gran mejoría, siguen con problemas. Valentino fue el único piloto del Movistar Yamaha en probar nuevas cosas en el test de Brno -como el nuevo carenado-, aunque no ha encontrado mucho de lo que echar mano: “El nuevo carenado es distinto por fuera porque el diseño es distinto y es interesante, pero cuando lo pilotas en la moto no noto muchas diferencias. Brno normalmente no es la mejor pista para usarlo porque es una pista muy rápida, muy ancha y no hay mucho wheelie. Ahora si decido usarlo tengo que hacerlo hasta final de temporada, no puedo hacer como el año pasado y decidir entre una pista y otra, por eso seguiré usando el mío porque me siento bien con él. La próxima vez lo volveré a probar”, dijo el italiano.

Después del GP de la República Checa y quedarse en las puertas del podio, Valentino admite que no fue “lo suficientemente fuerte porque los tres primeros eran más rápidos que él”. “Por otro lado, no fue una carrera tan mala porque no estamos tan lejos. El lunes trabajamos mucho, pero al final no encontramos nada mejor, así que creo que nuestro nivel va a ser más o menos el mismo que en Brno”, expuso el de Tavullia.

Sí que es verdad que Austria no es una de las pistas que mejor se le dan a Rossi, aunque hizo su primer podio en este trazado en la categoría de 125cc: “Era un piloto fuerte y sobre todo desde Jerez perdí un podio como mínimo dos o tres veces en las últimas vueltas. La carrera fue difícil porque la pista estaba húmeda en condiciones mixtas, era difícil y hacía frío. Hubo que luchar mucho y al final si no recuerdo mal luché bastante con Aspar y en aquel momento en esa primera temporada fue mi rival y tuvimos una gran lucha pero pude llegar al podio y fue un gran momento”, recordó Valentino.

Rossi llega al Red Bull Ring al mismo nivel que en Brno | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

En conclusión, el segundo en el campeonato llega a Austria con buenos recuerdos pero con sensaciones difíciles: “Siempre es una pista difícil, sobre todo el año pasado no disfruté mucho porque sufrimos mucho, fue una de las carreras más difíciles para mí. Nunca he estado en el podio aquí y en 2016 aunque la carrera no estuvo mal porque Jorge (Lorenzo) y yo fuimos fuertes y no estuvimos muy lejos de las Ducati, pero para mí no fue lo suficiente como para poder estar en el podio”. Además, añade que tienen que intentar “darlo todo, estar al máximo para ser lo más fuertes posible” y que aunque no sea el mejor circuito para Yamaha “tendrán que ver cómo estará el tiempo”, ya que la previsión “no pinta ser fantástica y hay que estar listos para todas las condiciones”.

También se habló acerca de unas declaraciones de Casey Stoner en las que comentaba la dinámica de trabajo de los pilotos, que actualmente se centran más en los tiempos y la Q2 para que esto ayude en carrera: “Personalmente creo que en este momento las normas son así. Me gusta estar delante en la clasificación pero ese no es el mayor problema, te centras en los tiempos por vueltas sólo en la clasificación. En los últimos 10 o 15 minutos todo el mundo pone neumático nuevo y aprieta como en la clasificación, porque si por algún motivo el sábado por la mañana llueve, hace mucho frío, las condiciones no son adecuadas o estás fuera de la Q2 tienes un riesgo mayor de que el fin de semana se te haya acabado”, opinó el '46'.