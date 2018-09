Jerez Andalucía Motor Talent, cada vez más alto

El equipo Jerez Andalucía Motor Talent está protagonizando una gran temporada en el FIM CEV Respol, donde sus pilotos están consiguiendo grandes resultados. Sin ir más lejos, en la última prueba del campeonato, celebrada a finales de julio en el Circuito Motorland de Aragón, David Muñoz y Dani Muñoz subieron al podio, en primer y tercer lugar respectivamente, en la categoría ETC (European Talent Cup).

Por este motivo, estos pilotos están en el punto de mira de escuelas de equipos consolidados en el Mundial de Motociclismo, como el VR46, Estrella Galicia y Jorge Martínez ‘Aspar’. El director del Jerez Andalucía Motor Talent y ex piloto de MotoGP, José Luis Cardoso así lo ha reconocido: “Nos han llamado preguntando por ellos. Se han fijado en ellos porque han conseguido ganar a pilotos que son mayores en edad y que llevan más tiempo en la competición. Y eso es muy significativo”. El paso delante de estos dos pilotos es evidente ya que, debido a su edad, no podían competir a principios de temporada.

Cardoso también agradeció la puesta en marcha de este proyecto, fundamental para que los pilotos andaluces puedan llegar al más alto nivel en este deporte. “El proyecto está dando unos resultados importantes, brillantes, a una altura que no pensábamos y que no deja de sorprendernos a todos; que saca a la luz el trabajo que no se ve para ofrecer a los pilotos lo que necesiten”, manifestó el director del equipo.

Los pilotos del Jerez Andalucía Motor Talent en Aragón. | Foto: Jerez Andalucía Motor Talent

El Jerez Andalucía Motor Talent es solo una de las ramas del proyecto que se puso en marcha hace dos años por parte del Circuito de Jerez – Ángel Nieto, que también cuenta con la Escuela de Pilotos. Esta escuela nació con el objetivo de formar a futuros pilotos andaluces y proporcionarles toda la ayuda que necesiten, ya que es un deporte caro. Ahora, tras los resultados obtenidos por el equipo de competición, se pone en valor el trabajo que se está llevando a cabo desde que esta iniciativa se puso en marcha hace dos años.