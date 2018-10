Así queda el FIM CEV Repsol hasta Jerez: Fernández, Raffin, Pattaca

Hace cinco meses comenzaba una nueva temporada del FIM CEV Repsol, a estas alturas, a tan solo tres carreras del cierre de la temporada 2018 las diferentes categorías de este campeonato tienen dos meses de parón por vacaciones de verano.

La próxima cita tendrá lugar en el circuito de Jerez, a excepción de Moto3, todas las categorías disputarán la que será su quinta cita y donde los resultados ya comienzan a ser determinantes para conseguir concluir en buena posición este año.

La situación de Moto3

Moto3 es la única de las categorías que ha tenido seis citas al tener presencia en el Gran Premio de Francia del Mundial de Motociclismo. Además, han disputado siete carreras teniendo en cuentas las dos que se celebraron en los circuitos de Valencia y Barcelona.

Raúl Fernández, primero en la general Moto3 / Foto: Rocío Hellín VAVEL

La constancia ha hecho que Raúl Fernández ocupe la primera posición de la clasificación general provisional con 126 puntos, con 28 puntos de distancia del segundo clasificado, Manuel Pagliani. Fernández solo ha obtenido dos victorias y dos podios, pero consiguió puntuar en el resto de carreras.

Pagliani también acumula dos victorias y un podio, pero no sumó puntos en la última carrera en Motorland Aragón lo que provocó mayor distanciamiento con Raúl. Aún le quedan opciones de luchar por el título, aunque Fernández no lo pondrá fácil.

Pagliani segundo clasificado de la categoría / Foto: Rocío Hellín VAVEL

El tercer cajón de la clasificación lo ocupa otro español, Jeremy Alcoba, gracias a los cuatro podios obtenidos. A tan solo 13 puntos de Pagliani también puede unirse a la pelea por los primeros puestos de la clasificación final y el primer paso será las dos carreras que tendrán lugar en la cita en Jerez.

El panorama en Moto2

La categoría intermedia también ha celebrado ya siete carreras, dos en cada circuito excepto en Valencia donde solo corrieron una vez. En este caso el primer clasificado, Jesko Raffin no se ha bajado del podio en ninguna de ellas, ha obtenido tres victorias y 50 puntos de ventaja.

Jesko Raffin dueño de los podios / Foto: Rocío Hellín VAVEL

El segundo puesto es para Augusto Fernández que ya no se encuentra entre los pilotos de la categoría tras dejar el FIM CEV Repsol para correr en el Mundial de Moto2. Ya en Motorland Aragón no corrió con su equipo por lo que no sumó puntos. Por lo tanto, esta situación favorece a Raffin y al tercer clasificado, Edgar Pons.

Edgar se encuentra a tan solo dos puntos de distancia para poder superar a Augusto y optar a la segunda plaza de la clasificación. Al igual que el cuarto clasificado, Héctor Garzó, que podría llegar a conseguir el tercer puesto del podio si consigue sumar 26 puntos en las próximas citas.

Edgar Pons a punto de hacerse con la 2ª plaza / Foto: Rocío Hellín VAVEL

European Talent Cup, los más pequeños

Los pequeños del FIM CEV Repsol son los que más ajustada tienen la clasificación después de las cinco citas celebradas. La clasificación final podía aguantar hasta el final de la temporada sin definirse, aumentando la tensión de la última carrera en Valencia.

Xavier Artigas segundo, empatado a puntos con Pattaca / Foto: Rocío Hellín VAVEL

El primer puesto de la clasificación lo ocupa el italiano Matteo Patacca empatado a puntos con el segundo, Xavier Artigas, ambos con 82 puntos después de no haber obtenido puntos en ninguna de las carreras que se celebraron en Motorland Aragón.

Aunque la situación se encuentra muy igualada ya que el tercer clasificado, Víctor Rodríguez, solo tiene cuatro puntos menos. El cuarto y quinto clasificado, Julián Giral y José Antonio Rueda, también tienen opciones de luchar por las primeras posiciones puesto que ambos han conseguido victorias y podios.

Xavier Artigas aún con opciones al título / Foto: Rocío Hellín VAVEL

Stock600 y European Kawasaki Z Cup

En las primeras posiciones de Stock600 no hay representación de pilotos españoles, el primer español ocupa la cuarta plaza en la clasificación y es Luis Pomares con 78 puntos y a 15 puntos de distancia del tercer clasificado. Pomares aún tiene posibilidades de optar al podio de la clasificación final siempre que consiga buenos resultados en las próximas citas.

Los tres primeros clasificados tienen algo en común, van sobre una Yamaha mostrando de esta forma la superioridad de la firma. Roman Fischer, primer clasificado ha puntuado en todas las carreras y suma dos victorias y cuatro podios más.

El segundo puesto lo ocupa Alessandro Zetti, con 114 puntos, una victoria y tres podios. La tercera plaza es para Chandler Cooper, quien después del cero obtenido en la segunda carrera de la primera cita en Estoril suma 93 puntos y cuatro podios.

Los pilotos de la European Kawasaki Z Cup en el podio / Foto: Rocío Hellín VAVEL

La European Kawasaki Z Cup solo ha disputado las citas en Valencia y Barcelona, en esta última celebrando dos carreras. Llegarán a Jerez a competir dos nuevas carreras, a falta de tan solo la última cita que se celebrará en Valencia.

Joan Sardanyons, es el dueño del primer puesto en la clasificación provisional de las Kawasaki con 60 puntos y con una distancia de 21 puntos respecto al segundo y tercer clasificado. Javier Valera y Abian Angel Santana, en segundo y tercer puesto respectivamente, están casi empatadas a puntos, únicamente los separa medio punto.

Pero aún no esta todo dicho y quedan muchos puntos por batallar en cada una de las categorías. Habrá que esperar que se desarrollen las próximas carreras para ver si el campeonato da un vuelco y sorprende a sus seguidores con un cambio en las clasificaciones.